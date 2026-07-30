/દાંતની પીળાશ દૂર કરવાનો સરળ ઘરગથ્થુ ઉપાય: આ બે વસ્તુઓથી મોતીની જેમ ચમકી જશે દાંત

પીળા દાંત સફેદ કઈ રીતે કરવા? જો દાંતમાં પીળાશ તમારા હાસ્ય અને આત્મવિશ્વાસને પ્રભાવિત કરે છે તો તમે એકલા નથી. આજકાલ ચા, કોફી, તમાકુ, સ્મોકિંગ અને ખરાબ ઓરલ હાઇજીનને કારણે દાંત પીળા થવા એક સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. તેવામાં ઘણા લોકો દાંતની પીળાશ દૂર કરવા માટે મોંઘી ટૂથપેસ્ટ, Teeth Whitening Products અને ટ્રીટમેન્ટનો સહારો લે છે.
શું તમે જાણો છો કે પીળા દાંતને સફેદ કરવા માટે એક સરળ ઘરેલું ઉપાય પણ તમારી મદદ કરી શકે છે. યોગ, આયુર્વેદ, નાડી વિજ્ઞાન અને ન્યૂરોથેરેપી નિષ્ણાંત ડો. રામ અવતારે દાંત સાફ રાખવા અને ઓરલ હેલ્થને સુધારવા માટે સરવસના તેલ અને સિંધવ નમકનો એક પરંપરાગત ઉપાય જણાવ્યો છે.
પીળા દાંતને સફેદ કઈ રીતે કરવા?
શું તમે પણ હસવા સમયે તમારા પીળા દાંત છુપાવવાનો પ્રયાસ કરો છો? ચા, કોફી, તમાકુ અને ખરાબ ઓવર હાઇજીનને કારણે દાંત પર પીળાશ જામે છે અને લોકોનો આત્મવિશ્વાસ ઘટી જાય છે. પકંતુ શું તમે જાણો છો કે તમારા રસોડામાં રહેલી બે વસ્તુ આ સમસ્યામાં તમારી મદદ કરી શકે છે? યોગ, આયુર્વેદ અને ન્યૂરોથેરેપી નિષ્ણાંત ડો. રામ અવતારે એક સરળ ઉપાય જણાવ્યો છે.
દાંત કેમ પીળા પડી જાય છે?
ડોક્ટરે જણાવ્યું કે આજકાલના ખાન-પાન અને આપણી કેટલીક આદતો તે માટે જવાબદાર છે. ચા-કોફીનું વધુ સેવન, ગુટખા કે સ્મોકિંગ કરવી અને યોગ્ય રીતે બ્રશ ન કરવું, આ બધી વસ્તુ દાંત પર એક પીળી પરત (પ્લેક) જામવા લાગે છે.
ડો. રામ અવતાર અનુસાર લોકો હંમેશા મોંઘી-મોંઘી ટૂથપેસ્ટ અને કેમિકલવાળી ટ્રીટમેન્ટની પાછળ ભાગે છે, જ્યારે આયુર્વેદમાં તેની સારવાર ખુબ સરળ અને સુરક્ષિત રીત ઉપલબ્ધ છે.
પીળા દાંતને સફેદ કરવાના ઘરેલું ઉપાયઃ સરસવનું તેલ અને સિંધવ નમક
ડો. રામ અવતારે જણાવ્યું કે પીળા દાંતથી છુટકારો મેળવવા માટે તમારે બજારમાંથી કોઈ મોંઘી વસ્તુ લેવાની જરૂર નથી. તમારા રસોડામાં રહેલી બે વસ્તુ કમાલ કરી શકે છે- સરસવનું તેલ અને સિંધવ નમક.
સરસવનું તેલ અને સિંધવ નમકનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરશો?
1. અડધી ચમચી શુદ્ધ સરસવનું તેલ લો.
2. તેમાં એક ચમચી સિંધવ નમક નાખો.
3. હવે આ પેસ્ટને આંગળીમાં લઈ દાંત અને પેઢા પર હળવેથી મસાજ કરો.
4. આશરે 2-3 મિનિટ સુધી મસાજ કર્યાં બાદ હુંફાળા પાણીથી કોગળા કરો.
સરસવનું તેલ અને સિંધવ નમક કઈ રીતે કામ કરે છે?
ડોક્ટરે જણાવ્યું કે સિંધવ નમકમાં પ્રાકૃતિક રૂપથી એન્ટી-બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે, જે દાંત પર જામેલા પીળા ડાઘને સાફ કરવામાં મદદ કરે છે. તો સરસવનું તેલ પેઢાને મજબૂત બનાવે છે અને મોઢાની દુર્ગંધ ખતમ કરે છે.
ડો. રામ અવતાર અનુસાર જો તમે સપ્તાહમાં 2થી 3 વખત તેનો ઉપયોગ કરો છો તો થોડા દિવસમાં તેની અસર જોવા મળશે. તેનાથી તમારા દાંત ન માત્ર સફેદ થશે પરંતુ તમારા પેઢા પહેલાથી વધુ સ્વસ્થ થઈ જશે.
કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે?
વાતચીત દરમિયાન ડો. રામ અવતારે એક સાવધાની રાખવાનું કહ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે આ સિવાય દિવસમાં બે વખત બ્રશ કરવાની આદત પાડો અને રાત્રે સૂતા પહેલા કોગળા કરવાનું ન ભૂલો.