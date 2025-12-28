Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Skin Care: હળદરના કારણે પીળા થયેલા હાથ અને નખને સાફ કરવા યુઝ કરો આ 3 વસ્તુઓ

Get Rid of Yellow Nails And Skin: હળદરવાળી વસ્તુ બનાવો ત્યારે અથવા તો લીલી હળદર સુધારવામાં આવે ત્યારે હાથ અને નખ પીળા થઈ જાય છે. આ રીતે પીળા થયેલા નખ અને હાથને સાફ કરવા માટે કઈ વસ્તુઓ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:16 PM IST

Trending Photos

Skin Care: હળદરના કારણે પીળા થયેલા હાથ અને નખને સાફ કરવા યુઝ કરો આ 3 વસ્તુઓ

Get Rid of Yellow Nails And Skin: યુવતીઓને લાંબા નખ તો ગમે છે પરંતુ ઘર કામ કરતી વખતે નખની સુંદરતા જળવાતી નથી. ખાસ કરીને જ્યારે હળદરવાળી કોઈ વસ્તુ બનાવવાની હોય કે પછી લીલી હળદર સુધારવાની હોય તો હાથ અને નખ બંને પીળા થઈ જાય છે. હળદરના કારણે પીળા થયેલા હાથ અને નખ દિવસો સુધી સાફ થતા નથી. ઘણી વખત નખ પર શાકનો મસાલો પણ ડાઘ પાડી દે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

હળદર અને મસાલાના કારણે પીળા પડેલા ડાઘ સાદા સાબુ અને પાણીથી સાફ કરો તો સાફ થતા નથી. હળદરના કારણે પીળા થયેલા હાથ અને નખને સાફ કરવા માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. આજે તમને 3 એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેના વડે હાથ અને નખ સાફ કરશો તો હળદરના ડાઘ તુરંત જ નીકળી જશે. 

સંતરાની છાલ 

નખ અને હાથ પર પડેલા હળદરના ડાઘ કાઢવા માટે સંતરાની છાલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેના માટે બસ એટલું કરવાનું છે કે સંતરાની છાલને તડકામાં સૂકવી તેનો પાવડર બનાવી સ્ટોર કરી લેવો. ત્યાર પછી જ્યારે પણ હળદર વાળું કોઈ કામ કરો અને નખ કે હાથ પર ડાઘા દેખાય તો સંતરાની છાલના પાવડરને પાણીમાં મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને હાથ પર અને ખાસ કરીને નખ પર લગાવો. ત્યાર પછી ટુથ બ્રશ વડે નખને ઘસીને સાફ કરો. આ પેસ્ટ વડે હાથ અને નખ સાફ કરવાથી પીળા ડાઘ નીકળી જાય છે. હળદર સુધાર્યા પછી બે થી ત્રણ વખત આ પેસ્ટથી હાથ અને નખ સાફ કરશો એટલે બધા જ પીડા ડાઘ નીકળી જશે. 

લીંબુ 

પીળા નખ સાફ કરવા માટે તમે લીંબુનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એક ચમચી ઓલિવ ઓઈલમાં એક ચમચી મધ અને લીંબુ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણથી હાથ અને નખ સારી રીતે સાફ કરો. 15 મિનિટ માટે આ મિશ્રણ લગાડવાથી પણ હાથ અને નખ પર દેખાતા પીળા ડાઘ સાફ થવા લાગે છે. 

બેકિંગ સોડા 

બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ તમે ઘરની સફાઈમાં તો ઘણી વખત કર્યો હશે પરંતુ બેકિંગ સોડા તમારા નખ અને હાથને પણ સાફ કરી શકે છે. તેના માટે એક વાટકીમાં બેકિંગ સોડામાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને નખ અને હાથ પર લગાવો અને 15 થી 20 મિનિટ રહેવા દો. ત્યાર પછી હુંફાળા પાણી વડે હાથ સાફ કરો. દિવસમાં બે વખત આ મિશ્રણનો ઉપયોગ કરશો એટલે હળદરના ડાઘ નીકળી જશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
skin careYellow NailsOrange PeelCleaning Tipsહળદરના ડાઘ કાઢવાની રીત

Trending news