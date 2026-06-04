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Tulsi Hair Mask: વાળને ખરતાં અટકાવશે તુલસી, વાળને મજબૂત કરે એવા તુલસીના પાનના 4 બેસ્ટ હેર માસ્ક

Tulsi Hair Mask: જો તમારાના વાળ પણ એટલા આછા થઈ ગયા છે કે માથાની સ્કિન દેખાવા લાગી હોય તો આ સમય એલર્ટ છે કે તમારા વાળની માવજત પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વાળને ખરતાં અટકાવવામાં મદદ કરે તેવા તુલસીના પાનના હેર પેક વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ હેરપેક લગાડવાથી વાળ ખરતાં અટકે છે અને વાળનો ગ્રોથ વધે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 04, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:45 PM IST
Tulsi Hair Mask: વાળને ખરતાં અટકાવશે તુલસી, વાળને મજબૂત કરે એવા તુલસીના પાનના 4 બેસ્ટ હેર માસ્ક
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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