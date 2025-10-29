Travel Tips: ભારતની 5 સૌથી સુંદર અને રોમાંટિક જગ્યાઓ, હનીમૂન માટે યૂરોપ પહોંચી ગયા હોય એવું લાગશે
Honeymoon Destinations In India: હનીમૂન માટે જો તમે જગ્યાઓ સર્ચ કરતા હોય તો તમને આજે 5 એવી જગ્યાઓ વિશે જણાવીએ જે અત્યંત સુંદર છે. આ જગ્યાઓના નજારા જોઈ તમને પણ લાગશે કે તમે યૂરોપ પહોંચી ગયા છો. આ જગ્યાઓ તમારા હનીમૂનને યાદગાર બનાવી દેશે.
Honeymoon Destinations In India: લગ્ન પછી કપલ હનીમૂન પર જતા હોય છે. આ સમય લગ્નજીવનનો સૌથી ખાસ સમય હોય છે. કપલ એકબીજાની સાથે સમય પસાર કરે છે અને લગ્નજીવનની શરુઆત કરે છે. આ સમય જો સુંદર જગ્યાએ પસાર થાય તો યાદગાર બની જાય છે. ઘણા કપલ હનીમૂન માટે વિદેશ જતા હોય છે. તેમાં પણ યૂરોપ કપલની પહેલી પસંદ હોય છે. પરંતુ જો તમારું બજેટ યૂરોપ જવા જેટલું નથી તો તમે ભારતમાં પણ સુંદર જગ્યાઓએ ફરવા જઈ શકો છો. આજે તમને ભારતમાં આવેલી 5 સુંદર જગ્યાઓ વિશે જણાવીએ જ્યાં ફરવા ગયા પછી તમને યૂરોપ ગયા હોય તેવો અનુભવ થશે.
ગુલમર્ગ
હિમાલયની ગોદમાં વસેલું ગુલમર્ગ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જેવું લાગે છે. બરફથી ઢંકાયેલા મેદાન, દેવદારના જંગલ અદ્ભુત સુંદરતા અને શાંતિનો અનુભવ કરાવે છે. અહીં તમે એકબીજાનો હાથ પકડી બરફીલા રસ્તામાં ટહેલવા જઈ શકો છો. અહીં શિયાળામાં રોમાંટિક ફિલ્મો જેવું વાતાવરણ થઈ જાય છે.
ઔલી
ઔલીને તો મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કહેવામાં આવે છે. અહીંની સુંદરતા તમારું પણ મન મોહી લેશે. અહીંના નજારા ઓસ્ટ્રિયા કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જેવા લાગે છે. ડિસેમ્બરથી માર્ચ મહિનાનો સમય અહીંયા પસાર કરવા માટે બેસ્ટ છે.
કોડાઈકેનાલ
તમિલનાડુમાં આવેલું કોડાઈકેનાલ સાઉથ ઈંડિયાનું યૂરોપ છે. લીલાછમ્મ પર્વતો, વાદળ, તળાવ કોડાઈકેનાલને ખાસ બનાવે છે. કોડાઈ લેકમાં બોટિંગ કરતા કપલને યૂરોપ લેકસાઈડ ફરવા જેવો અનુભવ કરાવે છે.
સિક્કિમ
સિક્કિમ એવી જગ્યા છે જ્યાંની સુંદરતા અને શાંતિ કોઈપણ વ્યક્તિનું મનમોહી લે. ગંગટોકથી કંચનજંગાના નજારા અદ્ભુત લાગે છે.
મુન્નાર
મુન્નાર હરિયાળીથી ઘેરાયેલો પ્રદેશ છે. અહીંના ચા ના બગીચા, વળાંકવાળા રસ્તાઓ, ઠંડી હવા ધરાવતું વાતાવરણ આ જગ્યાને હનીમૂન માટે સૌથી બેસ્ટ જગ્યા બનાવે છે.
