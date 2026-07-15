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Monsoon Hack: ચોમાસામાં કપડામાંથી નહીં આવે ગંદી વાસ, કપડા ધોતી વખતે પાણીમાં મિક્સ કરી દો આ વસ્તુ

Monsoon Hack: વરસાદી વાતાવરણ હોય ત્યારે ધોયેલા કપડાને પંખા નીચે કે ઘરની અંદર જ સુકવવા પડે છે. જેના કારણે કપડામાંથી વિચિત્ર વાસ આવે છે. કપડાની વાસ દુર થઈ જાય અને કપડા ઝડપથી સુકાઈ જાય તે માટે શું કરવું ચાલો તમને તેનો રસ્તો જણાવી દઈએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 15, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:45 AM IST
Monsoon Hack: ચોમાસામાં કપડામાંથી નહીં આવે ગંદી વાસ, કપડા ધોતી વખતે પાણીમાં મિક્સ કરી દો આ વસ્તુ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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