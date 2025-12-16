Dandruff: એક વારમાં દૂર થઈ જશે માથાનો ખોડો, આ સફેદ વસ્તુનો કરો ઉપયોગ
Dandruff Home Remedy: માથામાં ખોડો થઈ જાય તો તેને દુર કરવા માટે કપૂરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કપૂરને વાળમાં કેવી રીતે લગાડવું અને કપૂર લગાડ્યા પછી વાળ કેવી રીતે સાફ કરવા ચાલો તમને જણાવીએ.
Dandruff Home Remedy: શિયાળામાં વાતાવરણ તો મજા આવે તેવું થઈ જાય છે. પરંતુ આ ઋતુમાં ઘણી સમસ્યાઓ પણ પરેશાન કરે છે. ખાસ તો શિયાળામાં ફુંકાતી ઠંડી હવાથી સ્કિન ડ્રાઈ થાય છે. સ્કિનનું હાઈડ્રેશન ખતમ થઈ જવાથી ડ્રાઈનેસ વધી જાય છે. આ તકલીફ સ્કેલ્પમાં એટલે કે માથાની ત્વચામાં પણ થાય છે. સ્કેલ્પમાંથી મોઈશ્ચર દુર થઈ જાય તેના કારણે વાળમાં ડૈંડ્રફ થઈ જાય છે.
શિયાળામાં ખોડો થવાની ફરિયાદો વધી જતી હોય છે. એકવાર ડૈંડ્રફ થઈ જાય તો તેને દુર કરવા માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. જો તમે આ રીત અપનાવશો તો તમારે ખોડો દુર કરવા માટે મોંઘા શેમ્પૂ કે અન્ય પ્રોડક્ટનો યુઝ પણ નહીં કરવો પડે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી તમે ઘર બેઠા ખોડાથી છુટકારો મેળવી શકશો. આ દેશી નુસખો એકદમ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.
વાળમાંથી ખોડો દુર કરવા માટે ભીમસેની કપૂરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. સાથે જ તમને નાળિયેર તેલની જરૂર પડશે. આ નુસખા વિશે કહેવામાં આવે છે કે તેનાથી ખોડો એકવારમાં દુર થઈ જાય છે. વાળમાંથી ખોડો દુર કરવા માટે 10 ગ્રામ ભીમસેની કપૂર લેવું અને તેમાં 100 ગ્રામ વર્જિન કોકોનટ ઓઈલ મિક્સ કરવું. આ બંને વસ્તુને એક વાટકીમાં કાઢી તડકામાં રાખી દો. 1 થી 2 કલાક તેલને તડકામાં રાખશો એટલે તેલમાં કપૂર ઓગળી જશે અને તેલ અસરદાર બની જશે. હવે આ તેલને વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાડો. તેનાથી સ્કેલ્પની ડ્રાઈનેસ દુર થશે અને ખોડાથી પણ છુટકારો મળશે.
કપૂરમાં એન્ટી ફંગલ અને કૂલિંગ ગુણ હોય છે જે વાળને મજબૂત બનાવે છે. તેનાથી બ્લડ સર્કુલેશન સુધરે છે અને વાળ મજબૂત બને છે. કપૂરવાળું તેલ લગાડવાથી હેરફોલ, ખોડો જેવી સમસ્યાઓ દુર થવા લાગે છે. નાળિયેર તેલમાં ફેટી એસિડ, વિટામિન અને એન્ટી ફંગલ ગુણ હોય છે જે વાળના મૂળ સુધી જઈ સ્કિનને મોઈશ્ચર આપે છે.
કપૂર અને નાળિયેર તેલ સિવાય તમે ડૈંડ્રફથી છુટકારો મેળવવા માટે ફ્રેશ એલોવેરા જેલ લગાડી શકો છો. તેના માટે એલોવેરાના છોડમાંથી ગર કાઢી તેને વાળમાં લગાડો અને 30 મિનિટ પછી હેરવોશ કરી લો. નિયમિત રીતે વાળ ધોતા પહેલા એલોવેરા લગાડવાથી વાળની ખોડા સહિતની સમસ્યાઓ દુર થઈ જશે.
માથામાં ખોડાના કારણે ખંજવાળ વધારે આવતી હોય તો તેને દુર કરવા માટે તમે કડવા લીમડાના પાનની પેસ્ટ બનાવીને પણ વાળમાં લગાડી શકો છો. તેનાથી ડૈંડ્રફથી મુક્તિ મળશે અને માથામાં ખંજવાળ પણ નહીં આવે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
