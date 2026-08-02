/Lifehacks: આ ટ્રિકની મદદથી રોટલીની સાદી લોઢીને બનાવો નોન સ્ટિક પછી ઉતારો ઢોસા, તવા પર ઢોસો ચોંટશે નહીં

Lifehacks: આજે તમને કામ લાગે તેવી કુકીંગ ટ્રિક વિશે જણાવીએ. આ ટ્રિકની મદદથી તમે રોટલી, પરોઠા માટેની સાદી લોઢીને નોનસ્ટિક તવાની જેમ યુઝ કરી તેના પર ઢોસા ઉતારી શકો છો. સાદી લોઢી પર પણ આ ટ્રિકની મદદથી ઢોસો ઉતારશો તો ઢોસો તવા પર ચોંટશે નહીં. આ ટ્રિકની મદદથી ઘરમાં રહેલા જૂના તવા પર પણ ઢોસા ઉતરશે.
રોટલી માટેના લોઢાના તવાનો ઉપયોગ ઢોસા માટે કરવો હોય તો અહીં દર્શાવેલા 5 સ્ટેપ્સ ફોલો કરજો. જો તમે આ સ્ટેપ્સ બરાબર ફોલો કરી લેશો તો લોઢી પર એકદમ ક્રિસ્પી ઢોસો ઉતરશે.
સ્ટેપ 1 - તવાને સાફ કરવો
સૌથી પહેલા તો તવાને બરાબર સાફ કરવો. તવા પર રોટલી, પરોઠા, થેપલા બધું બનતું હોય છે જેના કારણે તેના કાંઠા પર મેલ જામી ગયો હોય છે. આ મેલને સારી રીતે સાફ કરો. તવો સાફ નહીં હોય તો બેટર તેના પર ચોંટશે.
સ્ટેપ 2 - તવાનું સીઝનિંગ
ઢોસા ઉતારતા પહેલા તવાનું સીઝનિંગ કરવું જરૂરી છે. લોઢાના તવા પર સારી રીતે તેલ લગાડી લેવું. અને પછી તવાને મધ્યમ તાપ રાખી ગરમ કરો. તવામાંથી ધુંમાડો નીકળવા લાગે ત્યારે ગેસ બંધ કરો. તવો ઠંડો થાય એટલે ફરી તેલ લગાડી ગરમ કરો. આ રીતે 3 વખત પ્રોસેસ કરવી.
સ્ટેપ 3 - તવાને ગરમ કરો
તવાનું સીઝનિંગ થયા પછી ફાઈનલી તવાને ઢોસો ઉતારવા માટે ગરમ કરવા મુકો. તવાને બરાબર ગરમ થવા દો પછી તેના પર બેટર રેડવું. જો તમે ઠંડા તવા પર બેટર રેડશો તો તે ચોંટી જશે. એટલે તવાને ગરમ કર્યા પછી તેના પર ઢોસાનું બેટર ફેલાવો.
સ્ટેપ 4 - સાઈડ પર તેલ લગાવો
ઢોસાનું બેટર તવા પર ફેલાવ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરો અને ઢોસાની કિનારી પર થોડું થોડું તેલ લગાવો. જ્યારે ઢોસો થોડો ક્રિસ્પી થવા લાગે ત્યારે ધીરેધીરે સ્પેચુલાની મદદથી ઢોસાને તવા પરથી ઉતારી પ્લેટમાં સર્વ કરો.
રોટલીનો તવો સાફ કરવાની રીત
રોટલીના તવા પર વારંવાર થેપલા પરોઠા થયા હોય તો તેની કિનારી ખરાબ થઈ ગઈ હોય છે. તવાના આ મેલને સાફ કરવા માટેની ટ્રિક પણ જાણી લો. તેના માટે સૌથી પહેલા લોઢીને ગરમ કરો અને પછી તેની કિનારી પર મીઠું છાંટો પછી તારવાળા સ્ક્રબરથી લોઢી ઘસીને સાફ કરો. બધો મેલ નીકળી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)