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Kitchen Fan Cleaning: એક્સપાયર થયેલી ટુથપેસ્ટ ફેંકતા નહીં, રસોડાના ચીકણા ફેનની સફાઈ કરવામાં કામ આવશે

Kitchen Fan Cleaning: ઘરના રસોડામાં લગાવેલો પંખો સૌથી વધારે ખરાબ થતો હોય છે. રસોડામાં પંખો હોય તે ચીકણો અને મેલો દેખાય છે. આ પંખાને સાબુના પાણીથી સાફ કરો તો પણ ચીકાશ એકવારમાં નીકળતી નથી. આજે તમને જણાવીએ રસોડાના ચીકણા પંખા સાફ કઈ રીતે કરવાના હોય. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 03, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:01 PM IST
Kitchen Fan Cleaning: એક્સપાયર થયેલી ટુથપેસ્ટ ફેંકતા નહીં, રસોડાના ચીકણા ફેનની સફાઈ કરવામાં કામ આવશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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