Lemon Hacks: લીંબુ સુકાઈ જાય તો કચરો સમજી ફેંકો નહીં, આ રીતે યુઝ કરી ઘરમાંથી જીવજંતુનો કરો સફાયો
Lemon Hacks: લીંબુ સુકાઈ જાય તો મોટાભાગના લોકો તેને કચરો સમજી ફેંકી દેતા હોય છે. પરંતુ આજે તમને સુકાયેલા લીંબુનો ઉપયોગ કરવાની એવી રીત જણાવીએ કે જેને જાણ્યા પછી તમે લીંબુ ફેંકવાનું બંધ કરી દેશો. લીંબુ સુકાઈ જાય તો પણ ઘરના મહત્વના કામમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
Lemon Hacks: લીંબુનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં કરવામાં આવે છે. રસોઈમાં લીંબુ સૌથી વધુ વપરાય છે. લીંબુનું સેવન હેલ્થ માટે પણ ફાયદાકારક છે તેથી લોકો લીંબુ પાણી પણ પીતા હોય છે. લીંબુનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે રોજ થાય છે તેથી ઘરમાં એક કરતાં વધારે લીંબુ રાખવામાં આવે છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે ફ્રીજમાં રાખેલા લીંબુમાંથી કેટલાક લીંબુ સુકાવા લાગે છે. સુકાયેલા લીંબુ ને મોટાભાગના લોકો બિનજરૂરી સમજીને ફેંકી દેતા હોય છે. પરંતુ લીંબુ સુકાઈ જાય પછી પણ બેકાર થતું નથી.
સુકાયેલા લીંબુનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો તેથી સુકાયેલા લીંબુ ને ફેંકવાની જરૂર નથી. સુકાયેલા લીંબુનો ઉપયોગ તમે ઘરની સફાઈમાં અને કેટલાક જરૂરી ઘરેલું કામમાં પણ કરી શકો છો. આવા ત્રણ કામ વિશે આજે તમને જણાવીએ
વાસણ અને સિંકની સફાઈ
લીંબુ સુકાઈ જાય તો પણ તેની અંદરના તત્વોનો નાશ થતો નથી. લીંબુની મદદથી તમે વાસણ અને સિંકની સફાઈ સારી રીતે કરી શકો છો. સુકાયેલા લીંબુથી ઘરમાં રહેલા સ્ટીલ અને તાંબાના વાસણ સારી રીતે સાફ થાય છે. વાસણને થોડું ભીનું કરી તેના પર મીઠું છાંટીને સુકાયેલા લીંબુથી વાસણને સારી રીતે સાફ કરો. તેનાથી વાસણ પર જામેલો મેલ અને ગંદકી ઝડપથી નીકળી જાય છે. રસોડામાં રહેલી સ્ટીલની સીંક પણ ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો સુકાયેલા લીંબુથી સાફ કરશો તો સિંકની અંદરના ડાઘ નીકળી જશે અને વાસ દૂર થઈ જશે.
રુમ ફ્રેશનર
સુકાયેલા લીંબુના બે ટુકડા કરીને તેને સ્ટવ પર અથવા તો માઇક્રોવેવ માં થોડી સેકન્ડ માટે ગરમ કરી લો. ત્યાર પછી લીંબુને એક બાઉલમાં કાઢીને રસોડામાં રાખી દો. લીંબુને તમે ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો. સુકાયેલા લીંબુને આ રીતે ગરમ કરીને રસોડામાં કે ફ્રીજમાં રાખશો તો બધી જ દુર્ગંધ દૂર થઈ જશે.
જીવજંતુ ભગાડશે લીંબુ
ઘણી વખત રસોડામાં ઝીણા વંદા, કીડી કે અન્ય જીવજંતુ થઈ જાય છે. આ પ્રકારના જીવજંતુને દુર કરવા માટે સુકાયેલા લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. લીંબુના ટુકડા કરીને રસોડાના અલગ અલગ ખૂણામાં રાખી દો. આમ કરવાથી રસોડામાં જીવજંતુ આવશે નહીં. તમે લીંબુનો પાવડર બનાવીને પણ રસોડામાં છાંટી શકો છો. કપડાના કબાટમાં વંદા કે ગરોળી આવી જતા હોય તો સુતરાઉ કપડામાં સુકાયેલા લીંબુના ટુકડા બાંધીને રાખી દેવાથી જીવજંતુ દૂર થઈ જાય છે. સુકાયેલા લીંબુને તમે શૂ રેકમાં પણ રાખી શકો છો તેનાથી જૂતાની દુર્ગંધ દુર થઈ જાય છે.
