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  • /Ukadiche Modak: ગણેશજીને પ્રિય ઉકડીચે મોદક બનાવવાની પારંપરિક રીત, ગણેશ ચતુર્થી પહેલા એકવાર કરી લો ટ્રાય

Ukadiche Modak: ગણેશજીને પ્રિય ઉકડીચે મોદક બનાવવાની પારંપરિક રીત, ગણેશ ચતુર્થી પહેલા એકવાર કરી લો ટ્રાય

Ukadiche Modak Recipe: ગણેશજીને ગણેશ ચતુર્થી પર ઉકડીચે મોદક ધરાવવાની પરંપરા છે. ઉકડીચે મોદક કેવી રીતે બને છે તેની પારંપરિક રીત અહીં દર્શાવેલી છે. ગણેશ ચતુર્થી આવે તે પહેલા એકવાર આ રીત ફોલો કરી મોદક બનાવી જુઓ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 09, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:28 PM IST
Ukadiche Modak: ગણેશજીને પ્રિય ઉકડીચે મોદક બનાવવાની પારંપરિક રીત, ગણેશ ચતુર્થી પહેલા એકવાર કરી લો ટ્રાય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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