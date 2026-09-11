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ઘરમાં આવી ગઈ છે વંદા-વંદીની ફૌજ? હળદરના આ દેસી નુસ્ખા અજમાવો, ઘરનો એક એક ખૂણો ચોખ્ખો થશે

Home Remedies: ઘરમાં ગમે તેટલી સફાઈ કરો તો પણ વંદા આવી જતા હોય છે. વંદા રસોડા, બાથરૂમ, અને ગટરો આસપાસ જોવા મળતા હોય છે. આવામાં હળદર સહિત કેટલાક ઘરેલુ ઉપાયો અજમાવીને વંદાને દૂર રાખી શકાય છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 11, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:04 PM IST
ઘરમાં આવી ગઈ છે વંદા-વંદીની ફૌજ? હળદરના આ દેસી નુસ્ખા અજમાવો, ઘરનો એક એક ખૂણો ચોખ્ખો થશે
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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