/Dark Circle: ડાર્ક સર્કલ દુર કરવા યુઝ કરો આ 3 માંથી કોઈ 1 આઈ માસ્ક, 2 કાળા કુંડાળા ગાયબ થઈ જશે

Dark Circle Home Remedies: ઉજાગરા, અનિયમિત જીવનશૈલી અનેક વધારે પડતા સ્ક્રીન ટાઈમના કારણે આંખ નીચેની સ્કીન ડાર્ક થઈ જાય છે. જેને અંડર આઈ ડાર્ક સર્કલ કહેવામાં આવે છે. ડાર્ક સર્કલ વધી જાય તો આંખ થાકેલી દેખાય છે જેના કારણે ત્વચાની સુંદરતા પણ ઝાંખી પડી જાય છે. ઉજાગરા અને સ્ક્રીન ટાઈમના કારણે આંક નીચેની સ્કીન કાળી પડી ગઈ હોય એટલે કે ડાર્ક સર્કલ થઈ ગયા હોય તો તેને દૂર કરવાના ઘરેલુ ઉપાયો વિશે તમને જણાવીએ.
અમુક વસ્તુઓ એવી છે જેનો ઉપયોગ કરવાથી ડાર્ક સર્કલથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. આ નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી આડઅસર વિના ડાર્ક સર્કલ ઓછા થઈ જાય છે. આંખ નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 3 આઈ માસ્ક વિશે તમને જણાવીએ. આ આઈ માસ્કનો ઉપયોગ કરીને તમે ડાર્ક સર્કલ છે મુક્તિ મેળવી શકો છો. કોઈપણ 1 આઈ માસ્કનો 10 થી 15 દિવસ નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી રીઝલ્ટ જોવા મળશે.
ડાર્ક સર્કલ દૂર કરવાના 3 આઈ માસ્ક
બટેટાનો રસ અને મધ
ડાર્ક સર્કલ દૂર કરવા માટેનું પહેલું આઈ માસ્ક છે બટેટાનો રસ અને મધનું. બટેટાને ખમણી અને તેનો રસ કાઢી લો. બટેટાના રસમાં થોડું મધ મિક્સ કરો. મધ અને બટેટાના રસને આંખ નીચે હળવા હાથે લગાવો. 10 થી 15 મિનિટ તેને સુકાવા દો અને પછી ચહેરાને સાફ કરી લો. બટેટાના બ્લીચીંગ ગુણ ડાર્ક થયેલી સ્કિનને લાઈટ કરવામાં મદદ કરશે. અને મધ ડ્રાય સ્કીનને મોઈશ્ચર આપશે.
કાકડી અને ગુલાબજળ
ડાર્ક સર્કલ દૂર કરવા માટે કાકડી અને ગુલાબજળ પણ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. તેના માટે કાકડીને ખમણી અને તેનો રસ કાઢી લો. ત્યાર પછી તેમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને આંખ પર લગાડવાની રીત અલગ છે. સૌથી પહેલા આખી આંખ કવર થાય તેવા રુ ના બે પેડ બનાવી લો. આ પેડને કાકડી અને ગુલાબજળના રસમાં પલાળી દો અને પછી તેને આંખ પર રાખી દો. રૂ ને 10 મિનિટ આંખ પર રાખો અને પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. ગુલાબજળ અને કાકડીનો રસ આંખને ઠંડક આપશે અને આંખની ત્વચાનો રંગ પણ નિખારશે.
વિટામીન ઈ અને એલોવેરા જેલ
જો તમને દિવસ દરમિયાન ઉપર જણાવેલા આઈ માસ્ક બનાવીને લગાડવાનો સમય ન મળે તો રાત્રે તમે એલોવેરા જેલ અને વિટામિન ઈનું આઈ માસ્ક બનાવીને લગાડી શકો છો. આ આઈ માસ્ક ને આખી રાત આંખ નીચે લગાડી રાખો અને બીજા દિવસે સવારે સાફ કરો. તેના માટે એક ચમચી એલોવેરા જેલમાં એક વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ ઉમેરો અને આ મિશ્રણને ડાર્ક સર્કલ પર લગાવો. એક થી બે મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો અને પછી આઈ માસ્ક ને સુકાવા દો.
ઉપર જણાવેલા આઈ માસ્ક અસરકારક છે. પરંતુ કોઈપણ વસ્તુ રાતોરાત ચમત્કાર ન કરી શકે. તેનો નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી રિઝલ્ટ મળે છે. આ આઈ માસ્કનો નિયમિત ઉપયોગ કરતાં રહો. 2 અઠવાડિયા સુધી આ આઈ માસ્ક રોજ લગાડવાથી સ્કિન ટોનમાં ફરક દેખાવા લાગશે.
