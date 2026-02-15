Prev
When to Replace Underwear: જૂના અન્ડરવેર કેટલા દિવસ પછી ફેંકી દેવા જોઈએ? જાણો તે ક્યારે બને છે બીમારીનું કારણ

Bacterial Infection Risk: અન્ડરવેર આપણા શરીરની સૌથી નજીક હોય છે, આ કારણ છે કે સમય-સમય પર તેને બદલવું જરૂરી થઈ જાય છે, બાકી ઈન્ફેક્શનનો ખતરો રહે છે.

Feb 15, 2026

How Often Should You Replace Underwear: કેટલી વસ્તુ એવી હોય છે, જે આપણા શરીરના સંપર્કમાં હંમેશા હોય છે. તેમાંથી એક છે અન્ડરગારમેન્ટ્સ. બહારના કપડાથી ઉલ્ટું, ઇનરવિયર સીધા બેક્ટેરિયા, ડેડ બોડી સેલ્સ અને શરીરની ગંધના સંપર્કમાં રહે છે. મોટા ભાગના લોકો તેને નિયમિત રૂપે ધોવે છે, પરંતુ એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે માત્ર ધોવું પૂરતું નથી. આવો તમને જણાવીએ કેટલા મહિના કે વર્ષ બાદ તમારે અન્ડરવિયર બદલી લેવું જોઈએ.

એક્સપર્ટ અનુસાર અન્ડરગારમેન્ટ્સની પણ એક ઉંમર નક્કી હોય છે. ભલે તે ઉપરથી સ્વચ્છ દેખાય, પરંતુ તેનો હંમેશા માટે ઉપયોગ ન કરી શકાય. ખાસ કરી સલાહ આપવામાં આવે છે કે દર 6માથી 12 મહિનામાં  ઇનરવિયર બદલી લેવું જોઈએ. સમયની સાથે કપડાના રેશામાં આવા ફેરફાર આવા લાગે છે જે બેક્ટેરિયા અને ફંગસ ઉદ્ભવવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવી દે છે.

શું થાય છે નુકસાન?
જૂના કે સારી રીતે ન ધોયેલા અન્ડરગારમેન્ટ્સ પહેરવાથી ત્વચામાં બળતરા, ખંજવાળ, ઇન્ફેક્શન અને અન્ય હાઇઝીન સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. સમય-સમય પર તેને બદલવું જરૂરી છે. એઈમ્સ, હાર્વર્ડ અને સ્ટેનફોર્ડથી તાલીમ પામેલા પ્રખ્યાત ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ અને લીવર નિષ્ણાત ડૉ. સૌરભ સેઠીના મતે, દરેક ઉપયોગ પછી તેને સાફ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

કેમ બદલવાજરૂરી?
હકીકતમાં સતત ઉપયોગ અને ધોવાને કારણે કપડાથી રેશામાં નાના કાંણા પડવા લાગે છે. આ છેદમાં નાના બેક્ટેરિયા, ફંગસ અને ડેડ સ્કિન અને શારીરિક દ્વવ ફસાઈ શકે છે, જેને સામાન્ય રીતે ધોવાથી હટાવી ન શકાય. અહીં જમા થયેલી ખરાબ દુર્ગંધ ત્વચા સંક્રમણનું કારણ બની શકે છે. કેટલાક સંકેત એવા પણ હોય છે કે જે જણાવે છે કે હવે અન્ડરગાર્મેન્ટ્સ બદલવાનો સમય આવી ગયો છે. જો ઇલાસ્ટિક ઢીલી થઈ જાય, કપડા પાતળા પડવા લાગે કે નાના-નાના કાંણા દેખાવા લાગે તો સમજો તેને બદલી લેવું જોઈએ. ડાઘ, જે ધોયા બાદ પણ જતાં નથી કે ધોયા બાદ દુર્ગંધ તે ઈશારો કરે કે કપડાએ પોતાની ક્વોલિટી ગુમાવી દીધી છે. રંગ ફીકો પડવો પણ ફેબ્રિકના ખરાબ થવાનો ઇશારો છે.

એક્સપર્ટ શું કહે છે?
અમેરિકન એકેડમી ઓફ ડર્મેટોલોજીની સલાહ છે કે અન્ડરગાર્સમેન્ટ્ દરરોજ બદલવામાં આવે, ખાસ કરી જ્યારે વધુ પરસેવો આવતો હોય કે હવામાન ગરમ હોય. તો માયોક્લિનિક પણ કહે છે કે ગરમ, ભેજ કે ધૂળવાળા માહોલમાં ઇનરવિયર દિવસમાં એકથી વધુ વખત બદલવા પડે છે. શરીરની ગરમી, ભેજ અને ઘસારો માઇક્રોબિયલ ગ્રોથ માટે અનુકૂળ માહોલ બનાવવો છે, જેનાથી ઇન્ફેક્શનનો ખતરો વધી જાય છે.

ફેબ્રિકની પસંદગી પણ મહત્વપૂર્ણ છે. રિસર્ચ જણાવે છે કે કોટન જેવા પ્રાકૃતિક અને શ્વાસ લેનારા કપડા ત્વચા માટે સારા હોય છે. તે ભેજને શોષે છે અને હવાનો ફ્લો બનાવી રાખે છે, જેનાથી યીસ્ટ અને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનનો ખતરો ઓછો રહે છે. તેનાથી વિપરીત, સિન્થેટિક કપડા ભેજને ફસાવી શકે છે અને બળતરા કે એલર્જીની સંભાવના વધી શકે છે.

 

