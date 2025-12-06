Betel Leaf: ખરાબ થયેલા વાળ અને સ્કિનની હાલત સુધારવા આ રીતે યુઝ કરો નાગરવેલનું પાન અને એલચી-લવિંગ
Betel Leaf: ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે કે તમે નાગરવેલના પાન સાથે લવિંગ અને એલચી ખાવ તો તેનાથી શરીરને તો ફાયદા થાય જ છે પરંતુ આ 3 વસ્તુ વાળ અને સ્કિનની પણ કાયાપલટ કરી નાખે છે. જો તમને આ અંગે જાણકારી નથી તો ચાલો તમને પાનના ફાયદા અને ઉપયોગની રીત વિશે જણાવી દઈએ.
Betel Leaf: અનહેલ્ધી ફુડ અને અનિયમિત દિનચર્યાના કારણે પાચનની તકલીફો થાય છે. તેની સાથે સ્કિન અને વાળ પર પણ ખરાબ અસર થાય છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે જે જ્યારે વ્યક્તિનું પેટ બરાબર ન હોય ત્યારે તેના શરીરમાં અલગ અલગ સમસ્યાઓ વધે છે. પેટ એટલે કે ખાધેલી વસ્તુનું પાચન બરાબર ન થાય તો શરીરને જરૂરી પોષકતત્વો મળતા નથી અને તેની અસર અલગ અલગ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા તરીકે સામે આવે છે. જ્યારે શરીરને પોષકતત્વો ન મળે તો તેની અસર વાળ અને સ્કિન પર પણ જોવા મળે છે.
જો કે શરીરની મોટાભાગની સમસ્યાઓથી બચવું હોય તો તેનો એક સ્વાદિષ્ટ ઉપાય પણ છે. જો તમે ખાસ રીતે નાગરવેલનું પાન, લવિંગ અને એલચી ખાવાનું શરુ કરશો તો પાચન સુધરશે અને સાથે જ ખરાબ થયેલા વાળ અને ત્વચા પર પણ રંગત આવી જશે. નાગરવેલના પાનને ભારતીય પરંપરામાં જમ્યા પછી ખાવાની વસ્તુ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે. આ પાનમાં લવિંગ અને એલચી મિક્સ કરીને ખાવાથી પાચન સુધરે છે અને ત્વચા તેમજ વાળને પણ ફાયદા થાય છે.
પાનના પત્તામાં લવિંગ અને એલચી મિક્સ કરીને ખાવાથી પાચન તંત્ર સુધરે છે અને તેનાથી ખાધેલો ખોરાક ઝડપથી પચે છે. જમ્યા પછી આ 3 વસ્તુઓ ખાવાથી પેટની ગરમી શાંત થાય છે અને એસિડિટી, ગેસ, અપચો જેવી તકલીફો દુર થાય છે.
ત્વચાને થતા લાભ
નાગરવેલના પાનમાં લવિંગ અને એલચી રાખી નિયમિત ખાવામાં આવે તો ત્વચા પર પોઝિટિવ અસર થાય છે. તેમાં પહેલા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ફ્રી રેડિકલ્સને ઘટાડે છે અને ત્વચા પર નેચરલ ગ્લો લાવે છે. તેનાથી સ્કિનના સોજા અને રેડનેસ ઓછી થાય છે. સાથે જ ખીલ પણ ઓછા થાય છે.
આજકાલ લોકો કોલેજન વધારવા પાછળ પાગલ થયા છે. જો તમે આ 3 વસ્તુ ખાવ છો તો કોલેજન વધારવાનું કામ નેચરલી થઈ જશે. લવિંગ, એલચી અને પાન સ્કિનને સાફ કરે છે અને કોલેજન પ્રોડકશન વધારે છે. કારણ કે તેમાં એન્ટી એજીંગ પ્રોપર્ટી હોય છે.
વાળને થતા ફાયદા
વાળમાં ડેંડ્રફ તેમજ હેર ફોલની સમસ્યા હોય તો એલચી, લવિંગ અને પાન ખાવાનું શરુ કરી દો, લવિંગમાં રહેલી એન્ટી ફંગલ પ્રોપર્ટી ડેંડ્રફ સેલ્સને ઘટાડે છે. અને એલચી બ્લડ સર્કુલેશન વધારી હેર ફોલ કંટ્રોલ કરે છે. તેનાથી વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે અને વાળની સુંદરતા વધે છે.
ઉપર જણાવેલા ફાયદા મેળવવા માટે એક પાન લેવું તેમાં 1 લવિંગ અને 2 એલચી રાખી ખાવું જોઈએ. આ પાનને ધીરેધીરે ચાવી બધી જ વસ્તુઓનો રસ ગળે ઉતારી ખાવું જોઈએ. આ પાન દિવસમાં 1 જ વખત ખાવું. એક થી વધારે વખત આ પાનનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
