/Ukadiche Modak: ગણેશજીને પ્રિય ઉકડીચે મોદક બનાવવાની પારંપરિક રીત, ગણેશ ચતુર્થી પહેલા એકવાર કરી લો ટ્રાય

Ukadiche Modak Recipe: ગણપતિ બાપ્પાને ઉકડીચે મોદક અત્યંત પ્રિય હોય છે. ઉકડીચે મોદક જોઈને લાગે છે કે આ મોદક બનાવવા મુશ્કેલ હશે પરંતુ આ મોદક બનાવવાની રીત એકદમ સરળ છે. સામગ્રીના પરફેક્ટ માપ સાથે આ મોદક બનાવો તો પહેલીવારમાં પરફેક્ટ બની જાય છે. ગણેશ ચતુર્થી પહેલા તમે પણ એકવાર ઘરે આ મોદક બનાવી ટેસ્ટ કરી જુઓ જેથી ભગવાન માટે એકદમ પરફેક્ટ પ્રસાદ બનાવી શકો.
ઉકડીચે મોદક બનાવવા માટે સામગ્રી
ચોખાનો લોટ - 2 કપ
પાણી - 2 થી અઢી કપ
મીઠું
ઘી
તાજું ખમણેલું નાળિયેર - 2 કપ
ગોળ - 1 કપ
એલચી પાવડર
કેસરવાળું દૂધ
ઉકડીચે મોદક બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા એક પેનમાં પાણી ગરમ કરો. પાણી ઉકળી જાય પછી તેમાં થોડું મીઠું અને ઘી ઉમેરી ધીરે ધીરે ચોખાનો લોટ ઉમેરો.
- ચોખાના લોટમાં ગાંઠ ન રહે તે રીતે લોટ પાણીમાં મિક્સ કરી ગેસ ઓફ કરો અને લોટને ઢાંકીને રાખી દો.
- મોદકનું સ્ટફીંગ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક પેનમાં ઘી ગરમ કરો.
- ઘીમાં નાળિયેર સાંતળો. જ્યાં સુધી નાળિયેરનું દૂધ બળી ન જાય ત્યાં સુધી નાળિયેર સાંતળો.
- નાળિયેર કુક થઈ જાય પછી તેમાં એલચી પાવડર અને ગોળ ઉમેરો.
- ગોળ બરાબર ઓગળી જાય અને સ્ટફીંગ થોડું ઘટ્ટ થાય એટલે ગેસ ઓફ કરી દો.
- ચોખાના લોટમાંથી નાની પુરી બનાવી તેમાં તૈયાર કરેલું સ્ટફીંગ ભરો.
- પુરીને ઉપરથી બરાબર પેક કરી મોદકનો શેપ આપો અને પછી તેને સ્ટીમ કરવા મુકો.
- સ્ટીમ કરવા મુકો તે પહેલા મોદક પર ઘી લગાડી દેવું.
- સ્ટીમ કરેલા મોદક પર કેસરવાળું દૂધ રેડી પ્રસાદ માટે ઉપયોગમાં લો.