/માટલામાં પાણી ઠંડુ ન થતું હોય તો ફટાફટ આ ઉપાયો અજમાવી જુઓ, ફ્રીજ જેવું ઠંડુ થશે પાણી

Clay Pot: જો તમારા ઘરમાં પણ માટીનું માટલું હોય અને પાણી ઠંડુ ન થતું હોય તો અહીં જણાવેલા કેટલાક ઉપાય અજમાવી જુઓ. તેનાથી માટલાનું પાણી ફ્રીજના પાણી જેવું ઠંડુ થશે અને માટલાનું પાણી સ્વાસ્થ્ય માટે પણ વધુ સારું હોય છે જે કુદરતી ઠંડક શરીરને આપે છે. જાણો તે ઉપાયો.
અંગ દઝાડતી ગરમીમાં મોટાભાગે લોકો ફ્રીજનું એકદમ ઠંડુ પાણી પીવાનું પસંદ કરતા હોય છે પરંતુ શું તમને ખબર છે કે ખુબ જ ગરમીમાંથી આવીને તમે ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી પીઓ એ સ્વાસ્થ્ય માટે સારું નથી. અનેક હેલ્થ એક્સપર્ટ્સ માને છે કે વધુ પડતું ઠંડુ પાણી ગળા અને પાચન માટે નુકસાનકારક હોય છે. ત્યારે આજે પણ માટીના માટલાનું પાણી સૌથી સારો કુદરતી વિકલ્પ છે. માટલાનું પાણી શરીને ધીરે ધીરે ઠંડક આપે છે અને તેનો સ્વાદ પણ અલગ જ તાજગી મહેસૂસ કરાવે છે. જો કે માટલાના પાણીમાં લોકોને એક સમસ્યા એ પણ હોય છે કે ઉનાળામાં જ્યારે ઠંડા પાણીની જરૂર હોય ત્યારે માટલાનું પાણી ઠંડુ થતું નથી. આવામાં કેટલાક દેસી જુગાડ તમને ફાયદો કરાવશે અને પાણી ફ્રીજ કરતા પણ વધુ ઠંડુ બની શકશે.
ઉપાય-1 ભીનું કપડું
જો તમારા ઘરમાં પણ માટલાનું પાણી ઠંડુ ન થતું હોય તો કેટલાક દેસી જુગાડ અજમાવી જોજો. સૌથી જૂનો અને કારગર ઉપાય છે માટલાને ભીના કપડાંથી ઢાંકી રાખવું. જો માટલું ચારેબાજુથી ભીના કપડાંથી ઢાંકવામાં આવે તો કપડાંનું પાણી ધીરે ધીરે સૂકાતી વખતે માટલાની ગરમી ખેંચી લે છે. જેથી કરીને અંદરનું પાણી વધુ ઠંડુ રહે છે. ગરમી વધારે હોય તો દિવસમાં બેથી ત્રણવાર કપડું બદલવું. ગામડાઓમાં લાંબા સમયથી આ ઉપાય અજમાવવામાં આવે છે જે આજે પણ અસરકારક ગણાય છે.
ઉપાય 2- માટલું રાખવાની જગ્યા
માટલું ક્યાં રાખો છે તે પણ પાણીની ઠંડક પર ખુબ અસર કરે છે. અનેક લોકો માટલાને સીધુ રસોડાના ગરમીવાળા ખૂણામાં અથવા તો તડકાવાળી જગ્યા પર રાખે છે. જેનાથી પાણી જલદી ગરમ થાય છે. એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ માટલું હંમેશા એવી જગ્યાએ રાખવું જોઈએ જ્યાં હવાની અવરજવર સારી હોય. બારી, બાલકની કે ઠંડી અને ભરપૂર હવાવાળી જગ્યા માટલા માટે યોગ્ય ગણાય છે. હવાનો પ્રવાહ માટલાની માટીને ઠંડી રાખવામાં મદદ કરે છે અને પાણી જલદી ઠંડુ થાય છે.
નવા માટલા માટે શું કરવું
જો તમે નવું માટલું ખરીદ્યું હોય તો તેનો તરત જ ઉપયોગ ન કરવો. નવું માટલું પહેલા તો 10થી 12 કલાક સુધી સ્વચ્છ પાણીમાં પલાળીને રાખવું જરૂરી છે. તેનાથી માટીના નાના નાના છીદ્રો ખુલી જાય છે અને માટલાનું પાણી સારી રીતે ઠંડુ થઈ શકે છે. અનેક લોકો આવું કરવાનું ટાળે છે જેના કારણે નવા માટલામાં પાણી યોગ્ય રીતે ઠંડુ થતું નથી.
આ વાતો પણ ધ્યાન રાખવી જરૂરી
