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Mud Stains: કપડા પર કિચડના ડાઘ કાઢવાની રીતો, 3 વસ્તુના ઉપયોગથી ડાઘ થઈ જશે એકદમ સાફ

Get Rid of Mud Stains from Cloths: વરસાદ પછી રસ્તા પર થયેલા કિચડના છાંટા કપડા પર ઉડે ત્યારે તેના ડાઘ કપડા પર પડી જાય છે. કિચડના છાંટા ઉડ્યા પછી દેખાતા ડાઘ સાફ કરવા માટે બેકિંગ સોડા, લીંબુ અને વિનેગર ઉપયોગી સાબિત થાય છે. ચાલો જાણીએ ડાઘ કાઢવા માટે આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 22, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:40 AM IST
Mud Stains: કપડા પર કિચડના ડાઘ કાઢવાની રીતો, 3 વસ્તુના ઉપયોગથી ડાઘ થઈ જશે એકદમ સાફ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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