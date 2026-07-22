/Mud Stains: કપડા પર કિચડના ડાઘ કાઢવાની રીતો, 3 વસ્તુના ઉપયોગથી ડાઘ થઈ જશે એકદમ સાફ

Get Rid of Mud Stains from Cloths: વરસાદ પછી રસ્તા પર થયેલું કિચડ જ્યારે કપડા પર ઉડે છે તો કપડા પર તેના ડાઘ પડી જાય છે. રસ્તા પર ચાલતી વખતે કે પછી વાહન પસાર થવાના કારણે ઉડેલા છાંટા સફેદ કે આછા રંગના કપડા પર સૌથી વધારે દેખાય છે. આવા ડાઘને સાફ કરવા માટે યોગ્ય રીત અપનાવવી જરૂરી હોય છે. જો બરાબર રીતે કપડા સાફ ન થાય તો કપડા પરથી કિચડ તો નીકળી જાય છે પણ તેના ડાઘ રહી જાય છે.
કપડા પરથી કિચડના ડાઘ કાઢવાની રીત
વરસાદ પછી થયેલા કિચડના ડાઘ જો કપડા પર થઈ જાય તો તેને સાફ કરવા માટેની 2 સરળ રીત તમને જણાવીએ. આ 2 રીતોમાં તમારે 3 વસ્તુની જરૂર પડશે. 3 વસ્તુઓમાં વિનેગર, લીંબુ અને બેકિંગ સોડાનો સમાવેશ થાય છે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને તમે કપડા પરથી કિચડના ડાઘ સરળતાથી કાઢી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ કિચડના ડાઘ કાઢવાની પ્રોસેસ શું છે.
વિનેગરનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો ?
સફેદ કપડા પર કિચડના ડાઘ થઈ જાય તો તેને સાફ કરવા માટે સૌથી પહેલા કપડાને સાદા પાણીથી સાફ કરી લેવું જેથી કિચડ પાણીમાં નીકળી જાય ત્યારબાદ જે ડાઘ દેખાતા હોય તેને કાઢવા માટે પાણીમાં વિનેગર મિક્સ કરો અને તેમાં કપડું પલાળી દો. થોડીવાર કપડાને વિનેગરમાં પલાળી રાખો અને ત્યારબાદ નોર્મલ ડિટર્જન્ટ કે સાબુ વડે કપડાને ધોઈ લો.
બેકિંગ સોડા અને લીંબુનો ઉપાય
સફેદ કપડા પર કિચડના ડાઘ થઈ ગયા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે અને સફેદ કપડાની ચમક પાછી લાવવા માટે બેકિંગ સોડા અને લીંબુનો ઉપયોગ કરો. તેના માટે એક બાઉલમાં બેકિંગ સોડામાં લીંબુ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને ડાઘવાળી જગ્યા પર લગાવો અને થોડી મિનિટ રહેવા દો. ત્યારબાદ પાણીથી બેકિંગ સોડાને સાફ કરો અને પછી કપડાને સાબુથી ધોઈ લો.
આ બેમાંથી કોઈપણ રીત અપનાવી તમે કિચડવાળા કપડા સાફ કરી શકો છો. એકવાતનું ધ્યાન રાખવું કે કપડા પર કિચડના ડાઘ પડે તો તેને સુકાવા ન દો. કિચડને પાણીથી સાફ કરી તુરંત કપડા ધોઈ લેવા. કપડા પર કિચડ સુકાશે તો ડાઘ અંદર સુધી ઉતરી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)