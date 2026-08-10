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બોડી ફેટને ઓછું કરવા લ્યો હેલ્ધી ફેટ, રોજ 1 ચમચી આ સફેદ દાણા ખાવાનું શરુ કરો, શરીરનું વજન ઓછું કરવામાં મળશે મદદ

Pumpkin Seeds For Fat Loss: કોળાના બીજ એવી વસ્તુ છે જે વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે છે તેવો દાવો કરવામાં આવે છે.કોળાના બીજ કેવી રીતે અસર કરે અને તેનાથી વજન કઈ રીતે ઓછું થાય ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 10, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:59 PM IST
બોડી ફેટને ઓછું કરવા લ્યો હેલ્ધી ફેટ, રોજ 1 ચમચી આ સફેદ દાણા ખાવાનું શરુ કરો, શરીરનું વજન ઓછું કરવામાં મળશે મદદ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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