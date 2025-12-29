Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Lemon Hacks: લીંબુ સુકાઈ જાય તો કચરો સમજી ફેંકો નહીં, આ રીતે યુઝ કરી ઘરમાંથી જીવજંતુનો કરો સફાયો

Lemon Hacks: લીંબુ સુકાઈ જાય તો મોટાભાગના લોકો તેને કચરો સમજી ફેંકી દેતા હોય છે. પરંતુ આજે તમને સુકાયેલા લીંબુનો ઉપયોગ કરવાની એવી રીત જણાવીએ કે જેને જાણ્યા પછી તમે લીંબુ ફેંકવાનું બંધ કરી દેશો. લીંબુ સુકાઈ જાય તો પણ ઘરના મહત્વના કામમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:53 PM IST

Trending Photos

Lemon Hacks: લીંબુ સુકાઈ જાય તો કચરો સમજી ફેંકો નહીં, આ રીતે યુઝ કરી ઘરમાંથી જીવજંતુનો કરો સફાયો

Lemon Hacks: લીંબુનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં કરવામાં આવે છે. રસોઈમાં લીંબુ સૌથી વધુ વપરાય છે. લીંબુનું સેવન હેલ્થ માટે પણ ફાયદાકારક છે તેથી લોકો લીંબુ પાણી પણ પીતા હોય છે. લીંબુનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે રોજ થાય છે તેથી ઘરમાં એક કરતાં વધારે લીંબુ રાખવામાં આવે છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે ફ્રીજમાં રાખેલા લીંબુમાંથી કેટલાક લીંબુ સુકાવા લાગે છે. સુકાયેલા લીંબુ ને મોટાભાગના લોકો બિનજરૂરી સમજીને ફેંકી દેતા હોય છે. પરંતુ લીંબુ સુકાઈ જાય પછી પણ બેકાર થતું નથી. 

Add Zee News as a Preferred Source

સુકાયેલા લીંબુનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો તેથી સુકાયેલા લીંબુ ને ફેંકવાની જરૂર નથી. સુકાયેલા લીંબુનો ઉપયોગ તમે ઘરની સફાઈમાં અને કેટલાક જરૂરી ઘરેલું કામમાં પણ કરી શકો છો. આવા ત્રણ કામ વિશે આજે તમને જણાવીએ 

વાસણ અને સિંકની સફાઈ 

લીંબુ સુકાઈ જાય તો પણ તેની અંદરના તત્વોનો નાશ થતો નથી. લીંબુની મદદથી તમે વાસણ અને સિંકની સફાઈ સારી રીતે કરી શકો છો. સુકાયેલા લીંબુથી ઘરમાં રહેલા સ્ટીલ અને તાંબાના વાસણ સારી રીતે સાફ થાય છે. વાસણને થોડું ભીનું કરી તેના પર મીઠું છાંટીને સુકાયેલા લીંબુથી વાસણને સારી રીતે સાફ કરો. તેનાથી વાસણ પર જામેલો મેલ અને ગંદકી ઝડપથી નીકળી જાય છે. રસોડામાં રહેલી સ્ટીલની સીંક પણ ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો સુકાયેલા લીંબુથી સાફ કરશો તો સિંકની અંદરના ડાઘ નીકળી જશે અને વાસ દૂર થઈ જશે. 

રુમ ફ્રેશનર

સુકાયેલા લીંબુના બે ટુકડા કરીને તેને સ્ટવ પર અથવા તો માઇક્રોવેવ માં થોડી સેકન્ડ માટે ગરમ કરી લો. ત્યાર પછી લીંબુને એક બાઉલમાં કાઢીને રસોડામાં રાખી દો. લીંબુને તમે ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો. સુકાયેલા લીંબુને આ રીતે ગરમ કરીને રસોડામાં કે ફ્રીજમાં રાખશો તો બધી જ દુર્ગંધ દૂર થઈ જશે. 

જીવજંતુ ભગાડશે લીંબુ 

ઘણી વખત રસોડામાં ઝીણા વંદા, કીડી કે અન્ય જીવજંતુ થઈ જાય છે. આ પ્રકારના જીવજંતુને દુર કરવા માટે સુકાયેલા લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. લીંબુના ટુકડા કરીને રસોડાના અલગ અલગ ખૂણામાં રાખી દો. આમ કરવાથી રસોડામાં જીવજંતુ આવશે નહીં. તમે લીંબુનો પાવડર બનાવીને પણ રસોડામાં છાંટી શકો છો. કપડાના કબાટમાં વંદા કે ગરોળી આવી જતા હોય તો સુતરાઉ કપડામાં સુકાયેલા લીંબુના ટુકડા બાંધીને રાખી દેવાથી જીવજંતુ દૂર થઈ જાય છે. સુકાયેલા લીંબુને તમે શૂ રેકમાં પણ રાખી શકો છો તેનાથી જૂતાની દુર્ગંધ દુર થઈ જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
lemon hacksLemonCleaning TipsLifehacksસુકાયેલા લીંબુ

Trending news