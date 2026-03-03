Healthy Skin: સ્કિન અંદરથી હેલ્ધી રહેશે તો ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો વધશે, એક્સપર્ટ એ જણાવ્યું સ્કિનને હેલ્ધી રાખવાનું સીક્રેટ
Healthy Skin: આજે પણ લોકોના દ્રષ્ટિકોણમાં સુંદરતાનું માપદંડ ગોરી અને ચમકતી ત્વચા છે. આંતરિક સુંદરતાની વાત તો દુરની છે પરંતુ મોટાભાગના લોકો એ પણ નથી જાણતા કે ગોરી ત્વચા હેલ્ધી જ હોય તે જરૂરી નથી. ત્વચા બહારથી રુપાળી દેખાતી હોય પરંતુ તેમાં તેજ જોવા મળતું નથી. તેનું કારણ હોય છે પોષણનો અભાવ. સ્કિનને જરૂરી પોષણ મળે તે માટે શું ખાવું જોઈએ ચાલો જાણીએ એક્સપર્ટ પાસેથી.
- સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા શું કરવું?
- કેવો ખોરાક સ્કિનને નુકસાન કરે ?
- હેલ્ધી સ્કિન માટે શું ખાવું ?
Healthy Skin: આપણી સ્કિન આપણા સ્વાસ્થ્યનો અરીસો છે. જ્યારે શરીરમાં અંદર ફેરફાર, સમસ્યા કે પોષકતત્વોનો અભાવ સર્જાય છે ત્યારે તેની અસર સૌથી પહેલા સ્કિન પર જોવા મળે છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો ત્વચામાં થતા સામાન્ય ફેરફારોને ધ્યાનમાં લેતા નથી. ત્વચાના ફેરફારોને જ નહીં લોકો તો ત્વચા હેલ્ધી છે કે નહીં, ત્વચાને જરૂરી પોષણ આહારમાંથી મળે છે કે નહીં તેને પણ મહત્વ આપતા નથી. યુવતીઓ પણ ત્વચાની બહારની સુંદરતા વધે તે માટે અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી, મોંઘા પ્રોડક્ટ યુઝ કરવા જેવા કામ કરે છે પરંતુ સ્કિનને અંદરથી હેલ્ધી રાખવા પર મોટાભાગના લોકો ધ્યાન આપતા નથી. સ્કિન અંદરથી હેલ્ધી હોય તો બહાર નેચરલ ગ્લો જોવા મળે છે. સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધારવા અને સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા શું ખાવું અને શું ન ખાવું તે અંગે વિસ્તાપૂર્વક માહિતી રાજકોટની એક્વિફાઈ ડર્માના ડર્મેટોલોજીસ્ટ ડો ઓમદેવસિંહ ગોહિલે આપી છે.
હેલ્ધી સ્કિન એટલે શું ?
ડો ઓમદેવસિંહ ગોહિલનું હેલ્ધી સ્કિન અંગે જણાવવું છે કે, સ્કિન રુપાળી હોય એટલે હેલ્ધી જ હોય તે જરૂરી નથી. હેલ્ધી સ્કિન એટલે કે સ્કિન વધારે પડતી ઓઈલી પણ ન હોય અને ડ્રાય પણ ન હોય. હેલ્ધી સ્કિનમાં સ્કિનની એજીંગ પ્રોસેસ પણ એજ અનુસાર હોવી જોઈએ. શરીરની સ્કિન એજ અને ક્રોનોલોજીકલ એજ મેચ થવી જોઈએ. એટલે કે ઉંમર 25 વર્ષની હોય અને સ્કિન 40 વર્ષના હોય તેવી દેખાતી હોય તો તેનો અર્થ છે કે સ્કિન હેલ્ધી નથી.
સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા શું કરવું ?
ડો ઓમદેવસિંહ ગોહિલના જણાવ્યા અનુસાર સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા માટે બેલેન્સ ડાયટ સૌથી મહત્વની છે. એટલે કે જ્યારે તમે જમવા બેસો ત્યારે થાળીમાં 5 થી 6 કલર હોવા જોઈએ. એટલે કે થાળીમાં દાળ, ભાત, શાક, રોટલી સિવાય સલાડ, છાશ સહિતની વસ્તુઓને એડ કરો. બેલેન્ડ ડાયટ સિવાય સ્કિનની હેલ્થ સુધારવા માટે રોજ પુરતી ઊંઘ કરવી જરૂરી છે. જો તમે પુરતી ઊંઘ કરી રોજ બેલેન્ડ ડાયટ લેશો તો તેનાથી હોર્મોનલ પ્રોફાઈલ પણ બેલેન્સ રહેશે અને હોર્મોનલ સમસ્યાના કારણે થતી સ્કિન પ્રોબ્લેમ અટકશે. આ સિવાય સ્કિનની હેલ્થ માટે વિટામિન બી 12, આયરન, વિટામિન ડી 3 પણ જરૂરી છે.
હેલ્ધી સ્કિન માટે શું ખાવું ?
હેલ્ધી સ્કિન માટે શું ખાવું જોઈએ તે પ્રશ્નના જવાબમાં ડો ઓમદેવસિંહ ગોહિલ એ જણાવ્યું હતું કે ત્વચા માટે એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર ફુડ લેવા જરૂરી છે. એવા ફળ જે એન્ટી ઓક્સીડન્ટ, વિટામિન સીથી ભરપુર હોય તેને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. આ સિવાય રોજના આહારમાં ગ્રીન લીફી વેજીટેબલનો પણ સમાવેશ કરો. અલગ અલગ પ્રકારના ફળનો સમાવેશ ડાયટમાં કરવો જોઈએ. સ્કિન માટે સૌથી મહત્વનું છે હાઈડ્રેશન. એટલે સ્કિન માટે લાભકારી વસ્તુઓ ખાવાની સાથે પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પણ પીવું જરૂરી છે. જો શરીરમાં પુરતા પ્રમાણમાં પાણી ન હોય તો સ્કિન ડલ અને ડ્રાય દેખાય છે.
કેવો ખોરાક સ્કિનને નુકસાન કરે ?
- વધારે પડતી ખાંડનું સેવન કરવાનું ટાળવું. આ સિવાય જે વસ્તુઓમાં વધારે પડતી ખાંડનો ઉપયોગ થયો હોય જેમકે કેક, પેસ્ટ્રી, મીઠાઈ તેને પણ ખાવાથી બચવું. આવી વસ્તુઓ ખાવાથી એજીંગ પ્રોસેસ ફાસ્ટ થાય છે.
- વધારે પડતું મીઠું પણ સ્કિનને ડેમેજ કરે છે. ખોરાકમાં ઉપરથી મીઠું લેવાનું ટાળો. આ સિવાય આહારમાં અથાણા, પાપડ જેવી વસ્તુઓ પણ મર્યાદિત માત્રામાં લેવી.
- સ્પાઈસી એટલે કે મસાલાવાળી વસ્તુઓ ખાવાથી પણ સ્કિનને નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી ફાસ્ટફુટ અને મસાલેદાર વસ્તુઓ ખાવાનું પણ ટાળવું હિતાવહ રહે છે.
- સ્કિનને નેચરલી ગ્લોઈંગ બનાવવી હોય તો ફ્રાઈડ ફુડ પણ અવોઈડ કરવું. કારણ કે તળેલી વસ્તુઓમાં પોષકતત્વો હોતા નથી. કોઈપણ વસ્તુને ગરમ તેલમાં તળવાથી તેમાં રહેલા પોષકતત્વોનો નાશ થઈ જાય છે.
