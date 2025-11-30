Cleaning Tips: હળદર, ચા કે તેલ... કપડા પર કોઈપણ વસ્તુનો ડાઘ પડે, આ સરળ ટ્રિક્સની મદદથી કરી શકશો સાફ
Stain Removal Tips: ઘણીવાર ધ્યાન રાખવા છતાં પણ અકસ્માત કોઈ વસ્તુ કપડા પર પડી જતી હોય છે તેના કારણે ડાઘ પડી જાય છે. આજે તમને કપડા પર પડેલા અલગ અલગ પ્રકારના ડાઘ કઈ રીતે કાઢવા તે જણાવીએ.
Stain Removal Tips: લાઈટ કલરના કપડા હોય અને તેના પર કોઈ વસ્તુ ઢોળાઈ જાય તો સૌથી પહેલી ચિંતા એ વાતની હોય છે કે કપડાં પરથી ડાઘ નીકળશે કે નહીં. ઘણી વખત એવું થાય છે કે કપડાં પરથી ડાઘ નીકળતા નથી અને પછી ગમતા કપડા પણ પહેરી શકાતા નથી. ખાસ કરીને નાના બાળકોના કપડા પર ડાઘ પડવાની ઘટના વધારે બનતી હોય છે. નાના બાળકો અલગ અલગ વસ્તુના ડાઘ કપડા પર પાડી દેતા હોય છે. આવા ડાઘને દૂર કેવી રીતે કરવા આજે તમને જણાવીએ. કપડા પર કોઈપણ પ્રકારનો ડાઘ પડ્યો હોય તો તેને તમે સરળતાથી કાઢી શકો છો. અલગ અલગ વસ્તુના ડાઘ કેવી રીતે કપડા પરથી કાઢવા ચાલો જાણીએ.
કોફી અને ચા
જો કપડા પર ચા કે કોફી ઢોળાઈ હોય અને તેનો ડાઘ પડી ગયો હોય તો તેને સાફ કરવા માટે ઠંડા પાણીમાં વિનેગર મિક્સ કરી ડાઘ હોય તે જગ્યા પર છાંટી દો. ત્યાર પછી કપડાને પાંચ મિનિટ માટે રાખો. અને પછી કપડાં ધોઈ લેવા.
ગ્રીસ
જો કોઈ કારણસર કપડા પર ગ્રીસનો ડાઘ પડી ગયો હોય તો તેને તુરંત સાફ કરવા માટે વાસણ સાફ કરવાના સાબુ અથવા તો લિક્વિડ નો ઉપયોગ કરવો.
શાહી
કપડા પર શાહી ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે દૂધનો ઉપયોગ કરો. દૂધને ડાઘ પર લગાવીને થોડીવાર માટે રાખો અને પછી કપડાં ધોવો.
મેકઅપ
કપડા પર ફાઉન્ડેશન કે મેકઅપની કોઈ વસ્તુના ડાઘ થઈ ગયા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે શેવિંગ ક્રીમ નો ઉપયોગ કરી શકો છો.
લોહી
જો કપડા પર લોહીના ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે ઠંડા પાણીમાં હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ ઉમેરો અને તેનાથી કપડા સાફ કરો. લોહીના ડાઘ કાઢવાના હોય ત્યારે ગરમ પાણીથી કપડાં ન ધોવા.
પરસેવાના ડાઘ
પરસેવાના કારણે કપડા પર પીળા ડાઘ દેખાવા લાગે છે. આ ડાઘને સાફ કરવા માટે લીંબુનો રસ અથવા વિનેગર યુઝ કરી શકો છો..
ચ્વીંગમ
કપડા પર ચોંટી ગઈ હોય તો તેને સાફ કરવા માટે કપડાને થોડીવાર માટે ફ્રિજમાં રાખી દો. ત્યાર પછી કાઢશો તો આરામથી નીકળી જશે.
હળદર
હળદર કે શાકના ડાઘ કપડા પર પડી ગયા હોય તો વિનેગરમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને ડાઘ હોય તે જગ્યા પર લગાવો અને થોડીવાર માટે સુકાવા દો. ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી કપડાં ધોઈ લેવા.
હેર કલર કે ડાઈ
કપડા પર હેર કલર કે ડાઈના ડાઘ પડી જાય તો તેને સાફ કરવા માટે કપડાં ધોવાના સાબુમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરીને ડાઘ પર લગાવી દો. આ મિશ્રણને થોડીવાર કપડા પર રહેવા દો અને પછી ઠંડા પાણીથી કપડાં ધોઈ લો.
