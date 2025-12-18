Lifehacks: ઝીણી સોયમાં પણ એક સેકન્ડમાં દોરો પરોવાઈ જશે, ટ્રાય કરજો આ 4 માંથી કોઈ એક રીત
Needle Hacks: સોયમાં દોરો પરોવવો ઘણીવાર મુશ્કેલ કામ બની જાય છે. વારંવાર પ્રયત્ન કરવા છતા સોયમાં દોરો જતો નથી. ખાસ કરીની ઝીણી સોયમાં દોરો પરોવવામાં સમય લાગી જાય છે. આ કામને સરળ બનાવે તેવી 4 રીત આજે તમને જણાવીએ. આ ટ્રિક અજમાવી સોયમાં દોરો પરોવશો તો 1 સેકન્ડમાં તમારું કામ થઈ જશે.
Needle Hacks: શર્ટનું બટન ટાંકવું હોય કે નાની-મોટી સિલાઈ કરવી હોય તો મહિલાઓ ઘરે જ સોય-દોરાની મદદથી કામ કરી લેતી હોય છે. સિલાઈનું કામ તો ઈઝી હોય છે પરંતુ સોયમાં દોરો પરોવવો મુશ્કેલ કામ લાગે છે. તેમાં પણ જો સવારે સ્કુલ અને ઓફિસની દોડાદોડી વચ્ચે નાની-મોટી સિલાઈ કરવાની હોય કે બટન ટાંકવાના હોય ત્યારે તો સોયમાં દોરો જવાનું નામ નથી લેતો.
પરંતુ શું તમે જાણો છો એવા હૈક્સ વિશે જેને અપનાવવાથી તમે સરળતાથી સોયમાં દોરો પરોવી શકો ? નથી જાણતા તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ એવા વાયરલ હૈક્સ વિશે જેની મદદથી સોયમાં દોરો ફટાફટ પરોવાઈ જાય છે. સોયમાં દોરો પરોવવાની 4 ટ્રિક છે. આ વાયરલ હૈક્સ તમે પણ ટ્રાઈ કરી શકો છો. આ હૈક્સ વિશે કહેવાય છે કે તેનાથી 1 સેકન્ડમાં સોઈમાં દોરો આવી જાય છે.
હથેળીથી રગડો
સોયમાં દોરો પરોવવાનો સૌથી પહેલો નુસખો છે હથેળીમાં સોય અને દોરો રાખી રગડવાનો. તેના માટે હથેળી ખોલી તેના પર સોય રાખો. હવે સોયના કાંણા પાસે દોરાનો છેડો રાખો અને પછી બંને હથેળી ભેગી કરી સોય-દોરાને રગડો. આમ કરવાથી હથેળીના ઘર્ષણના કારણે દોરો સોયના કાણામાં જતો રહે છે.
ટુથબ્રશનો ઉપયોગ કરો
જો હથેળીવાળી ટ્રિક તમને કામ ન આવે તો તમે ટુથબ્રશનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેના માટે જુનું ટુથબ્રશ લેવો અને તેના બ્રિસલ્સ વચ્ચે દોરાને રાખો. હવે સોયના કાણાંવાળા ભાગ ઉપર બ્રશને દબાવો. આમ કરવાથી બ્રશના બ્રિસલ્સ સાથે દોરો પણ સોયના કાણાની આરપાર થઈ જશે. પછી દોરાને સોયમાંથી કાઢી બ્રશ હટાવી લો.
નેલ પોલિશ અથવા હેર સ્પ્રે
જો બ્રશવાળો નુસખો પણ કામ ન આવે તો આ રીત સૌથી બેસ્ટ છે. આ રીતથી 99 ટકા તમારું કામ થઈ જશે. તેના માટે દોરાના છેડા પર થોડી નેલ પોલિશ અથવા હેર સ્પ્રે લગાડો. ત્યારબાદ તેને સુકાઈ જવા દો. દોરો થોડો કડક થઈ જાય પછી તેને સોયના કાણામાં પરોવી દો. આ રીતે દોરો આરામથી સોયમાં આવી જશે. જ્યારે ઝીણી સોયમાં દોરો પરોવવો હોય ત્યારે આ નુસખો કામ આવે છે.
સિક્કો અને તાર
સિક્કા અને તારનો નુસખો વર્ષો જુનો છે. તેના માટે ઘરે જ તમે થ્રેડર બનાવી શકો છો. એક પાતળો સ્ટીલનો તાર લો અને તેને વી શેપમાં વાળી દો અને એક સિક્કા અથવા કાર્ડબોર્ડના ટુકડા પર તેને ટેપથી ચિપકાવી દો. તારના મોટા લૂપમાં દોરો નાખવો સરળ હોય છે. પછી એ તારથી સોયમાં દોરો આરામથી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ઘરેલૂ નુસખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )
