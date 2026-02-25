How Much Beer Can Kill You: ભૂલથી પણ, એક જ સમયે આટલી બધી બિયર ક્યારેય ન પીઓ, બાકી થઈ જશે મોત
Effects Of Excess Alcohol: બીયર દુનિયામાં સૌથી વધારે પીવાતા પીણામાંથી એક છે. પરંતુ બાકી ડ્રિંક્સની જેમ બીયરની પણ એક લિમિટ હોય છે. આવો તમને જણાવીએ ક્યારે બીયર ખતરનાક બની જાય છે?
How Much Beer Is Life Threatening: ભૂલમાં પણ ક્યારેક વધુ બીયરનું સેવન જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે, પરંતુ તે સમજવું સરળ નથી કે આખરે કેટલી માત્રા ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. મિત્રો સાથે બેસી પીવા સમયે કોઈ તે વાત પર ધ્યાન આપતું નથી કે શરીરની પણ એક મર્યાદા હોય છે. સત્ય છે કે દારૂથી મોતની કોઈ એક માત્રા નક્કી નથી હોતી. આવો તમને જણાવીએ કે કેટલી માત્રામાં બીયર પીવી તમારા માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે?
કેટલી બીયર તમારા માટે ખતરનાક?
હેલ્થ વિશે જાણકારી આપનારી વેબસાઇટ healthline અનુસાર શરીર દારૂને એક ચોક્કસ ગતિએ તોડી શકે છે. સામાન્ય રીતે લિવર એક કલાકમાં લગભગ એક સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રિંક પ્રોસેસ કરે છે. જો કોઈ જલ્દી-જલ્દી પીવે છે તો બ્લડમાં આલ્કોહોલની માત્રા ઝડપથી વધવા લાગે છે. બ્લડ આલ્કોહોલ કન્સ્ટ્રેશન એટલે કે બીએસી જો 0.08 ટકા પર પહોંચી જાય તો વ્યક્તિ નશામાં હોવાનું માનવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે આ સ્તર 0.40 ટકા કે તેનાથી ઉપર પહોંચી જાય છે તો સ્થિતિ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ સ્તર પર કોમા કે મોતનું જોખમ પેદા થઈ જાય છે.
એક સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રિંકમાં લગભગ 14 ગ્રામ શુદ્ધ આલ્કોહોલ હોય છે. તે આશરે 12 ઔંસ લગભગ 350 મિલી, 5 ટકા આલ્કોહોલવાળી બીયર, 5 ઔંસ વાઇન કે 1.5 ઓંસ હાર્ડ ડ્રિંકની બરાબર હોય છે. સામાન્ય રીતે એક સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રિંક BAC ને લગભગ 0.02 ટકા સુધી વધારી શકે છે. તેનો મતલબ છે કે કેટલાક ડ્રિંકમાં વ્યક્તિ કાયદાકીય રીતે નશામાં આવી શકે છે, પરંતુ જીવલેણ સ્તર સુધી પહોંચવા માટે તેનાથી વધુ માત્રા જોઈએ. એવરેજ કોઈ વ્યક્તિએ 0.40 ટકા BAC સુધી પહોંચવા માટે લગભગ 25 સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રિંક લેવા પડી શકે છે, પરંતુ અસલ જીવનમાં આ સંખ્યા વ્યક્તિ-વિશેષ પર નિર્ભર કરે છે. ધ્યાન રાખો કે ગ્લાસમાં આપવામાં આવેલી બીયર ઘણીવાર સ્ટાન્ડર્ડ માત્રાથી વધુ હોય છે કે તેમાં આલ્કોહોલની ટકાવારી વધુ હોય છે, જેનાથી જોખમ વધી જાય છે.
શું હોય છે ઓવરડોઝનો સંકેત?
આલ્કોહોલ ઓવરડોઝના સંકેતોને ઓળખવા જરૂરી છે. સતત ઉલ્ટી થવી, ત્વચા પીળી કે બ્લુ થઈ જવી, હાર્ટના ધબકારા ધીમા પડવા, શરીરના તાપમાનમાં ઘટાડો, શ્વાસ ધીમો થવો કે અનિયમિત થવો, ભ્રમની સ્થિતિ, એટેક કે બેભાની, આ બધા ગંભીર ચેતવણીના સંકેત છે. જો કોઈનો શ્વાસ આઠ પ્રતિ મિનિટથી ઓછો થઈ જાય કે તે જાગી ન શકે તો તત્કાલ મેડિકલ મદદ લેવી જરૂરી છે. દારૂની અસર માત્ર તે રાત સુધી સીમિત રહેતી નથી.
ખાલી પેટ પીવાથી આલ્કોહોલ ઝડપથી લોહીમાં પહોંચે છે અને ઓછી માત્રામાં વધુ નશો થઈ જાય છે. પાણી ઓછું પીવું, ઝડપથી ડ્રિંક ખતમ કરવું કે અન્ય પદાર્થોની સાથે મિક્સ કરી પીવાથી ખતરો વધે છે. તેતી ખાવાની સાથે પીવું, દરેક ડ્રિંક વચ્ચે પાણી લેવું અને એક કલાકમાં એકથી વધુ ડ્રિંક ન લેવા સમજદારી માનવામાં આવે છે.
