/Kitchen Fan Cleaning: એક્સપાયર થયેલી ટુથપેસ્ટ ફેંકતા નહીં, રસોડાના ચીકણા ફેનની સફાઈ કરવામાં કામ આવશે

Kitchen Fan Cleaning: ઘરના દરેક રુમમાં પંખો હોય તે રીતે રસોડામાં પણ સીલિંગ ફેન હોય છે. ઘરના બધા જ પંખા કરતાં વધારે ખરાબ રસોડાનો પંખો થાય છે. પંખો ચાલતો હોય એટલે તેના પર ગંદગી ચોંટતી હોય છે. પણ રસોડામાં ધૂળથી લઈ તેલ, મસાલાની ચીકાશ પણ ચોંટે છે. જેના કારણે રસોડાનો પંખો વધારે ખરાબ થઈ જાય છે. આ ગંદકી સાફ કરવી ઈઝી નથી. સાબુના પાણીથી ચીકાશ જતી નથી. પંખાની ચીકાશ સાફ કરવામાં ટુથપેસ્ટ મદદરુપ થઈ શકે છે. આજે તમને રસોડાનો પંખો સાફ કરવાની જોરદાર ટ્રીક તમને જણાવીએ.
ઘરમાં જો એક્સપાયર થયેલી ટુથપેસ્ટ હોય તો તેને ફેંકવી નહીં. આ પેસ્ટને પંખો સાફ કરવામાં યુઝ કરી શકો છો. પંખો સાફ કરવા માટે ટુથપેસ્ટનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો ચાલો તમને જણાવીએ.
રસોડાનો પંખો સાફ કરવાની રીત
ટુથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરીને પંખો સાફ કરવો હોય તો એક બાઉલમાં ટુથપેસ્ટ કાઢો અને તેમાં વિનેગર એડ કરો. વિનેગર પછી ટુથપેસ્ટમાં ગરમ પાણી ઉમેરો. ટુથપેસ્ટ પાણીમાં ઓગળી જાય એટલે તેને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. તૈયાર કરેલું લિક્વિડ પંખા પર છાંટો અને 5 મિનિટ રહેવા દો. ત્યારબાદ હાર્ડ સ્ક્રબર વડે પંખાને સાફ કરો. છેલ્લે કપડાને પાણીમાં પલાળીને પંખો સાફ કરો. આ રીતે પંખા પર લાગેલું તેલ 5 મિનિટમાં સાફ થઈ જશે.
ઘરમાં એક્સપાયર ટુથપેસ્ટ ન હોય તો તમે પંખાને સાફ કરવા માટે લીંબુ અને બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેના માટે એક બાઉલમાં લિક્વિડ સાબુ લેવો, તેમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરો અને તેમાં એક લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને પંખા પર લગાડો. અને સ્ક્રબર વડે સાફ કરો. છેલ્લે કપડા વડે પંખો સાફ કરો. તેનાથી 80 ટકા જેટલી ચીકાશ નીકળી જાય છે. ત્યારબાદ ફરીવાર સેમ પ્રોસેસ ફોલો કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)