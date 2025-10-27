Prev
Tea Stains Cleaning Tips: ચા ના કપનો ઉપયોગ રોજ થાય છે. ચાના કપ અને રકાબીમાં થોડા દિવસ થાય એટલે ચા ના ડાઘ દેખાવા લાગે છે. આ ડાઘ કાઢવાની જોરદાર ટ્રીક આજે તમને જણાવીએ. એક એવી વસ્તુ છે જેનાથી કપ સાફ કરશો એટલે કપ-રકાબી ઘસીને સાફ પણ નહીં કરવા પડે અને નવા હોય એવા સાફ થઈ જશે. 
 

Oct 27, 2025

Tea Stains: ચા ના કપ પર પડેલા પીળા ડાઘ કાઢવા યુઝ કરો આ વસ્તુઓ, કપ-રકાબી નવા હોય એવા સાફ થઈ જશે

Tea Stains Cleaning Tips: દરેક ઘરમાં રોજ બે થી ત્રણ વખત ચા બને છે. ચા પીવા માટે કપ-રકાબી અથવા તો મગનો ઉપયોગ થાય છે. ચા માટે જે પણ વસ્તુ ઉપયોગમાં આવતી હોય તેમાં ધીરેધીરે ડાઘ દેખાવા લાગે છે. ચા ના કારણે પડતા આ ડાઘને સાફ કરવા માટે શું કરવું આજે તમને જણાવી દઈએ.

ચા માટેના કપ-રકાબીમાં નીચેની તરફ અને બહાર ચા ના ડાઘ પડતા હોય છે. જો કપ-પકાબી સફેદ રંગના હોય તો આ ડાઘ વધારે દેખાય છે. આ ડાઘ સાફ કરવા હોય તો અઠવાડીયામાં એકવાર ચા ના કપ, રકાબી અને મગને આ વસ્તુઓથી સાફ કરી લેજો. એકવાર આ વસ્તુથી કપ સાફ કરી લીધા તો કપ નવા હોય એવા સાફ થઈ જશે.

ચા ના કપ-રકાબી સાફ કરવાની ટ્રીક

મીઠું અને લીંબુ

ચા ના કપ પર પડેલા ડાઘ દુર કરવા માટે લીંબુ અને મીઠું ઉપયોગી છે. કપમાં જ્યાં પણ ડાઘ દેખાતા હોય ત્યાં લીંબુ અને મીઠુંનું મિશ્રણ લગાડી દો. 1 મિનિટ માટે તેને રાખો અને પછી કપ સાફ કરી લો. બધા જ ડાઘ અને મેલ નીકળી ગયો હશે. 

બેકિંગ સોડા

પાણીમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને કપ પર લગાડો અને થોડીવાર કપને સાઈડ પર રાખી દો. 5 મિનિટ પછી સ્ક્રબરની મદદથી કપ સાફ કરશો એટલે બધા જ ડાઘ નીકળી ગયેલા દેખાશે. 

ડિશવોશ

નોર્મલ ડિશવોશથી કપ સાફ કરવાથી જો સારું રિઝલ્ટ ન મળતું હોય તો ડિશવોશમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી તેનાથી ચા ના કપ રકાબી સાફ કરો. તેનાથી કપ-રકાબી ક્લીન થઈ જશે.  

ટુથપેસ્ટ

જો ઘરમાં રહેલી ટુથપેસ્ટ એક્સપાયર થઈ જાય તો તેને કપ સાફ કરવા માટે રાખી મુકજો, થોડા થોડા દિવસે કપને ટુથપેસ્ટથી સાફ કરશો તો પણ બધા જ ડાઘ નીકળી જશે. તેનાથી ચા ના કપ એકદમ સાફ થઈ જશે અને નવા જેવા દેખાશે.

