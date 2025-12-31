Prev
Hair Washing Hack: વાયરલ થઈ છે આ જાપાની હેર વોશિંગ મેથડ, બસ 4 સ્ટેપમાં મળશે સિલ્કી અને શાઈની હેર

Viral Hair Washing Hack: સોશિયલ મીડિયા પર રોજ અલગ અલગ વસ્તુઓ ટ્રેંડમાં હોય છે. આજકાલ હેર વોશની એક મેથડ ટ્રેંડમાં છે. જેનું નામ છે જાપાની હેર વોશિંગ મેથડ, દાવો કરવામાં આવે છે કે આ રીતે હેર વોશ કરવાથી વાળ સિલ્કી અને સ્મુધ થઈ જાય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:26 PM IST

Viral Hair Washing Hack: આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ બ્યુટી ટ્રેંડ્સ વાયરલ થાય છે. જેને લોકો ફોલો પણ કરતા હોય છે. ઘણા નુસખા હીટ અને વાયરલ થઈ જાય છે. હાલ સોશિયલ મીડિયા પર આવો જ એક નુસખો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ નુસખો આમ તો વાળ ધોવાની એક ટેકનિક છે. પરંતુ આ હેર કેર પ્રેક્ટિસ દુનિયાભરમાં ચર્ચામાં છે. આ મેથડમાં તમારે મોંઘા પ્રોડક્ટ, સીરમ કે કોઈ ટ્રીટમેન્ટની પણ જરૂર પડતી નથી અને તમને સિલ્કી-સ્મુધ હેર મળે છે. 

વાળ ધોવાની આ વાયરલ રીતમાં ફોકસ વાળ ધોવાના 4 સ્ટેપ પર હોય છે. દાવો કરવામાં આવે છે કે આ રીતે હેર વોશ કરવાથી વાળ સિલ્કી થાય છે અને સાથે જ વાળ મજબૂત પણ બને છે. આ રીત એક પ્રકારનું માઈંડફુલ ક્લિંઝિંગ રુટીન છે. જે સ્કેલ્પનું ધ્યાન રાખે છે અને વાળને પોષણ પણ આપે છે. 

શું છે વાયરલ જાપાની હેર વોશિંગ ટેકનિક

જાપાની હેર વોશ ટેકનિકમાં પ્રોડક્ટ ખાસ એટલા માટે નથી કે તેમાં ખાસ રીતે વાળ ધોવામાં આવે છે. તેનાથી સ્કેલ્પ હેલ્ધી રહે છે અને વાળ મજબૂત તેમજ ચમકદાર બને છે. તો ચાલો તમને પણ આ ટેકનિકથી વાળ ધોવાના 4 સ્ટેપ્સ વિશે જણાવીએ. 

1. સૌથી પહેલા વાળને હુંફાળા પાણીથી 2 મિનિટ સુધી સારી રીતે ધોઈ લેવા. જેથી વાળ અને સ્કેલ્પમાં જામેલી ગંદકી, પરસેવો અને એક્સ્ટ્રા ઓઈલ નીકળી જાય.

2. થોડું શેમ્પૂ હાથમાં લઈ બે હાથ વડે સારી રીતે ફીણ કરો. ત્યારબાદ તેને સ્કેલ્પ પર લગાવો. વાળમાં ડાયરેક્ટ શેમ્પૂ ન કરો. તેનાથી વાળને નુકસાન થઈ શકે છે. 

3. સ્કેલ્પ પર મસાજ નખ વડે નહીં પરંતુ આંગળી વડે કરો. અથવા તમે ફિંગર પેડ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનાથી બ્લડ સર્કુલેશન વધે છે. 

4. વાળની લંબાઈમાં શેમ્પૂ રગડો નહીં. સ્કેલ્પમાંથી નીકળતા ફીણ અને પાણીથી વાળ સાફ થઈ જશે. તેનાથી વાળ ઓછા તુટશે અને ગુંચવાશે પણ નહીં. 

આ રીતે વાળ ધોવાથી વાળ મજબૂત થાય છે અને વાળની નેચરલ ચમક વધે છે તેવો દાવો કરવામાં આવે છે. લોકોને આ ટેકનિક એટલા માટે પણ પસંદ આવી રહી છે કે તેમાં વધારે લાંબી પ્રોસેસ નથી અને મોંઘા પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાની વાત નથી આવતી. આ રીતે શેમ્પૂ યુઝ કરવાથી વધારે પ્રોડક્ટ યુઝ થતી નથી. 

આ ટેકનિક ફાયદો એટલા માટે કરે છે કે તેમાં પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ સાવધાનીથી કરવામાં આવે છે અને વાળને વધારે ઘર્ષણ થતું નથી જેના કારણે વાળમાં નેચરલ ઓઈલ જળવાઈ રહે છે અને વાળ ફ્રિઝી થતા નથી. સ્લો મસાજના કારણે રિલેક્સ અનુભવ થાય છે. આ મેથડથી કોઈપણ વ્યક્તિ હેર વોશ કરી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

