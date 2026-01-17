Cleaning Hacks: બાળકે પેન્સિલ કે ક્રેયોનથી દિવાલ પર કરેલું ચિત્રકામ સાફ કરવા અપનાવો આ ટ્રિક્સ
Cleaning Hacks For Moms: ઘરમાં નાનું બાળક હોય ત્યારે ઘરની દિવાલો સાફ રહે તે શક્ય નથી. બાળકો ક્યારેક પેન્સિલથી દિવાલ પર લખાણ કરે છે તો ક્યારેય કલર વડે ચિત્રકામ કરે છે. બાળકોના આવા પરાક્રમ પર તેના પર ગુસ્સો નથી કરી શકાતો પરંતુ દિવાલ પર પડેલા ડાઘને આ ટ્રિક્સ અપનાવી સરળતાથી સાફ કરી શકાય છે.
Cleaning Hacks For Moms: ઘરમાં નાના બાળકો હોય તો ઘરની દીવાલો સાફ હોય તે શક્ય નથી. તેમાં પણ બાળક જ્યારે હાથમાં ક્રેયોન કે પેન્સિલ લેતા શીખી જાય છે તો તે પેપરના બદલે દિવાલ પર જ પેઇન્ટિંગ શરૂ કરી દે છે. ઘરની દરેક દિવાલ પર તેમણે પેન્સિલ અને ક્રેયોનથી કરેલા ચિત્રકામ જોવા મળે છે. નાના બાળકો પોતાની માસુમિયતથી દીવાલ પર ચિત્રકામ કરી દે છે પરંતુ તેને જોઈને ઘરની મહિલાઓની ચિંતા વધી જાય છે.
મહિલાઓ ઘરની સજાવટ અને સુંદરતાને લઈને સજાગ હોય છે. કોઈપણ જગ્યાએ ડાઘ કે ધૂળ હોય તો તેમને ચેન પડતું નથી. તેમાં પણ જો દિવાલ પર બાળકો પેન્સિલ, ક્રેયોન વગેરેથી નિશાન કરી દે છે તો ચિંતા વધી જાય છે. કારણ કે આવા ડાઘ સરળતાથી નીકળતા નથી અને જો તેને ઘસીને કાઢવામાં આવે તો દીવાલનો રંગ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. પરંતુ આજ પછી કોઈપણ મહિલાને ઘરની દીવાલ સાફ કરવાનું ટેન્શન નહીં રહે.
આજે તમને એવા ઘરેલુ ઉપાય જણાવીએ જેની મદદથી તમે ઘરની દિવાલ પર લાગેલા પેન્સિલ અને ક્રેયોનના ડાઘ સરળતાથી દૂર કરી શકો છો. આ રીતે દિવાલ સાફ કરવાથી દિવાલનો રંગ પણ ખરાબ નહીં થાય. તમારે બસ ધીરજ સાથે આ નુસખા અજમાવવાના છે.. તેની મદદથી તમે ઘરની દીવાલોને ફરીથી સાફ અને ચમકતી કરી દેશો.
પેન્સિલના ડાઘ કાઢવાની રીત
ઘરની દિવાલ પર બાળક કે જો પેન્સિલથી ડાઘ કર્યા હોય તો તેને દૂર કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની કેમિકલ યુક્ત વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. તમે સામાન્ય ઇરેઝરની મદદથી ડાઘ કાઢી શકો છો. પેન્સિલની લાઈન્સ જ્યાં પણ દેખાતી હોય ત્યાં સફેદ રંગનું રબર ધીરે ધીરે ઘસો. ઈરેઝર વાઈટ રંગનું જ લેવું. આ ઉપરાંત તમે માઇક્રો ફાઇબર કપડાને ભીનું કરીને પણ પેન્સિલના ડાઘ પર બેથી ત્રણ વખત ફેરવશો તો પણ ડાઘ નીકળી જશે.
ક્રેયોનના ડાઘ કાઢવાની રીત
દિવાલ પર બાળકે જો ક્રેયોન કે પછી અન્ય કલરથી પેઇન્ટિંગ કરી હોય તો તેને દૂર કરવા માટે થોડા બેકિંગ પાઉડરની જરૂર પડશે. બેકિંગ પાવડરથી ક્રેયોન કે કલરના ડાઘ નીકળી જાય છે.. તેના માટે એક ચમચી બેકિંગ સોડામાં થોડું પાણી મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને સોફ્ટ કપડા કે સ્પંજની મદદથી ડાઘ પર લગાવો અને હળવા હાથે ધીરે ધીરે સાફ કરો.. દિવાલ પર સ્પંજ કે કપડું વધારે ઘસવું નહીં હળવા હાથે સાફ કરવાથી પણ ક્રેયોન નીકળી જશે.
દિવાલ પર થયેલા પેન્સિલ કે કલરના ડાઘ કાઢવા માટે તમે બજારમાં મળતા મેજિક ઇરેઝરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. મેજિક ઇરેઝરને દિવાલ પર ધીરે ધીરે રગડો તેનાથી દિવાલનો કલર પણ ખરાબ નહીં થાય અને ડાઘ પણ નીકળી જશે.
જો દિવાલ પર બાળકથી ખાવા પીવાની કોઈ વસ્તુ ઢોળાઈ ગઈ હોય તો તેને સાફ કરવા માટે વિનેગરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એક સ્પ્રે બોટલમાં પાણીમાં થોડું વિનેગર ઉમેરીને મિશ્રણ તૈયાર કરી લો. આ મિશ્રણને દિવાલ પર જ્યાં ડાઘ હોય ત્યાં છાંટી દો અને પછી કપડાં વડે તેને સાફ કરો. દિવાલ ઝડપથી સાફ થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
