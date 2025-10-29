Raw Milk: ચહેરા અને ગરદન પર કાચું દૂધ લગાડવાની રીત અને તેનાથી થતા લાભ વિશે જાણો
Raw Milk: કાચું દૂધ સ્કિન પર લગાડવાથી એક નહીં અનેક લાભ થાય છે. જો તમે સ્કિન કેર રુટીનમાં કાચા દૂધનો સમાવેશ કરવા માંગો છો તો આ કામ કેવી રીતે કરવું અને તેનાથી થતા લાભ વિશે જાણવું જરૂરી છે. આજે તમને કાચા દૂધથી થતા લાભ વિશે જણાવીએ.
Raw Milk: આપણી સ્કિન રોજ પ્રદૂષણ, ધૂળ, માટી, તડકાના સંપર્કમાં આવે છે. આ સિવાય સ્કિન પર મેકઅપ પણ અપ્લાય કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુઓમાં કેમિકલ પણ યુઝ થયા હોય છે. આ વસ્તુઓના કારણે ત્વચાની કુદરતી ચમક ખોવાઈ જાય છે. ત્વચાની ગાયબ થયેલી ચમકને પરત લાવવા કાચું દૂધ ઉપયોગી સાબિત થશે.
ચહેરા પર નેચરલ ચમક જળવાઈ રહે અને ચહેરા પર ગ્લો રહે તે માટે તમે સ્કિન પર કાચું દૂધ અપ્લાય કરી શકો છો. તેનાથી પોઝિટિવ રિઝલ્ટ તુરંત જોવા મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સ્કિન પર કાચું દૂધ કેવી રીતે લગાડવું જોઈએ અને તેનાથી કેવા લાભ થાય છે.
ચહેરા પર કાચું દૂધ લગાડવાથી થતા લાભ
કાચું દૂધ ફેસ ક્લીંઝર તરીકે યુઝ કરી શકો છો. તેનાથી સ્કિનને પોષણ મળે છે અને ડેડ સ્કિન હટાવવામાં પણ મદદ મળે છે. તેનાથી ચહેરા પર દેખાતી કરચલીઓ, ફાઈન લાઈન્સ, ટૈનિંગ દુર થાય છે. કાચું દૂધ યુઝ કરવાથી ચહેરો મુલાયમ રહે છે. તે ડેમેજ સ્કિન સેલ્સને રિપેર કરવામાં મદદ કરે છે. કાચું દૂધ વિટામિન, મિનરલ્સથી ભરપુર હોય છે. દૂધમાં એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે જે ખીલ અને ઝાંયી દુર કરવાનું કામ કરે છે.
કાચું દૂધ લગાડવાની રીત
- ચહેરાને સાફ કરવા માટે તમે કાચા દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને યુઝ કરી શકો છો. 2 ચમચી દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરો. તેને સ્કિન પર 15 મિનિટ માટે અપ્લાય કરો. ત્યારબાદ ફેશવોશ કરી લો.
- ડેડ સ્કિન હટાવવા માટે અને સ્કિનને એક્સફોલિએટ કરવા માટે તમે કાચા દૂધમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરીને યુઝ કરી શકો છો. તેના માટે 2 ચમચી કાચા દૂધમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ મિક્સ કરો અને ચહેરા તેમજ ગરદન પર 10 મિનિટ માટે લગાવો. ત્યારબાદ 2 મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો અને પછી સ્કિન સાફ કરો.
- સ્કિન ડલ થઈ ગઈ હોય તો સ્કિન પર ફ્રેશનેસ લાવવા માટે કાચા દૂધમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી અપ્લાય કરો. 10 મિનિટ આ મિશ્રણને સ્કિન પર લગાવી રાખો અને પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
