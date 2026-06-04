/Tulsi Hair Mask: વાળને ખરતાં અટકાવશે તુલસી, વાળને મજબૂત કરે એવા તુલસીના પાનના 4 બેસ્ટ હેર માસ્ક

Tulsi Hair Mask: આપણી સુંદરતામાં વાળ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. પરંતુ પ્રદૂષણ, ખરાબ આહાર, અનિયમિત જીવનશૈલી, સ્ટ્રેસ અને પોષણના અભાવના કારણે વાળને ઝડપથી નુકસાન થતું જોવા મળે છે. આજે લગભગ દરેક વ્યક્તિને વાળ સંબંધિત અલગ અલગ સમસ્યાઓ સતાવતી હોય છે. વાળમાં ડેંડ્રફ, વાળ ખરવા, વાળની ડ્રાઇનેસ જેવી સમસ્યાથી મોટાભાગના લોકો પરેશાન હોય. જેમાં સૌથી વધુ ફરિયાદ હોય છે ખરતા વાળની. જો ખરતા વાળ તમારી પણ સમસ્યા છે તો આજે તમને આ સમસ્યાનું સમાધાન જણાવીએ.
વાળને ખરતા અટકાવવા માટે અને વાળનો ગ્રોથ વધારવા માટે આયુર્વેદમાં તુલસીના નેચરલ નુસખા જણાવેલા છે. તુલસીમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ ઉમેરીને હેર પેક બનાવવાનું હોય છે. આ હેરપેક વાળમાં લગાડવાથી વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે વાળને પોષણ મળે છે અને સ્કેલ્પ ક્લીન થઈ જાય છે જેના કારણે નવા વાળનો ગ્રોથ વધે છે. જો તમારા વાળ પણ એટલા પ્રમાણમાં ખરી ગયા હોય કે હવે માથાની સ્કીન દેખાવા લાગી હોય તો આજથી જ તુલસીના પાનના આ હેર પેકમાંથી કોઈ એક હેર પેક વાપરવાનું શરૂ કરો.. આ હેર પેક વાળના મૂળને મજબૂત કરી વાળની ચમક વધારશે અને વાળને ખરતા અટકાવશે..
તુલસીના પાનના હેર પેક
વાળને ખરતા અટકાવવા માટે અને વાળના મૂળને મજબૂત બનાવવા માટે મેથી અને તુલસીના હેર માસ્કનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેના માટે રાત્રે બે ચમચી મેથીને પાણીમાં પલાળી દો. બીજા દિવસે સવારે પલાળેલી મેથીમાં થોડા તુલસીના પાન અને એક ચમચો ઓલિવ ઓઇલ મિક્સ કરો. તમે ઈચ્છો તો બદામનું તેલ કે નાળિયેરનું તેલ પણ મિક્સ કરી શકો છો. મેથીને બારીક પીસી લો અને પછી તૈયાર કરેલી પેસ્ટને વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો. 40 મિનિટ પછી હેર વોશ કરી લો. આ હેરમાં જ સ્કેલ્પ ને સાફ કરીને હેર ગ્રોથ બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરશે.
તુલસી અને એલોવેરા જેલ
તુલસીના પાન થોડા લીમડાના પાન અને બે ચમચી એલોવેરા જેલની સ્મુધ પેસ્ટ બનાવો. હવે આ પેસ્ટને વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો અને 20 થી 25 મિનિટ રહેવા દો.. ત્યાર પછી નોર્મલ પાણીથી હેર વોશ કરી લો. આ હેરમાસ્ક ડેન્ડ્રફ ઓછો કરે છે ખંજવાળ થી રાહત આપે છે અને માથામાં ઠંડક પણ કરે છે.
તુલસી અને લીમડાનું હેર પેક
આ હેર માસ્ક બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં તુલસીના પાન, લીમડાના પાન લઈ પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટમાં નાળિયેર તેલ ઉમેરો અને પછી વાળમાં સારી રીતે લગાડો. આ પેસ્ટ વાળમાં 30 મિનિટ લગાવી રાખો અને પછી હેર વોશ કરી લો. આ હેર માસ્ક વાળને પોષણ આપશે, બેક્ટેરિયા દુર કરશે અને હેર ગ્રોથ પણ બુસ્ટ કરશે.
તુલસી અને દહીંનું હેર માસ્ક
દહીં અને તુલસીનું હેર માસ્ક બનાવવા માટે તુલસીના પાનની પેસ્ટમાં 3 ચમચી દહીં મિક્સ કરો. જો વાળ ડ્રાય હોય તો તેમાં મધ પણ મિક્સ કરો. આ પેસ્ટને વાળના મૂળથી છેડા સુધી સારી રીતે લગાવો અને પછી 40 મિનિટ રહેવા દો. ત્યારબાદ શેમ્પૂ કરો. આ હેર માસ્ક વાળને સ્મૂધ બનાવશે અને ખરતાં વાળ પણ અટકાવશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)