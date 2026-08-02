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Lifehacks: આ ટ્રિકની મદદથી રોટલીની સાદી લોઢીને બનાવો નોન સ્ટિક પછી ઉતારો ઢોસા, તવા પર ઢોસો ચોંટશે નહીં

Lifehacks: ઢોસા બનાવવા માટે નોનસ્ટિક તવાની જ જરૂર પડે એવું જરૂરી નથી. તમે રોટલીની સાદી લોઢી પર પણ ક્રિસ્પી ઢોસા બનાવી શકો છો. રોટલી માટે જે લોઢીનો ઉપયોગ કરતાં હોય તેના પર ઢોસા ઉતારવા માટે તમે આ 5 ટ્રિક ટ્રાય કરી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 02, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:19 PM IST
Lifehacks: આ ટ્રિકની મદદથી રોટલીની સાદી લોઢીને બનાવો નોન સ્ટિક પછી ઉતારો ઢોસા, તવા પર ઢોસો ચોંટશે નહીં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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