Cleaning Hacks: લાકડાના ટેબલ પરના તેલના ડાઘ કાઢવા ફોલો કરો આ 3 સ્ટેપ્સ, 10 થી 15 મિનિટમાં ડાઘ અને ચીકાશ સાફ થઈ જશે
Oil Stains Removal Hack: ઘરમાં ડાયનિંગ ટેબલ લાડકાનું હોય તો તેના પર વારંવાર તેલના ડાઘ થતા હોય છે. તેલના ડાઘ જો તુરંત સાફ કરવામાં ન આવે તો તે લાડકાની અંદર ઉતરી જાય છે અને તેના કારણે લાડકાની ચમક ખરાબ થઈ જાય છે. આવું તમારી સાથે ન થાય તે માટે આજે તમને 3 સ્ટેપ ક્લીનિંગ હૈક્સ જણાવીએ જેની મદદથી તમે લાડકાના ફર્નીચર પરથી તેલને સાફ કરી શકો છો.
Oil Stains Removal Hack: ઘરમાં મોટાભાગનું ફર્નિચર લાકડાનું હોય છે. સેન્ટર ટેબલથી લઈને ડાઇનિંગ ટેબલ પણ લાકડાથી બનેલા હોય છે. લાકડાથી બનેલા ટેબલ પર જો ખાવા પીવાની વસ્તુ કે તેલ ઢોળાઈ જાય તો તેનો ડાઘ પડી જાય છે. ખાવાપીવાની અન્ય વસ્તુઓના નિશાન તો લાકડા પરથી સરળતાથી સાફ થાય છે પરંતુ તેલના ડાઘ લાકડા પરથી સરળતાથી જતા નથી. તેલના કારણે ટેબલની ચમક પણ ઓછી થઈ જાય છે અને ચીકાશ પણ દેખાય છે.
ડાઇનિંગ ટેબલ સહિત લાકડાના ફર્નિચર પર જો તેલ ઢોળાઈ જાય અને તેના પર તમે કેમિકલ યુક્ત ક્લીનરનો ઉપયોગ કરો તો લાકડાની શાઈન બગડી જાય છે અને લાકડાને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં આજે તમને કેટલીક એવી ટિપ્સ જણાવીએ જે લાકડાના ફર્નિચરને સાફ કરવામાં મદદ કરશે. ખાસ કરીને લાકડાના ફર્નિચર પણ પડેલા તેલના ડાઘને સરળતાથી સાફ કરવામાં આ ટિપ્સ મદદરૂપ થશે.
સૌથી પહેલા ટીસ્યૂ પેપર
લાકડાના ડાઇનિંગ ટેબલ પર કે અન્ય ફર્નિચર પર તેલ ઢોળાઈ જાય તો તુરંત જ તેના પર ટિશ્યૂ પેપર અથવા પેપર ટાવેલ રાખી દો. તેલ પર ટિશ્યૂ પેપર ઘસવાની ભૂલ કરવી નહીં તેનાથી તેલ આસપાસ પણ ફેલાશે. તેલ વધારે ઢોળાયું હોય તો વધારે ટિશ્યૂ પેપર તેના પર રાખી દો, જેથી લાકડાની અંદર તેલ ઉતરે નહીં અને ટીસ્યુ પેપરમાં સુકાઈ જાય. આ કામ તુરંત જ કરવું જો તેલ લાંબા સમય સુધી લાકડા પર રહે તો અંદર સુધી ઉતરી જાય છે અને પછી ડાઘ નીકળતો નથી.
બેકિંગ સોડા
લાકડાના ફર્નિચર પરથી ટિશ્યૂ પેપર વડે તેલ હટાવ્યા પછી તેના પર દેખાતો ડાઘ દૂર કરવા માટે બેકિંગ સોડાની મદદ લેવી. તેલના ડાઘ કાઢવા માટે બેકિંગ સોડા ઉપયોગી સાબિત થાય છે. જેટલા ભાગમાં તેલ ઢોળાયું હોય એટલા ભાગમાં બેકિંગ સોડા છાંટી દો. બેકિંગ સોડાને તેલ ઉપર 10થી 15 મિનિટ સુધી સુકાવા દો. ત્યાર પછી સૂકા કપડાથી બેકિંગ સોડાને સાફ કરો. ટેબલ પર જે પણ તેલ હશે તે સોડામાં શોષાઈ જશે અને ડાઘ પણ નીકળી જશે.
ડીશવોશ લિક્વિડ
ટેબલ પર તેલના કારણે ચીકાશ થઈ ગઈ હોય તો તેને સાફ કરવા માટે ડિશ વોશ લિક્વિડ અને હૂંફાળા પાણીની મદદ લઈ શકાય છે તેનાથી ચીકાશ દૂર થાય છે અને ડાઘ પણ નીકળી શકે છે. હુંફાળા પાણીમાં ડિશ વોશ લિક્વિડના થોડા ટીપા ઉમેરો અને પછી સારી રીતે મિક્સ કરો. હવે એક કપડાને આ લિક્વિડમાં પલાળો અને પછી તેના વડે ટેબલ સાફ કરો. ટેબલ પર તેલના કારણે જે પણ ચીકાશ હશે તે બધી જ સાફ થઈ જશે.
લાકડાના ફર્નિચર પરથી તેલના ડાઘ સાફ કરવા માટે આ 3 ટીપ્સ ફોલો કરો. આ 3 ટીપ્સ ફોલો કરીને ટેબલની સફાઈ કરશો એટલે તેલના ડાઘ અને તેલની ચીકાશ એકવાર જ નીકળી જશે.
