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High Protein Diet: વજન ઉતારવું હોય તો ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર નથી, આહારમાં સામેલ કરો આ High Protein ફુડ

High Protein Diet for Weight Loss: વજન ઉતારવું હોય તો તેના માટે ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર નથી. વજન ઓછું કરવાનું સૌથી મોટી સીક્રેટ છે પ્રોટીનયુક્ત આહાર. વજન ઝડપથી ઓછું કરવું હોય તો આહારમાં હાઈ પ્રોટીન વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. આજે તમને અહીં જણાવીએ કે આપણા આહારની કઈ વસ્તુમાંથી કેટલું પ્રોટીન મળે છે. એટલે કે કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી વજન ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:17 PM IST
High Protein Diet: વજન ઉતારવું હોય તો ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર નથી, આહારમાં સામેલ કરો આ High Protein ફુડ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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