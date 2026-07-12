/High Protein Diet: વજન ઉતારવું હોય તો ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર નથી, આહારમાં સામેલ કરો આ High Protein ફુડ

High Protein Diet for Weight Loss: વજન ઓછું કરવા માટે હાઈ પ્રોટીન ડાયેટથી વધારે અસરકારક અન્ય કોઈ વસ્તુ નથી. તમે અનેક વખત સાંભળ્યું હશે કે આહારમાં પ્રોટીનનો સમાવેશ કરો. આ વાત ફિટનેસ એક્સપર્ટ સમજી વિચારીને કહે છે. હાઈ પ્રોટીન આહાર લેવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે, પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે અને સ્નાયુ મજબૂત થાય છે. જો તમે ઝડપથી વજન ઉતારવા માંગતા હોય તો હાઈ પ્રોટીન ડાયટ અપનાવો. પણ જો તમને એ વાતની ખબર ન હોય કે કઈ વસ્તુમાંથી સૌથી વધુ પ્રોટીન મળે તો ચાલો તમને જણાવીએ.
વજન ઘટાડવામાં લોકો કરે છે આ ભૂલ
જે લોકોને પોતાનું વજન ઝડપથી ઘટાડવું હોય તે વેઇટ લોસ કરવામાં એક મોટી ભૂલ કરે છે. તેઓ ઝડપથી વજન ઓછું કરવાના ચક્કરમાં ઘણી બધી જરૂરી વસ્તુ ખાવાનું છોડી દે છે અને મોટાભાગના લોકો પ્રોટીનને મહત્વ આપતા નથી જેના કારણે જોઈએ એવું વજન ઘટતું નથી. ભૂખ્યા રહીને પણ જ્યારે વજન ન ઘટે તો લોકો નિરાશ થઈ જાય છે પણ તેમની મોટી ભૂલ હોય છે કે તેઓ આહારમાંથી પ્રોટીનની પણ બાદબાકી કરી દે છે. જો તમે આહારમાં પ્રોટીન વધારો અને અન્ય વસ્તુઓને ઘટાડો તો વજન ઝડપથી ઉતરતું જોવા મળશે.
હાઈ પ્રોટીન ડાયટ
વજન ઓછું કરવા માટે આહારમાં પ્રોટીનયુક્ત વસ્તુઓ લેવી જરૂરી હોય છે. વજન ઝડપથી ઓછું કરવું હોય તો પ્રોટીન સાથે ફાઈબર, કાર્બ્સ હેલ્ધી ફેટથી ભરપુર આહાર લેવો જોઈએ. આ વસ્તુઓ શરીરને કયા ખોરાકના માધ્યમથી મળી શકે ચાલો તમને જણાવીએ.
ખાવાપીવાની કઈ વસ્તુમાંથી કેટલું પ્રોટીન મળે ?
અડધો કપ લો ફેટ પનીર - 12 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન
અડધો કપ બાફેલી દાળ - 9 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન
બે ચમચી પીનટ બટર - 7 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન
100થી વધુ દહીં - 6 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન
અડધો કપ બાફેલા રાજમા - 7 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન
25 ગ્રામ બદામ - 6 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન
એક ઈંડુ - 6 ગ્રામ પ્રોટીન
સોયા મિલ્ક - 3 થી 5 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન
સાદુ દૂધ - 4 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન
100 ગ્રામ બાફેલા સોયાબીન - 18 ગ્રામ પ્રોટીન
ફણગાવેલા કઠોળ - 3 થી 13 ગ્રામ પ્રોટીન
100 ગ્રામ સોયાચંક્સ - 50 ગ્રામ પ્રોટીન
વેજિટેરિયન લોકો માટે સોયાબીન અને સોયાચંક્સ પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. સોયાબીન અને સોયાચંક્સને તમે આહારમાં સામેલ કરી શકો છો. આ સિવાય પનીર સહિતની વસ્તુઓમાંથી પણ શરીરને પ્રોટીન મળે છે.
વજન ઓછું કરવા માટે પ્રોટીન સાથે ફાઈબર, કાર્બ્સ અને હેલ્ધી ફેટ પણ લેવા જરૂરી. એટલે શરીરની આ જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે આહારમાં કાર્બ્સ અને હેલ્ધી ફેટીયુક્ત વસ્તુઓનો સમાવેશ પણ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)