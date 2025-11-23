Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Mehndi Water: વાળ ધોવા માટે મહેંદીના પાન ઉકાળેલું પાણી યુઝ કરો, વાળની 5 સૌથી મોટી સમસ્યાઓમાં મળશે રાહત

Mehndi Leaves Water Benefits: જો તમે મહેંદીના ઉપયોગથી વાળને થતા લાભ મેળવવા માંગો છો પરંતુ વાળનો રંગ ન બદલે એવું પણ ઈચ્છો છો તો તેના માટેનો બેસ્ટ રસ્તો તમને જણાવી દઈએ. આ રીતે મહેંદીના ગુણથી વાળને ફાયદો પણ થશે અને તમારા હાથ કે વાળ પર મહેંદીનો રંગ પણ નહીં ચઢે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:40 AM IST

Trending Photos

Mehndi Water: વાળ ધોવા માટે મહેંદીના પાન ઉકાળેલું પાણી યુઝ કરો, વાળની 5 સૌથી મોટી સમસ્યાઓમાં મળશે રાહત

Mehndi Leaves Water Benefits: સફેદ વાળને નેચરલ રંગ આપવો હોય તો મહેંદીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આજે પણ લોકો વાળ માટે મહેંદીને સૌથી સારો ઓપ્શન ગણે છે. મહેંદી વાળને નુકસાન કર્યા વિના નેચરલ કલર આપે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમે મહેંદીનો ઉપયોગ વાળની 5 સમસ્યાને દૂર કરવા માટે પણ કરી શકો છો ? જો તમે મહેંદીથી વાળને રંગવા ઇચ્છતા ન હોય અને મહેંદી થી થતા ફાયદા મેળવવા માંગતા હોય તો મહેંદીના પાનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આજે તમને મહેંદીના પાનનો ઉપયોગ કરવાની રીત જણાવીએ. આ રીતે ફોલો કરીને તમે વાળની 5 સમસ્યાથી છુટકારો મેળવી શકો છો. ખાસ વાત એ છે કે આ રીતે મહેંદીના પાનનો ઉપયોગ કરશો તો વાળ પર તેનો કલર પણ નહીં ચઢે.

Add Zee News as a Preferred Source

મહેંદીથી વાળને થતા ફાયદા મેળવવા હોય તો મહેંદીનો પાવડર વાળમાં લગાડવો એકમાત્ર વિકલ્પ નથી તમે મહેંદીના પાનને પાણીમાં ઉકાળી તે પાણીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એક તપેલામાં પાણી ભરી તેમાં મહેંદીના પાન બરાબર ઉકાળી લેવા. મહેંદીના પાન બરાબર ઉકળી જાય પછી ગેસ બંધ કરી પાણી ઠંડુ કરી લેવું. ત્યાર પછી મહેંદીના પાનને પાણીમાંથી કાઢી પાણીનો ઉપયોગ વાળમાં કરવો. મહેંદીના પાન ઉકાળેલું પાણી વાળ ધોવા માટે યુઝ કરવાથી વાળની પાંચ સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. 

ડેન્ડ્રફ 

મહેંદીના પાનમાં એન્ટી ફંગલ ગુણ હોય છે જ્યારે આ પાનને પાણીમાં ઉકાળી તે પાણીથી વાળ ધોવામાં આવે તો સ્કેલપમાં જામેલી ફંગસ અને ગંદકી દૂર થવા લાગે છે જેના કારણે ડેન્ડ્રફ પણ ઓછો થઈ જાય છે. 

ખરતા વાળ અટકે 

મહેંદીના પાનનું પાણી સ્કેલ્પને ઠંડક આપે છે અને શાંત કરે છે જેના કારણે સ્કેલ્પ હેલ્ધી રહે છે અને વાળના મૂળ મજબૂત થવા લાગે છે. મહેંદીના પાનનું પાણી વાળ ધોવા માટે યુઝ કરવાથી હેર ફોલ ધીરે ધીરે ઘટવા લાગે છે. 

ડ્રાય સ્કેલ્પ

મહેંદીના પાનમાં કુલિંગ પ્રોપર્ટી હોય છે જે સ્કેલ્પને પોષણ આપે છે અને હાઇડ્રેટ રાખે છે. મહેંદીના પાનનું પાણી યુઝ કરવાથી ડ્રાયનેસ ઓછી થાય છે અને વાળમાં ખંજવાળ આવતી અટકે છે. 

ગ્રોથ વધે છે 

મહેંદીના પાનના પાણીથી વાળ ધોવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે સ્કેલ્પની સફાઈ સારી રીતે થાય છે અને સ્કેલ્પ હેલ્ધી બને છે. જેના કારણે નવા વાળ ઉગવાની સંભાવના વધી જાય છે અને વાળનો ગ્રોથ ઝડપથી વધે છે. 

વાળમાં આવશે ચમક 

મહેંદીના પાન ઉકાળેલું પાણી યુઝ કરવાથી વાળમાં ચમક આવે છે અને વાળ સ્મુધ બને છે. આ પાણી યુઝ કરવાથી વાળ ઉપર એક લેયર બને છે જેના કારણે વાળમાં ચમક દેખાય છે. જે લોકોના વાળ ડ્રાય હોય તેમણે મહેંદીના પાનનું પાણી યુઝ કરવું જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news