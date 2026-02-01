Chutney Recipe: પરોઠાથી લઈ પાવભાજી સુધીની દરેક આઈટમનો સ્વાદ ડબલ કરતી ટમેટા ડુંગળીની ચટણી બનાવવાની રીત નોંધી લો
Chutney Recipe: આજે તમને એવી તડકતી ફડકતી ચટણી બનાવવાની રીત વિશે જણાવીએ જે તમારા ઘરમાં બનતી સાદી રસોઈમાં પણ સ્વાદનો તડકો એડ કરી દેશે. આ ચટણી એટલી વર્સેટાઈલ છે કે તમે તેને પરોઠાથી લઈ પાવભાજી સુધીની દરેક આઈટમ સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ ચટણી એકવાર ટ્રાય કરશો એટલે તમને રોજ જમતી વખતે આ ચટણીની યાદ આવશે.
Trending Photos
Chutney Recipe: દરેક ઘરમાં ભોજન માટે દાળ, ભાત, શાક, રોટલી તો બનતા જ હોય છે અને તેની સાથે અલગ અલગ પ્રકારના સંભારા, અથાણા અને ચટણીઓ પીરસાતી હોય છે. દરેક ઘરમાં જે રીતે શાક બનાવવાની રીત અલગ અલગ હોય છે તે રીતે દરેક ઘરમાં અલગ અલગ પ્રકારની ચટણીઓ બનતી હોય છે. તમારા ઘરમાં પણ લસણની ચટણી, ફુદીનાની ચટણી, લીલા મરચાની ચટણી બનતી હશે. ચટણી એવી વસ્તુ છે જે ભોજનનો સ્વાદ અનેકગણો વધારી દે છે. નોર્મલ ભોજનનો સ્વાદ પણ ચટણીના કારણે ચારગણો વધી જાય છે.
ચટણીના આટલા વખાણ એટલા માટે થઈ રહ્યા છે કે આજે તમને આવી જ ચટપટી ચટણી બનાવવાની રીત વિશે જણાવીએ. આ ચટણી એવી છે કે જે બેઝીક મસાલાથી બને છે પરંતુ તેનો ટેસ્ટ જબરદસ્ત આવે છે. આ ચટણી જો કોઈને દાઢે વગળી જાય તો પછી તેને રોટલી સાથે શાકની જરૂર પણ ન પડે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ ચટણીને તમે ગુજરાતી થાળી સિવાય પાવભાજી, વડાપાવ, રગડો સહિતની કોઈપણ આઈટમ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો તમને આ ચટણી બનાવવાની રીત વિશે જણાવીએ.
ડુંગળી ટમેટાની ચટણી બનાવવાની રીત
ટમેટા - 4 નંગ
ડુંગળી - 2
લીલા મરચાં - 2
આદુ લસણની પેસ્ટ - 1 ચમચી
તેલ - 2 ચમચી
હળદર પાવડર
લાલ મરચું પાવડર
જીરું - 1 ચમચી
ધાણાજીરું પાવડર
મીઠું સ્વાદ અનુસાર
તેલ વઘાર માટે
પાણી અડધો કપ
ડુંગળી ટમેટાની ચટણી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો અને તેમાં જીરું ઉમેરી વઘાર કરો. ત્યારબાદ તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી સાંતળો. ડુંગળીને હાઈફ્લેમ પર 2 મિનિટ સાંતળો અને પછી ગેસ સ્લો કરી તેમાં લીલા મરચાં, આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરો. ડુંગળીનો મસાલો ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે સાંતળો.
ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય પછી તેમાં ઝીણા સમારેલા ટમેટા એડ કરો અને ટમેટાને પણ સારી રીતે કુક કરો. ટમેટાનું પાણી ઝડપથી બળે તે માટે આ સ્ટેજ પર તેમાં મીઠું ઉમેરો. ટમેટાને ધીમા તાપે બરાબર સાંતળો. જ્યારે ટમેટામાંથી તેલ છુટું પડવા લાગે ત્યારે તેમાં હળદર, લાલ મરચું પાવડર અને ધાણાજીરું ઉમેરી બરાબર કુક કરો.
ચટણીને રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઈલ ટેક્સચર આપવા માટે તેમાં થોડું પાણી એડ કરો અને મસાલાને કુક કરો. 2 વખત થોડું થોડું કરી પાણી એડ કરશો એટલે ચટણીમાં મસાલા સારી રીતે કુક થઈ જશે અને તેલની તરી પણ બનશે. તેલની તરી બની જાય એટલે ગેસ બંધ કરી ચટણીને ઠંડી થવા દો. આ ચટણીને તમે આ રીતે પણ ખાઈ શકો છો અને તમને સ્મુધ ટેક્સચર બનાવવું હોય તો તેને મિક્સરમાં પીસી લો. ટમેટા ડુંગળીની ચટણી સર્વ કરવા માટે તૈયાર હશે. આ ચટણીને તમે 7 થી 8 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે