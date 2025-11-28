Cleaning Hacks: સ્લાઈડિંગ ડોરના ટ્રેકને સાફ કરવાની સૌથી ઈઝી રીત, ઘરમાં પડેલી આ વસ્તુથી નીકળી જશે બધો જ કચરો
Cleaning Hacks: સ્લાઈડિંગ ડોર અને વિંડોના કાચ તો સરળતાથી સાફ થઈ જાય છે પરંતુ તેના ટ્રેકમાં જામેલી ધૂળ અને કચરો સાફ કરવા મુશ્કેલ કામ લાગે છે. આ મુશ્કેલ કામને સરળ બનાવવું હોય તો એકવાર સફાઈ કરવાની આ રીત ટ્રાય કરજો.
Cleaning Hacks: ઘરમાં લાગેલી સ્લાઈડિંગ ડોર અને વિન્ડો દેખાવમાં તો સુંદર લાગે છે અને જગ્યા પણ ઓછી રોકે છે પરંતુ તેને સાફ કરવી મુશ્કેલીનું કામ હોય છે. સ્લાઇડરના કાચ તો આરામથી સાફ થઈ જાય છે પરંતુ સ્લાઈડિંગ ટ્રેક સાફ કરવો મુશ્કેલ હોય છે. જો લાંબા સમય સુધી સ્લાઈડિંગ ટ્રેકને સાફ કરવામાં ન આવે તો ત્યાં ધૂળ અને માટી જમા થઈ જાય છે અને પછી ડોર અને વિન્ડો બંધ કરવામાં તકલીફ પડવા લાગે છે.
તેથી સ્લાઈડિંગ ડોર અને વિન્ડોના કાચની સાથે આ ટ્રેકને પણ સાફ કરવું જરૂરી છે. આજે તમને સ્લાઈડિંગ ડોરના ટ્રેકને સાફ કરવાની એકદમ સરળ ટ્રીક જણાવીએ. આ રીતે તમે સ્લાઈડિંગ ટ્રેકને આરામથી સાફ કરી શકશો.
સ્લાઈડિંગ ડોરના ટ્રેકને સાફ કરવાની રીત
સૌથી પહેલા સ્લાઈડિંગ ડોરના ટ્રેકની અંદર જે ધૂળ અને માટી દેખાતા હોય તેને સાફ કરવા માટે વેક્યુમ ક્લીનર કે બ્લોવરનો ઉપયોગ કરો. જો તમારી પાસે બ્લોવર કે વેક્યુમ ક્લીનર ન હોય તો તમે બ્રશ કે ઝાડુની મદદથી પણ ધૂળ સાફ કરી શકો છો. ટ્રેકમાંથી ધુળ કાઢવા માટે તમે હેર કલર માટે જે બ્રશ વપરાતું હોય તેમનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ બ્રશ તેની પહોળાઈના કારણે ટ્રેકને ઝડપથી સાફ કરશે.
ધૂળ કાઢ્યા પછી ભીના કપડા વડે ટ્રેકને સાફ કરી લો. જો સ્લાઈડીંગ ટ્રેકમાં ધૂળ જામી ગઈ હોય અથવા તો મેલ વધારે હોય તો તેને સાફ કરવા માટે હુંફાળા પાણીમાં બેકિંગ સોડા અને વિનેગર ઉમેરો. બેકિંગ સોડા અને વિનેગરના મિશ્રણથી ટ્રેકને સાફ કરો. આ મિશ્રણને અંદર સુધી છાંટવા માટે તમે સ્પ્રે બોટલનો ઉપયોગ કરી શકો છો તેનાથી પાણી ટ્રેકમાં અંદર સુધી જશે. સ્લાઈડિંગ ટ્રેકની સફાઈ કરવા માટે સ્પંજનો ઉપયોગ કરવો જેથી પાણીથી ટ્રેક સારી રીતે સાફ થઈ શકે. છેલ્લે સ્લાઈડિંગ ટ્રેકને કોરા કપડાથી સાફ કરી લો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
