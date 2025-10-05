Spider Web: કરોળિયાનું જાળું હોય તે જગ્યાએ છાંટી દો આ પાણી, બીજીવાર ઘરમાં જોવા નહીં મળે કરોળિયા
Spider Web Cleaning Tips: થોડા થોડા દિવસે ઘરના અમુક ખૂણામાં કરોળિયા જાળા બનાવી લેતા હોય છે. જો તમે પણ આ સમસ્યાથી ત્રાસી ગયા છે તો આજે તમને તેનું સમાધાન જણાવી દઈએ. આ પાણી છાંટ્યા પછી કરોળિયા ક્યારે દિવાલ પર જાળા નહીં બનાવે.
Spider Web Cleaning Tips: થોડો સમય થાય એટલે ઘરની દીવાલોના ખૂણામાં કરોળિયાની જાળ દેખાવા લાગે છે. ઘરમાં ખૂણે ખાચરે કરોળિયાની આવી જાળ બનેલી દેખાય તો ઘરની સુંદરતા ઝાંખી પડી જાય છે. કરોળિયાના જાળાના કારણે ઘર ગંદુ દેખાય છે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ પણ કરોળિયાના જાળને અશુભ માનવામાં આવે છે. પરંતુ સમસ્યા એ હોય છે કે એક વખત કરોળિયાની જાળ કાઢ્યા પછી વારંવાર તે જગ્યાએ ફરીથી કરોળિયા જાળ બનાવી લે છે.
કરોળિયાના જાળ વધારે એવી જગ્યાએ જોવા મળે છે જે ઘર વધારે ખુલ્લા હોય અથવા તો નિયમિત સફાઈ થતી ન હોય. કરોળિયા દિવાલ પર ફરતા જીવજંતુને પકડવા માટે અને શિકાર કરવા માટે જાળા બનાવે છે. દર થોડા થોડા દિવસે દિવાલ પર તમને કરોળિયાની જાળ દેખાશે. જો તમારા ઘરમાં પણ આ સમસ્યા વારંવાર થતી હોય તો આજે તમને એક એવો રસ્તો જણાવીએ જેની મદદથી લાંબા સમય સુધી દિવાલ પર કરોળિયા જાળ નહીં બનાવે.
1. વિનેગર કરોળિયાને ભગાડવાનો અસરકારક રસ્તો છે. એક સ્પ્રે બોટલમાં અડધું પાણી અને અડધું વિનેગર મિક્સ કરો અને જે જગ્યાએ કરોળિયા ફરતા હોય તે જગ્યા પર, દરવાજા પર અને બારીઓ પર આ પાણી છાંટી દો. વિનેગરની ગંધથી કરોળિયા તે જગ્યાએ ફરીથી આવશે નહીં. ઘરમાં સાફ-સફાઈ કર્યા પછી દર અઠવાડિયે એક વખત વિનેગર છાંટી દેવું.
2. કરોળિયાને ભગાડવા માટે ફુદીનાનું તેલ પણ ઉપયોગી છે. એક કપ પાણીમાં 10 થી 15 ટીપા ફુદીનાનું તેલ મિક્સ કરી સ્પ્રે બનાવી લો. હવે જ્યાં પણ કરોળિયાના જાળ દેખાય ત્યાં આ સ્પ્રે છાંટી દો. આ સ્પ્રેથી કરોળિયા ભાગી જશે અને ઘરમાં પણ તાજગી રહેશે.
3. લીંબુના રસથી પણ કરોળિયા દૂર ભાગે છે. લીંબુનો રસ કાઢી પાણીમાં મિક્સ કરીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી દો ત્યાર પછી ઘરના ખૂણામાં, કબાટમાં, દરવાજા પર, બારીના ખૂણામાં બધે જ લીંબુનો રસ છાંટી દો તેનાથી કરોળિયા તે જગ્યાએ આવશે જ નહીં.
4. કરોળિયાના જાળ મોટાભાગે એવી જગ્યાએ હોય છે જ્યાં ધૂળ વધારે રહેતી હોય, રોજ ઘરની સફાઈ કરો ત્યારે આવા ખૂણા અને ધૂળ જામતી હોય તે જગ્યાએ સફાઈ કરી લેવી. આમ કરવાથી પણ કરોળિયા ત્યાં ટકશે નહીં.
5. જો ઘરમાં કોઈ એવી જગ્યા હોય જ્યાં વારંવાર કરોળિયા જાળ બનાવતા હોય તો તે જગ્યાએ લવિંગનો ઉપાય કરો. 5 થી 6 લવિંગ ને કપડામાં બાંધી એ જગ્યા પર રાખી દો. તમે ઈચ્છો તો લવિંગના તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તે જગ્યાએ લવિંગનું તેલ લગાડી દેવાથી લાંબા સમય સુધી કરોળિયો ત્યાં આવશે નહીં.
તમે આ અસરદાર ઉપાય અપનાવીને કરોળિયાના જાળથી છુટકારો મેળવી શકો છો. આ સિવાય ઘરમાં નિયમિત સાફ-સફાઈ નું પણ ધ્યાન રાખવું. જો ઘરમાં રોજ સફાઈ સારી રીતે થશે તો કરોળિયા ઘરમાં ટકશે જ નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
