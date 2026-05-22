/Triangle Paratha: ત્રિકોણ પરોઠાના પડ છુટ્ટા નથી પડતાં ? હવે બનાવો ત્યારે વચ્ચે આ વસ્તુ લગાડજો, પરોઠાનું એક-એક પડ છૂટું પડશે

Triangle Paratha Making Hack: શું તમારી સાથે પણ એવું થાય છે કે ત્રિકોણ પરોઠા બનાવો પણ તેના પડ છૂટા નથી પડતા? જો હાં તો ચાલો તમને એક હૈક જણાવીએ. હવે જ્યારે પરોઠા બનાવો ત્યારે આ કુકીંગ હૈક ટ્રાય કરજો. પરોઠાને ફોલ્ડ કરો ત્યારે તેની વચ્ચે આ વસ્તુ લગાડજો. તેનાથી પરોઠાના બધા પડ ખુલશે અને પરોઠા વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે.
Triangle Paratha Making Hack: ત્રિકોણ પરોઠા ખાવાની મજા ત્યારે આવે છે જ્યારે તેના દરેક પડ છૂટ્ટા પડેલા હોય. ત્રિકોણ પરોઠા અંદરથી સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી હોય તો 4 પરોઠાને બદલે 6 પરોઠા પણ ખવાઈ જાય. જો ત્રિકોણ પરોઠાનો આકાર ત્રિકોણ હોય પણ તેના પડ છૂટ્ટા ન પડે તો ખાવાની મજા નથી આવતી. જો તમે પણ ત્રિકોણ પરોઠા બનાવો ત્યારે તેના પડ છૂટ્ટા નથી પડતાં તો ચાલો આજે તમને એક જોરદાર ટ્રિક જણાવીએ. આ ટ્રિક અજમાવીને તમે ત્રિકોણ પરોઠા બનાવશો તો પરોઠાનું એક-એક પડ છૂટ્ટું પડી જશે.
ત્રિકોણ પરોઠા માટેનો લોટ
ત્રિકોણ પરોઠા બનાવવા હોય તો લોટ રોટલીના લોટ કરતાં સોફ્ટ રાખવો. ઘઉંના લોટમાં તેલનું મોણ ઉમેરી લોટ બાંધવો. લોટ બાંધી લીધા પછી તેને 20 થી 30 મિનિટ ઢાંકીને રેસ્ટ આપો. લોટને રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે, રેસ્ટ આપવાથી લોટ એકદમ મુલાયમ થઈ જશે અને પરોઠા સારા બનશે.
પરફેક્ટ ત્રિકોણ પરોઠા બનાવવાની ટ્રિક
પરોઠાના પડમાં લગાડવા માટે એક સ્લરી તૈયાર કરી લો. સ્લરી માટે 1 ચમચી ચોખાનો લોટ લઈ તેમાં થોડું મીઠું અને ઘી ઉમેરો. આ મિશ્રણને પરોઠાની વચ્ચે લગાડવાનું છે. લોટ રેડી થઈ જાય પછી તેમાંથી મીડિયમ સાઈઝનો લુઓ લઈ તેમાંથી મોટી રોટલી વણો. રોટલી વણી લીધા પછી તેના પર ઘીની સ્લરી લગાડો. અને રોટલીને અડધી વાળી લો. ત્યારબાદ ફરી એકવાર સ્લરી લગાડો અને રોટલીને ત્રિકોણનો શેપ આપો. ત્યારબાદ હળવા હાથે પરોઠું વણો. વધારે ભાર આપીને પરોઠું બનાવશો તો પડ ચોંટી જશે. પરોઠું રેડી થઈ જાય એટલે ગરમ તવા પર પરોઠાને તેલ લગાડી શેકો. પરોઠાની વચ્ચે સ્લરી બરાબર લગાડી હશે તો પરોઠા તવા પર જ ખુલી જશે.
ત્રિકોણ પરોઠા માટેની ખાસ ટીપ્સ
- ત્રિકોણ પરોઠાની વચ્ચે ઘી સાથે ચોખાનો લોટ થોડો ઉમેરવાથી પરોઠા વણવા સરળ થઈ જાય છે. એકલું ઘી લગાડવાથી પરોઠા વણવામાં તકલીફ પડી શકે છે.
- ત્રિકોણ વાળતા પહેલા શક્ય હોય એટલી મોટી રોટલી બનાવી લેવી જેથી રોટલીને ત્રિકોણ શેપ આપો પછી વધારે વણવી ન પડે. આમ કરવાથી ત્રિકોણ પરોઠાનો શેપ ખરાબ થતો નથી.
- પરોઠાને તવા પર પહેલીવાર તેલ વિના બંને તરફ શેકો. બંને તરફ થોડું શેકાઈ જાય પછી તેલ લગાવી શેકો. આમ કરવાથી તવા પર પરોઠું ખુલી જાય છે.
- પરોઠા માટેની સ્લરીમાં થોડું મીઠું ઉમેરવાથી પરોઠા અંદરથી સોલ્ટી લાગશે. જેના કારણે તેનો સ્વાદ વધી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)