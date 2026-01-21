Kitchen Hacks: બોટલમાં તેલ ભરવું હોય કે ગ્લાસમાં દૂધ રેડવું હોય ટ્રાય કરો ચમચીની આ ટ્રિક, એક દૂધ કે તેલ બહાર નહીં ઢોળાય
Kitchen Hacks: જ્યારે તેલ, દૂધ જેવું પ્રવાહી કાચની બોટલમાં ભરવાનું હોય છે ત્યારે ઘણીવાર પ્રવાહી ઢોળાવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે તમે એક નાનકડી ટ્રિક અજમાવી શકો છો. આ ટ્રિક ફોલો કરશો તો તેલ કે કોઈપણ પ્રવાહી બોટલમાં ભરતી વખતે ઢોળાશે નહીં.
Kitchen Hacks: કાચ કે પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં જ્યારે તેલ, દૂધ કે અન્ય પ્રવાહી ભરવાનું હોય છે ત્યારે ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે છે. ધીમી ધારે પ્રવાહી બોટલમાં નાખવાનું હોય છે. આ સમયે જરા પણ હાથ ધ્રુજે તો પ્રવાહી બોટલને બદલે બહાર ઢોળાવા લાહે છે. રસોડામાં સૌથી વધારે તો ડબ્બામાંથી તેલ કાઢી બોટલમાં ભરવાનું હોય છે. કારણ કે બોટલમાંથી જ તેલનો ઉપયોગ રોજની રસોઈમાં થતો હોય છે. બોટલમાં તેલ ભરતી વખતે થોડું તો ઢોળાતું જ હોય છે. પરંતુ તમને ખબર નહીં હોય પણ આ કામ તમે એક ટીપું તેલ ઢોળ્યા વિના પણ કરી શકો છો.
જો તમે અહીં દર્શાવેલી ટ્રિક અજમાવી બોટલમાં તેલ, દૂધ, પાણી, ચા કે કોઈપણ પ્રવાહી ભરશો તો કામ ફટાફટ થશે અને પ્લેટફોર્મ ખરાબ પણ નહીં થાય. સાથે જ રસોડાના સામાનની બરબાદી પણ નહીં થાય. તો ચાલો તમને જણાવીએ મોટા પાત્રમાંથી નાની બોટલમાં તેલ સહિતની વસ્તુ ભરવી હોય તો કેવી રીતે આ કામ કરવું ?
બોટલમાં પ્રવાહી ભરવા માટે તમને બસ એક ચમચીની જરૂર પડશે. ચમચીની મદદથી તમે એક્સપર્ટની જેમ બોટલમાં તેલ ભરી શકશો. ચમચીનો ઉપયોગ આ રીતે કરશો તો નાના મોઢાની બોટલ કે બરણીમાં વસ્તુ સરળતાથી ભરાઈ જશે.
ચમચીની મદદથી બોટલમાં ભરો તેલ
જો તમારે બોટલમાં તેલ કે અન્ય પ્રવાહી ભરવું હોય અને તેના માટે તમારી પાસે કૂપી ન હોય તો બોટલના મોઢામાં એક ચમચી ઊભી રાખી દો. હવે ચમચીના આગળના ભાગથી તેલ બોટલમાં રેડો. આમ કરવાથી તેલ ડાયરેક્ટ અંદર જ જશે બહાર ઢોળાશે નહીં. આ રીતે ચમચીની મદદથી તેલ બધું અંદર જ જશે. બોટલની કિનારીઓ અને બોટલની બહારની સાઈડ પણ એકદમ સાફ રહેશે. આ રીતે તેલ ભરવાથી તેલની બરબાદી નહીં થાય, સમય પણ બચશે અને બોટલ સાફ કરવાની મહેનત પણ નહીં કરવી પડે.
દૂધ એક ગ્લાસમાંથી બીજા ગ્લાસમાં કાઢવું હોય તો શું કરવું ?
તમારી સાથે પણ આવું થયું હશે કે જ્યારે દૂધ, ચા, જ્યૂસ જેવી વસ્તુએ એક ગ્લાસમાંથી બીજા ગ્લાસમાં રેડવી હોય તો તે ઢોળાય જાય છે. ઘણીવાર આ કામ સરળતાથી થઈ જાય છે તો ઘણીવાર અડધાથી વધારે દૂધ તો ઢોળાય જાય છે. આ કામ કરવામાં પણ ચમચીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જે ગ્લાસમાંથી દૂધ બીજા ગ્લાસમાં ભરવું હોય તેની ઉપર ઊંધી ચમચી રાખો. ત્યારબાદ ચમચીનો આગળનો ભાગ હોય ત્યાંથી દૂધ બીજા ગ્લાસમાં રેડો. દૂધ એકદમ સીધી ધારે બીજા ગ્લાસમાં ભરાશે. આ રીતે તમે કોઈપણ પ્રવાહી બીજા ગ્લાસ કે વાસણમાં ભરી શકશો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
