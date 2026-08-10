/બોડી ફેટને ઓછું કરવા લ્યો હેલ્ધી ફેટ, રોજ 1 ચમચી આ સફેદ દાણા ખાવાનું શરુ કરો, શરીરનું વજન ઓછું કરવામાં મળશે મદદ

Pumpkin Seeds For Fat Loss: વજન ઓછું કરવું હોય તો તેના માટે સવારનો સમય મહત્વનો હોય છે. એટલે જ તો એક્સપર્ટ સવારે ખાલી પેટ કેટલીક વસ્તુઓ ખાવાનું અને કેટલીક વસ્તુઓ ન ખાવી એવી સલાહ આપે છે. સવારે ખાલી પેટ ખાવા માટે કોળાના બીજને બેસ્ટ ગણવામાં આવે છે. જે રીતે ઝેરનું મારણ ઝેર હોય છે તે રીતે શરીરના ફેટને કાપવાનું કામ પણ હેલ્ધી ફેટ કરે છે અને આ હેલ્ધી ફેટ શરીરને કોળાના બીજમાંથી મળી શકે છે.
કોળાના બીજ
કોળાના બીજ હેલ્થ માટે સુપર ફુડ છે. આ બીજ પ્રોટીન અને હેલ્ધી ફેટથી ભરપુર હોય છે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે કોળાના બીજ સવારે ખાલી પેટ ખાવાની શરુઆત કરો એટલે થોડા જ દિવસમાં તે અસર દેખાડવા લાગે. યોગ્ય માત્રામાં કોળાના બીજ ખાવામાં આવે તો પેટની ચરબી ઓગાળવાની પ્રક્રિયા ઝડપી થાય છે.
કોળાના બીજ પેટની ચરબી કેવી રીતે ઓછી કરે ?
1. કોળાના બીજમાં પ્રોટીન હોય છે સવારે આ બીજ ખાધા પછી પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહેશે. વારંવાર ભુખ નહીં લાગે. જેના કારણે કેલેરી ઈનટેક ઘટી જાય.
2. કોળાના બીજ ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે જે પાચન તંત્રને મજબૂત કરે છે અને મેટાબોલિઝમ એક્ટિવ થાય છે.
3. કોળાના બીજ પાચન તંત્ર સુધારે છે જેના કારણે વજન ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે.
4. કોળાના બીજમાં ઓમેગા-3, ઓમેગા-6 ફેટી એસિડ હોય છે જે શરીરમાંથી બેડ ફેટને ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે.
કોળાના બીજ ખાવાની રીતો કઈ કઈ છે ?
હવે વાત આવે કે કોળાના બીજ ખાવા કઈ રીતે ? તો તમને જણાવીએ કે કોળાના બીજ ખાવાની અલગ અલગ રીતો છે જેમાંથી જે રીત તમને અનુકૂળ હોય તે રીતે તમે આ બી ખાઈ શકો છો.
- કોળાના બીજને શેકીને મુખવાસની જેમ ચાવીને ખાવા
- સવારે ખાલી પેટ હુંફાળા પાણી સાથે 1 ચમચી બી ખાવા.
- કોળાના બીજનો પાવડર કરી તેનો ઉપયોગ કરી શકો.
- સલાડ, સ્મુધી, ઓટ્સ વગેરેમાં કોળાના બીજ ઉમેરી ખાઈ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)