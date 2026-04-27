Rose Water: સ્કિનની બળતરા શાંત કરવાથી લઈ સ્કિન ટોન સુધારવા સુધીના ફાયદા માટે આ રીતે યુઝ કરો ગુલાબજળ
How to Use Rose Water in Summer: ગુલાબજળ સામાન્ય વસ્તુ છે પણ જો તેનો ઉપયોગ ઉનાળામાં યોગ્ય રીતે યોગ્ય વસ્તુ સાથે કરવામાં આવે તો તે સ્કિન માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. આજે તમને ગુલાબજળથી થતા ફાયદા અને તેના ઉપયોગની રીત વિશે જણાવીએ.
- ઉનાળામાં ગુલાબજળનો ઉપયોગ કરવાની રીત.
- ગુલાબજળ લગાડવાના ફાયદા
- સ્કિન પ્રોબ્લેમ દુર કરવા આ રીતે યુઝ કરો ગુલાબજળ
How to Use Rose Water in Summer: ગુલાબજળ એવી વસ્તુ છે જેનો ઉપયોગ ઉનાળામાં સ્કિન માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. ગુલાબ જળનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે સ્કીન કેરમાં કરવામાં આવે છે. ઉનાળામાં ગુલાબજળને યોગ્ય વસ્તુઓ સાથે સ્કીન પર યુઝ કરવામાં આવે તો તેનાથી ઘણી બધી સ્કીન પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ શકે છે.
ગુલાબ જળ એવી વસ્તુ છે જે ત્વચાને ચમકદાર બનાવવાની સાથે ત્વચાની બળતરા શાંત કરે છે, સ્કીન ટોન સુધારવામાં મદદ કરે છે. સ્કીનને થતા આ કાયદા મેળવવા માટે ગુલાબજળનો ઉપયોગ ખાસ ફેસપેકમાં કરવો જોઈએ. આ ફેસપેક કઈ રીતે બનાવવાનો હોય છે અને તેનાથી સ્કીનને કેવા ફાયદા થાય છે ચાલો જાણીએ.
ગુલાબ જળનો સ્પેશિયલ ફેસપેક
ઉનાળામાં મોટાભાગના લોકોને સન બર્ન, સ્કીન ટેનિંગ, ડ્રાયનેસ જેવી સમસ્યાઓ રહેતી હોય છે. આ સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે ગુલાબજળનો ઉપયોગ 3 વસ્તુઓ સાથે કરવાનો હોય છે. આ ત્રણ વસ્તુઓમાં ચંદન પાવડર, એલોવેરા જેલ અને વિટામિન ઈ નો સમાવેશ થાય છે. ઉનાળામાં સ્કિનની દરેક સમસ્યાને દૂર કરે તેવો ફેસપેક બનાવવા માટે એક વાટકીમાં એક ચમચી ચંદન પાવડર લઇ તેમાં બે ચમચી ગુલાબજળ મિક્સ કરો, થોડું એલોવેરા જેલ ઉમેરો અને એક વિટામિન ઈની કેપ્સુલ ઉમેરી દો. આ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી ચહેરા પર અને ગરદન પર લગાડો. ફેસપેક સુકાઈ જાય પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો.
ગુલાબજળનો ફેસપેક લગાડવાના ફાયદા
ગુલાબજળ, એલોવેરા જેલ અને ચંદન પાવડરનો આ ફેસપેક ઉનાળામાં સૌથી વધુ ફાયદો કરે છે. આ ફેસપેક લગાડવાથી સ્કીનને જે ફાયદા થાય છે તે નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે..
- ગુલાબજળ અને ચંદન પાવડરનો ફેસપેક સ્કિન પર લગાડવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સ રહે છે.
- ગુલાબ જળ અને એલોવેરા જેલ સ્કિનને હાઇડ્રેટ કરે છે અને જરૂરી મોઈશ્ચર પૂરું પાડે છે. જેના કારણે સ્કિનની ડ્રાઇનેસ દૂર થાય છે.
- આ ફેસપેક સપ્તાહમાં બે વખત લગાડવાથી સ્કીન પર દેખાતા ડાઘ ધીરે ધીરે ઓછા થવા લાગે છે.
- આ ફેસપેક લગાડવાથી સ્કીન ટોન ધીરે ધીરે લાઇટ થવા લાગે છે. કારણ કે આ ચાર વસ્તુ સાથે મળીને સ્કીન ટેનિંગ દૂર કરે છે.
- ઉનાળા દરમિયાન સન બર્નની સમસ્યા થઈ જતી હોય છે. આ ફેસપેક લગાડવાથી સ્કિનને નેચરલી ઠંડક મળે છે અને તડકાના કારણે ડેમેજ થયેલી સ્કીન રીપેર થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
