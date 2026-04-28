Workout Mistakes: Video જોઈને વર્કઆઉટ કરવાની ભુલ ક્યારેય ન કરવી, બોડી ટ્રાંસફોર્મ નહીં થાય, બોડીમાં આવી તકલીફો થઈ જશે
Workout Mistakes: સોશિયલ મીડિયા પર લોકોના બોડી ટ્રાંસફોર્મેશનના વીડિયો જોઈ વર્કઆઉટ કરવાનો વિચાર આવે છે. ઘણા લોકો આવા વીડિયો જોઈ વર્કઆઉટ શરુ કરી દેતા હોય છે. આવી ભુલ ક્યારેય કરવી નહીં. વીડિયો જોઈને વર્કઆઉટ કરવાથી કેવા ગંભીર પરિણામ આવી શકે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Workout Mistakes: સોશિયલ મીડિયા પર બોડી ટ્રાન્સફોર્મેશન વર્કઆઉટના ઢગલાબંધ વિડિયો જોવા મળે છે. એક વખત તમે વર્કઆઉટ રિલેટેડ વીડિયો જોઈ લો એટલે તમારી ફીડ પર સતત અલગ અલગ પ્રકારના વર્કઆઉટના વિડીયો આવતા રહે છે. સતત વર્કઆઉટના વિડીયો જોયા પછી કેટલાક લોકોને વર્કઆઉટ કરવાની ઈચ્છા પણ થાય છે. અમુક લોકો એવા પણ હોય છે જે આ પ્રકારના વિડીયો જોઈને ઘરે જાતે જ વર્કઆઉટ કરવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે. પરંતુ હકીકતમાં આવી રીતે વર્કઆઉટ શરૂ કરી દેવાથી શરીરને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે.
ફિટનેસ વધારતી એક્સરસાઇઝના વિડીયો જોઈને તેનું આંધળું અનુકરણ કરવાથી બોડી આકર્ષક બને કે ન બને પરંતુ બોડીમાં કેટલીક તકલીફો વધી શકે છે. કારણ કે સોશિયલ મીડિયા પર જે વિડીયો અને ફોટો દેખાતા હોય તે બધા જ રીયલ હોય તેવું જરૂરી નથી. પરફેક્ટ બોડીની ઈમેજ ફિલ્ટર અને એડિટિંગ દ્વારા પણ બનાવેલી હોઈ શકે છે.. એટલે કે એવું જરૂરી નથી કે જે વર્કઆઉટ દેખાડવામાં આવે તેનાથી જે ઈમેજ દેખાતી હોય તેવી બોડી બની જ જાય. આ સિવાય દરેક એક્સરસાઇઝની અલગ અલગ ઇફેક્ટ હોય છે. જે એક્સરસાઇઝ એક વ્યક્તિ માટે અસરકારક હોય તે બીજા વ્યક્તિ માટે ન પણ હોય. આ સ્થિતિમાં વીડિયો જોઈને એક્સરસાઇઝ શરૂ કરી દેવાથી ઘણી વખત નુકસાન પણ થઈ શકે છે.
મેન્ટલ સ્ટ્રેસ વધી જાય
સૌથી પહેલું નુકસાન છે મેન્ટલ સ્ટ્રેસ બધી જવો. મેન્ટલ સ્ટ્રેસ બે રીતે વધી શકે છે આ પ્રકારના ફિટનેસ વિડીયોના કારણે વ્યક્તિને પોતાના વજન, બોડી અને દેખાવને લઈને અણગમો ઊભો થઈ શકે છે. આ સિવાય એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી જો વીડિયોમાં જણાવેલા હોય તેવા ફાયદા ન દેખાય તો વ્યક્તિનો આત્મવિશ્વાસ નબળો પડી જાય છે અને તેના કારણે પણ સ્ટ્રેસ વધે છે.
સ્નાયુને ગંભીર ઈજા
જેમણે ક્યારેય એક્સરસાઇઝ કરી જ ન હોય તેમણે બેઝિક થી શરૂઆત કરવાની હોય છે આ સ્થિતિમાં એક્સરસાઇઝના વિડીયો જોઈને તમે એડવાન્સ લેવલની એક્સરસાઇઝ કરવાનું શરૂ કરી દો તો તેના કારણે સ્નાયુને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે. સ્નાયુ ખેંચાઈ જવા, દુખાવો કે સ્નાયુમાં ગંભીર ઈજા થવાનું જોખમ વધી શકે છે
હેલ્થ કન્ડિશન બગડવી
વર્કઆઉટના વિડીયો જોઈને જાતે વર્કઆઉટ શરૂ કરી દેવાથી શરીરની હાલત બગડી પણ શકે છે. કારણ કે દરેક વ્યક્તિના શરીરની જરૂરિયાત અલગ અલગ હોય છે. બોડીની જરૂરિયાતને સમજ્યા વિના કોઈપણ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ કરવાથી શરીરને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે.
વર્કઆઉટ શરૂ કરવાની સાચી રીત
ફિટનેસ એક્સપર્ટ અનુસાર જો કોઈપણ વ્યક્તિને વર્કઆઉટ શરૂ કરવું હોય તો તેણે સર્ટિફાઇડ વ્યક્તિ પાસેથી માર્ગદર્શન લઈને જ એક્સરસાઇઝ શરૂ કરવી જોઈએ. આ સિવાય એક્સરસાઇઝ કરવાની શરૂઆત ધીરે ધીરે કરવી જોઈએ.. શરૂઆતમાં ફક્ત 30 મિનિટ હળવી એક્સરસાઇઝ કરો અને પછી ધીરે ધીરે એક્સરસાઇઝ નો સમય વધારો.. સોશિયલ મીડિયા પર બોડી ટ્રાન્સફોર્મેશન ના વિડીયો જોઈને પોતાના માટે એક્સરસાઇઝ નક્કી ન કરો.. એક્સપર્ટને મળો અને તમારી હેલ્થ કન્ડિશનને ધ્યાનમાં રાખીને એક્સરસાઇઝ પ્લાન કરાવો
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
