Cleaning hacks: હોળી રમ્યા પછી કપડા પરથી રંગ કાઢવા ટ્રાય કરજો આ નુસખા, કપડા પર નહીં રહે એકપણ ડાઘ
Cleaning Hacks: બાળકો હોળી રમીને ઘરે આવે એટલે મમ્મીઓનું ટેન્શન તેમના કપડાને જોઈને વધી જાય. બાળકો એવી રીતે ધુટેળીમાં રંગથી રમે કે તેમણે પહેરેલા કપડા સાફ થશે કે નહીં તેવી ચિંતા વધી જાય છે. તો આ વર્ષે આવી ચિંતા કરતાં નહીં. કારણ કે રંગવાળા કપડા કેવી રીતે ધોવા તેનો નુસખો તમને જણાવી દઈએ. આ નુસખો 100 ટકા કામ કરશે.
- સફેદ કપડામાંથી હોળી રંગ સાફ કરવા શું કરવું?
- રંગવાળા કપડા ધોવા માટેના ઉપયોગી નુસખા.
- આ નુસખો અજમાવી કપડા ધોશો તો ડાઘ નીકળી જશે અને કપડા ફેંકવા નહીં પડે.
Cleaning Hacks: દેશભરમાં 3 માર્ચે હોળીકા દહન અને ત્યારપછી 4 માર્ચે ધુળેટી ઉજવાશે. ધુટેળીના દિવસે લોકો મનમુકીને રંગથી રમે છે. એકબીજાને રંગથી રમી આનંદ કરવાનો દિવસ હોય છે ધુળેટી. જો કે ધુટેળી પછી ઘરમાં મંમ્મીઓની ચિંતા કપડાની સફાઈને લઈ વધી જાય છે. કારણ કે ધુટેળીમાં પહેરેલા કપડા એટલા ખરાબ થઈ જાય છે કે તેને સાફ કરવા મુશ્કેલ કામ લાગે છે. આવા કપડાને મશીનમાં ધોઈ શકતા નથી, હાથે ધોવાથી તેમાંથી રંગના ડાઘ સરખા સાફ થતા નથી... આવી ચિંતાના કારણે ઘણા બાળકોને તો જૂના કપડા ધુળેટીમાં પહેરવા પડે છે. પરંતુ આ વર્ષે તમારે આવું નહીં કરવું પડે. કારણ કે આજે તમને રંગવાળા કપડા કેવી રીતે સાફ કરવા તે જણાવી દઈએ. આ નુસખો અજમાવી કપડા ધોશો તો કપડાના ડાઘ નીકળી જશે અને કપડા ફેંકવા નહીં પડે.
ધુટેળી રમ્યા પછી કપડાને ધોયા બાદ જો તેના પરથી ડાઘ ન જાય તો તે ડાઘને કાઢવા માટે તમે આ નુસખા ટ્રાય કરી શકો છો. આ નુસખામાં ઘરમાં જ રહેલી કેટલીક વસ્તુઓના કોમ્બિનેશનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ 2 વસ્તુનો ઉપયોગ એક સાથે કરવાથી કપડા પરના જીદ્દી ડાઘ નીકળી જાય છે.
રંગવાળા કપડા ધોવા માટેના ઉપયોગી નુસખા
વિનેગર અને બેકિંગ સોડા
ધુટેળીમાં ગમતા કપડા પર પાક્કા રંગના ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને કાઢવા માટે આ નુસખો ટ્રાય કરો. સૌથી પહેલા તો એક બાલટીમાં હુંફાળુ પાણી ભરો અને તેમાં અડધો કપ વિનેગર અને 3 ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરો. હવે આ પાણીમાં રંગવાળા કપડાને 1 કલાક પલાળી રાખો. ત્યારબાદ પાણીમાંથી કપડા કાઢી નોર્મલ કપડા ધોતા હોય તેમ સાબુ કે લિક્વિડ સાથે કપડા ફરીથી ધોઈ લેવા. કપડા ધોયા પછી પણ જો ડાઘ દેખાતા હોય તો કપડાને ફરીથી ભીનું કરી ડાઘ પર બેકિંગ સોડાની પેસ્ટ લગાડો. પછી તો કપડા પરથી ડાઘ નીકળી જ જશે.
લીંબુ, ઈનો અને મીઠું
રંગવાળા કપડા સાફ કરવાનો આ નુસખો જબરદસ્ત છે. તેના માટે કપડા ડુબે એટલું પાણી લેવું અને આ પાણી હુંફાળુ ગરમ કરી લેવું. ત્યારબાદ પાણીમાં 3 લીંબુનો રસ કાઢો, 1 કપ વિનેગર એડ કરો અને 1 પેકેટ ઈનો મિક્સ કરી દો. આ પાણીમાં રંગના ડાઘવાળા કપડા પલાળી દો. થોડીવાર કપડા પલાળી રાખો ત્યારબાદ કપડાને પાણીમાંથી કાઢી નોર્મલ વોશ કરી લો.
લીંબુ અને મીઠું
જો સફેદ કપડા પર રંગ ઉડ્યો હોય અને કપડા પર રંગના છાંટા દેખાતા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે જે કપડા પર ડાઘ પડ્યો હોય તેના પર લીંબુનો રસ નીચોવો અને તેના પર મીઠું છાંટી દો. આ કપડાને તડકામાં સુકવી દો. 15 મિનિટ પછી કપડાને હુંફાળા પાણીથી ધોઈ લો. જો એકવાર ધોયા પછી ડાઘ રહી જાય તો આ પ્રોસેસ ફરી રિપીટ કરો. ડાઘ નીકળી જશે.
