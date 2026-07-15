/Monsoon Hack: ચોમાસામાં કપડામાંથી નહીં આવે ગંદી વાસ, કપડા ધોતી વખતે પાણીમાં મિક્સ કરી દો આ વસ્તુ

Monsoon Hack: મોટાભાગના ઘરોમાં કપડા મશીનમાં ધોવાતા હોય છે. મશીનમાં કપડા થોડાઘણા ડ્રાય પણ થઈ જાય છે. મશીન ડ્રાય કપડાને પણ થોડીવાર હવા અને તડતામાં રાખવા જરૂરી હોય છે. પરંતુ વરસાદી વાતાવરણમાં ડ્રાય કરેલા કપડા પણ ઝડપથી સુકાતા નથી. કપડાને પંખા નીચે કે ઘરની અંદર સુકાવા માટે રાખવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી વિચિત્ર ગંધ આવવા લાગે છે. આ પરેશાની તમને પણ થતી હોય તો હવે જ્યારે વરસાદી વાતાવરણમાં કપડા ધોવાનું શરુ કરો ત્યારે ફટકડીનો ઉપયોગ કરજો. ફટકડીના કારણે કપડામાંથી વાસ નહીં આવે.
ચોમાસામાં હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તેના કારણે કપડા ઝડપથી સુકાતા નથી અને જ્યારે કપડા સુકાય છે ત્યારે તેમાંથી ભેજની વાસ આવે છે. ચોમાસામાં ઘણા ઘરોમાં પગ મુકો ત્યાં ખબર પડી જાય છે કે ઘરના કોઈ રુમમાં કપડા સુકાઈ રહ્યા છે. માથું દુખી જાય તેવી વાસને દુર કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે ફટકડી. 2 રુપિયાની ફટકડી પણ કપડાની મોટી સમસ્યા દુર કરી દેશે.
ફટકડીનું પાણી કરશે કમાલ
ચોમાસામાં કપડામાંથી આવતી વાસ દુર કરવા માટે ફટકડીનું પાણી ઉપયોગમાં લેવું. ફટકડી કોઈપણ દુકાનેથી સરળતાથી મળી જાય છે. ફટકડી ખૂબ સસ્તી મળે છે. કપડામાંથી વાસ ન આવે તે માટે કપડા ધોયા પછી છેલ્લે તેમાં ફટકડીનો ઉપયોગ કરો. તેનાથી કપડામાંથી આવ નહીં આવે.
કપડા ધોવા માટે ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાની રીત
કપડા ધોવાય જાય પછી એક બાલટીમાં પાણી ભરો અને તેમાં ફટકડીનો એક ટુકડો પલાળી દો. ફટકડી પાણીમાં ઓગળી જાય પછી તેમાં ધોયાલા કપડા પલાળો. કપડાને 10 મિનિટ પાણીમાં પલાળી રાખો અને પછી કપડા પાણીમાંથી કાઢી ડ્રાયરમાં ડ્રાય કરી લો. ત્યારબાદ કપડાને દોરી પર સુકવી દો.
ફટકડીના પાણીના ફાયદા
કપડામાંથી વાસ બેક્ટેરીયા અને ભેજના કારણે આવતી હોય છે. ફટકડીનું પાણી કપડામાંથી બેક્ટેરિયા દુર કરે છે અને ભેજના કારણે આવતી દુર્ગંધ કંટ્રોલ કરે છે. જેના કારણે કપડા ફ્રેશ લાગે છે અને ઝડપથી સુકાઈ પણ જાય છે.
ચોમાસામાં કપડા ઝડપથી સુકાય તે માટે શું કરવું ?
- કપડા ધોવાઈ જાય પછી લાંબા સમય સુધી મશીનમાં ન રાખો.
- મશીનનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેને થોડીવાર ખુલ્લું રાખો.
- ભીના કપડા છુટ્ટા સુકવો.
- હવાની અવરજવર થતી હોય તેવી જગ્યાએ કપડા પહોળા કરો.
- કપડા બરાબર સુકાઈ જાય પછી જ તેને વાળીને કબાટમાં રાખો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)