/Sugar Scrub: ખાંડથી આ રીતે સાફ કરો હાથ, 5 મિનિટમાં હાથની સ્કિન સાફ અને સોફ્ટ દેખાવા લાગશે

Skin Tanning Removal Tips: ખાંડ ખાવાથી નુકસાન કરી શકે છે પણ જો તમે ખાંડને આ રીતે સ્કિન પર અપ્લાય કરશો તો તેનાથી નુકસાન નહીં ફાયદો થશે. ખાસ કરીને જો તમારે તમારા હાથની સ્કિન મેનીક્યોર વિના ક્લીન કરવી છે તો ખાંડનો આ રીતે યુઝ કરો.
Skin Tanning Removal Tips: રોજના ઘરના કામ, તડકો અને માવજતના અભાવના કારણે હાથની સ્કિન ડ્રાય, ડલ અને રુક્ષ દેખાતી હોય છે. એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે યુવતીઓ ચહેરાની સ્કિનનું જેટલું ધ્યાન રાખતી હોય છે એટલું ધ્યાન હાથ કે પગની સ્કીન પર આપતી નથી. અમુક સમયે થાય પછી પાર્લરમાં જઈને મેનીક્યોર કે પેડીક્યોર કરાવી લેવામાં આવે છે. મેનીક્યોર કે પેડીક્યોર કરાવ્યું હોય ત્યારે એક બે દિવસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અને પછી હતા એમ ને એમ.
જો તમે ઘરે જ દર 7 દિવસે એક વખત હાથની ત્વચાની માવજત આ રીતે કરી લેવાનું શરૂ કરો તો તમારે મેનીક્યોર પર ખર્ચો કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે અને હાથની સ્કીન પણ ચહેરા જેવી જ સુંદર અને સાફ રહેશે. આજે તમને જણાવીએ હાથની સ્કીનની સંભાળ રાખવા માટે ઘરે શું કરી શકાય. ઘરમાં રહેલી 4 વસ્તુઓની મદદથી એક ખાસ પેસ્ટ બનાવીને તેના વડે હાથ સાફ કરી લેશો તો પાર્લર જવાની જરૂર નહીં પડે. દર 7 દિવસે એક વખત સમય કાઢી અને આ રીતે હાથની સ્કિન સાફ કરી લો. હાથની સ્કિન પણ 15 દિવસમાં જ ચહેરા જેટલી જ સુંદર દેખાવા લાગશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘરે હાથની સ્કીન સાફ કરવા માટે કઈ વસ્તુઓથી પેસ્ટ તૈયાર કરવી.
હાથની સ્કિનની માવજત કરવા માટે એક બાઉલમાં એક ચમચી ખાંડ, એક ચમચી મધ, એક ચમચી નાળિયેર તેલ અને અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણ લગાડતા પહેલા એક મોટા બાઉલમાં હુંફાળું પાણી ભરો. આ પાણીમાં 5 મિનિટ હાથ પલાળી રાખો. ત્યાર પછી તૈયાર કરેલી પેસ્ટ હાથ પર લગાવો અને 5 મિનિટ બંને હાથમાં સારી રીતે મસાજ કરો. મસાજ કરતી વખતે પેસ્ટ સુકાઈ જાય તો થોડું પાણી છાંટી પેસ્ટને ભીની કરી લો અને મસાજ કરો. 5 મિનિટ મસાજ કર્યા પછી ઠંડા પાણીથી હાથ સાફ કરી લો.
હાથ સાફ કર્યા પછી કપડાં વડે હાથને બરાબર કોરા કરી હાથ પર મોસ્ચ્યુરાઈઝર અથવા તો ક્રીમ અપ્લાય કરો. આ રીતે સપ્તાહમાં એક વખત હાથની સ્કિન ક્લીન કરો. આ હોમમેડ સ્ક્રબની મદદથી ધીરે ધીરે હાથનું ટેનિંગ પણ દૂર થઈ જશે અને હાથની સ્કિન ચહેરાને મેચ થતી હોય તેવી દેખાશે.
