Facial Hair: ગાલ પર દેખાતી રુંવાટીથી છુટકારો મેળવવા લગાડો આ દેશી લેપ,15 દિવસમાં દેખાવા લાગશે ફરક

Facial Hair Removal: મહિલાઓ માટે ચહેરા પર વધતી રુંવાટી સૌથી મોટી સમસ્યા હોય છે. તેને દુર કરવા માટે તેઓ અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટની મદદ લે છે. પરંતુ જો તમારે ટ્રીટમેન્ટ વિના રુંવાટીને નેચરલી સાફ કરવી હોય તો 4 દેશી લેપ લગાડી શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ ચહેરાની રુંવાટીથી છુટકારો કેવી રીતે મેળવવો ?
 

Dec 07, 2025, 08:12 AM IST

Facial Hair Removal: ચેહરા પર રુંવાટી દરેકને હોય છે. પરંતુ કેટલીક મહિલાઓ માટે સમસ્યાનું કારણ બની જાય છે કારણ કે હેર ગ્રોથ વધારે હોય છે અને ડાર્ક વાળ આવતા હોય છે. ચેહરા પર ડાર્ક વાળ આવતા હોય તો તેને દૂર કરવા પડે છે. તેના માટે યુવતીઓ પાર્લર જઈને વેક્સિંગ, થ્રેડિંગ કે અન્ય ટ્રીટમેન્ટ કરાવતી હોય છે. જોકે દરેક માટે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી શક્ય હોતી નથી. જો તમે ટ્રીટમેન્ટ વિના ચહેરા પરથી રૂંવાટી સાફ કરવા માંગો છો તો દેશી ઉબટન લગાવી શકો છો. તેને લગાડવાથી ચહેરાની સુંદરતા વધી જાય છે અને ધીરે ધીરે ફેશિયલ હેર પણ ઓછા થવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ 4 વસ્તુથી ચહેરા પરની રુંવાટી નેચરલી સાફ થાય છે. 

મગની દાળ અને સંતરાની છાલ 

જો તમારા ચહેરા પર રુંવાટી વધારે આવતી હોય અને તમે આ પરેશાનીને દૂર કરવા માંગતા હોય તો મગની દાળ અને સંતરાની છાલનું માસ્ક બનાવીને ચહેરા પર લગાવો. મગની દાળને પાણીમાં પલાળી તેની પેસ્ટ બનાવો અને તેમાં સંતરાની છાલનો પાવડર ઉમેરી માસ્ક તૈયાર કરો. 

ઓટમીલ અને કેળા 

જો તમે ચહેરાના વાળનો ગ્રોથ ઓછો કરવા માંગો છો તો ઓટમીલ અને કેળાનું ઉબટન બનાવીને લગાવી શકો છો. જે લોકોની સ્કીન ડ્રાય હોય તેમના માટે આ બેસ્ટ સાબિત થાય છે. ઓટમીલનો પાવડર કરી તેમાં કેળાની પેસ્ટ ઉમેરી ચહેરા પર લગાવી શકાય છે. 

ચણાનો લોટ અને હળદર 

ચણાનો લોટ અને હળદરનું ફેસપેક પણ ચહેરા માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. તેનાથી ચહેરાના વાળનો ગ્રોથ ધીરે ધીરે ઓછો થવા લાગે છે અને સ્કિન પર ગ્લો પણ આવે છે. 

કાચુ દૂધ અને કોફી 

કાચું દૂધ અને કોફી પણ ચહેરા માટે બેસ્ટ સાબિત થાય છે. કાચા દૂધમાં કોફી મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો અને આ મિશ્રણ સુકાઈ જાય પછી હળવા હાથે મસાજ કરી ચહેરો સાફ કરો. કોફી અને દૂધ લગાડવાથી ચહેરા પર ગ્લો પણ આવે છે અને રુંવાટી પણ ઓછી થાય છે.

