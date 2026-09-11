/ઘરમાં આવી ગઈ છે વંદા-વંદીની ફૌજ? હળદરના આ દેસી નુસ્ખા અજમાવો, ઘરનો એક એક ખૂણો ચોખ્ખો થશે

કેટલીક સમસ્યાઓ સાંભળવામાં ભલે નાની લાગતી હોય પરંતુ અસલમાં તે ખુબ મોટી હોય છે. જેમાંથી એક છે ઘરમાં વંદાઓનો આતંક. વંદા ઘરમાં સૌથી પરેશાન કરનારી ચીજોમાંથી એક છે. રસોડું, બાથરૂમ કે ગટરોની આસપાસ જોવા મળતા હોય છે. ગમે તેટલી સાફ સફાઈ કરો તો પણ તે આવી જ જાય છે.
તેમનાથી છૂટકારો મેળવવા માટે લોકો બજારમાંથી ભાત ભાતના સ્પ્રે લઈને આવતા હોય છે. પરંતુ આમ છતાં જોઈએ એવું પરિણામ મળતું નથી. આવામાં જો તમે પણ તેનાથી પરેશાન થયા હોવ તો અહીં તમને એક ઘરેલુ ઉપાય જણાવીશું. ઘરમાં હળદર પાઉડર તો હોય જ છે તો આ ઉપાય તમને કામ આવી શકે છે.
હળદર કરશે કમાલ
હળદર કેટલાક કુદરતી ગુણો હોય છે જે વંદાઓને બિલકુલ ગમતા નથી. કેટલાક અભ્યાસોમાં હળદરની વાત અને ગુણ વંદાને દૂર ભગાડવામાં મદદગાર સાબિત થયા છે. તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાથી આ કીડા તે જગ્યાથી દૂર ભાગવા લાગે છે અને ફરીથી આવતા ખચકાય છે.
હળદર અને સોડાનું મિશ્રણ
આ માટે તમને કેટલીક વસ્તુઓની જરૂર પડશે જેમાં 1 ચમચી હળદર પાઉડર, 1 ચમચી બેકિંગ સોડા અને થોડું પાણી જોઈશે. હવે ત્રણેયને ભેળવીને એક પેસ્ટ બનાવી લો. આ પેસ્ટને એવી જગ્યાએ લગાવો જ્યાં વંદા સૌથી વધુ દેખાતા હોય. જેમ કે સિંક નીચે, ગટરના પાઈપ જતા હોય કે ખાળ હોય ત્યા આસપાસ, રસોડાના ખૂણા, ગેસ સ્ટવની પાછળ, અલમારીના ખૂણા અને બાથરૂમના કિનારા પર આખી રાત લગાવીને છોડી દો. પછી સવારે સાફ કરી નાખો. આ ઉપાય સારી રીતે પરિણામ આપી શકે છે.
હળદર અને લીમડાનો પાઉડર
આ પણ બનાવવું સરળ છે. આ માટે એક ચમચી હળદર અને એક ચમચી લીમડાનો પાઉડર લઈ લો અને તેને સારી રીતે ભેળવી દો. આ સૂકું મિશ્રણ ગટરના પાઈપ, ખૂણા અને તિરાડોમાં ભભરાવી દો. લીમડો અને હળદર બંનેની તીવ્ર વાસ વંદાઓને દૂર રાખવામાં મદદ કરે છે.
હળદરવાળું પાણી કે સ્પ્રે
હળદરવાળું પાણી પણ વંદાઓને ભગાડવા માટે કારગર નીવડી શકે છે. આ માટે થોડી હળદર હૂંફાળા પાણીમાં લઈને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. એવી જગ્યાએ હળવું સ્પ્રે મારો જ્યાં વંદા ફરતા હોય. એક દિવસ છોડીને આ મિશ્રણનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)