Cleaning Hack: તમાલપત્રની મદદથી દુર થઈ જશે સ્ટીલની બોટલમાંથી આવતી વાસ, આ રીતે કરો બોટલની સફાઈ
Steel Bottle Cleaning Hack: સ્ટીલની પાણીની બોટલનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થાય છે. ગરમ અને ઠંડુ પ્રવાહી ભરવા માટે બોટલનો યુઝ થાય છે. આ બોટલમાંથી ઘણીવાર વિચિત્ર સ્મેલ આવે છે જે નોર્મલ સફાઈ પછી પણ દુર થતી નથી. આ વાસને દુર કરવાની ટ્રિક આજે તમને જણાવી દઈએ.
Trending Photos
Steel Bottle Cleaning Hack: સ્ટીલના ફ્લાસ્ક અને બોટલનો ઉપયોગ કરવો ઈઝી છે પરંતુ તેની સફાઈ મુશ્કેલ લાગે છે. જો બોટલમાં ચા, કોફી, સૂપ કે અન્ય વસ્તુ ભર્યા પછી તેની સફાઈ સારી રીતે ન થાય તો તેમાંથી વાસ આવે છે. ત્યારપછી આ બોટલમાં પાણી ભરો તો પણ તેમાંથી વાસ દુર થતી નથી. આ સ્થિતિમાં શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
સ્ટીલની બોટલમાં ચા કે કોફી ભરી હોય પછી તેને પાણીથી સાફ કરો તો પણ નીચેથી સરખી સફાઈ થતી નથી. વળી ચા-કોફીની વાસ પણ બોટલમાંથી આવે છે. બોટલની નીચેની તરફ અને ઢાંકણા તરફ જો મેલ જામી જાય તો ફ્લાસ્કમાંથી વાસ આવવા લાગે છે. આવી તકલીફ થાય પછી મોટાભાગના લોકો ફ્લાસ્કનો ઉપયોગ પાણી ભરવા માટે કરતા નથી. પરંતુ આજે તમને એવી ટીપ્સ જણાવીએ જેની મદદથી સ્ટીલની બોટલ ફટાફટ સાફ થઈ જશે અને તેમાંથી વાસ પણ નહીં આવે.
સ્ટીલની બોટલમાંથી વાસ દુર કરવાની ટ્રીક
સ્ટીલની બોટલમાંથી આવતી વાસ દુર કરવાનો આ નુસખો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં દર્શાવ્યા અનુસાર બોટલને સાફ કરવા માટે એક તમાલ પત્ર લેવું અને તેને સળગાવી બોટલમાં રાખી ઢાંકણ બંધ કરી દેવું. 5 મિનિટ પછી બોટલ ખોલી પાણીથી સાફ કરી લેવી. કહેવામાં આવે છે કે આ નુસખાથી બોટલમાંથી આવતી વાસ દુર થઈ જાય છે.
આ નુસખા સિવાય તમે સ્ટીલની બોટલ સાફ કરવા માટે મીઠું પણ યુઝ કરી શકો છો. સ્ટીલની બોટલ સાફ કરવા માટે બોટલમાં 2 ચમચી મીઠું અને 1 કપ ગરમ પાણી ભરો અને બોટલને 30 મિનિટ માટે બંધ કરી રાખી દો. ત્યારબાદ પાણીને બરાબર હલાવો અને બોટલ ખોલી પાણી કાઢી નાખો. પછી સાદા પાણીથી બોટલ સાફ કરી લો. આ હૈકની મદદથી પણ બોટલના તળીયે જામેલી ગંદકી સાફ થઈ જશે અને વાસ પણ નીકળી જશે.
આ 2 ટ્રીકની મદદથી તમે સ્ટીલના ફ્લાસ્ક અને બોટલ સાફ કરી શકો છો. આ સિવાય સ્ટીલની બોટલ યુઝ કરતી વખતે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. જેમકે સ્ટીલની બોટલ સાફ કરવા માટે હાર્ડ કેમિકલનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું. બોટલને યુઝ કર્યા પછી તેને ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખી દેવાથી પણ તેમાં ગંદકી જામતી નથી. જ્યારે પણ બોટલનો ઉપયોગ કરી લો પછી તેને સાફ કરીને જ મુકો. તેનાથી બોટલમાં ગંદકી જામશે નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે