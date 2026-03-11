Prev
ઉનાળાની ગરમીમાં ગોવા જવાની જરૂર નથી! ગુજરાતમાં જ છે મીની ગોવા, અમદાવાદ-વડોદરાથી સાવ નજીક

Vacation Guide 2026: જેમ જેમ ઉનાળાની ગરમી વધવા લાગે એટલે કે લોકોને દરિયા, બીચ વગેરે સ્થળો યાદ આવવા લાગે છે. આજે અમે તમને ગુજરાતના જ એક એવા સ્થળ વિશે જણાવીશું જે અમદાવાદ અને વડોદરાથી ખુબ નજીક છે અને બજેટ પ્લેસ છે છતાં તે ગુજરાતનું મીની ગોવા ગણાય છે. વીકએન્ડ માટે બેસ્ટ જગ્યા છે. ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 11, 2026, 08:00 AM IST
  • વડોદરાથી 55 કિમી, અમદાવાદથી 167 કિમી જેટલું દૂર છે.
  • નર્મદાનો પટ એટલો સુંદર છે કે તે બીચની મજા આપે છે. 
  • અહીં મનોરંજન માટે અન્ય કેટલીક સુવિધાઓ પણ છે. 

ગુજરાતીઓને ફરવાનો ખુબ શોખ હોય છે. ફરવા માટે તો દરેક સીઝન તેમને અનુકૂળ થઈ પડે છે. શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય કે ચોમાસું. દરેક ઋતુમાં ફરવા માટે સ્થળો ગોતી કાઢે છે. દેશ દુનિયામાં કોઈ ખૂણો ખૂંદવામાં ગુજરાતી પાછો ન પડે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આપણા ગુજરાતમાં જ એવા એવા સ્થળો છે જે તમને ઓછા બજેટમાં દેશ વિદેશના સ્થળો જેવો આનંદ આપી શકે છે? આજે અમે તમને આવા જ એક સ્થળ વિશે જણાવીશું જેને ગુજરાતનું મીની ગોવા પણ કહે છે. આ સ્થળ વડોદરાથી નજીક છે. 

વડોદરાથી નજીક છે આ સ્થળ
આ સુંદર અને રમણીય સ્થળ વડોદરાની નજીક આવેલું છે. જે મીની ગોવા તરીકે પણ ઓળખાય છે. વડોદરાના શિનોર તાલુકામાં દિવેર ગામ એ ગુજરાતનું મીની ગોવા તરીકે ઓળખાય છે. નર્મદા નદીના કિનારે આેલું આ રમણીય સ્થળ ઉનાળામાં લોકોને ખુબ આકર્ષે છે. આ સ્થળ વડોદરાથી આશરે 55 કિમીના અંતરે આવેલું છે. હવે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે ત્યારે પાણીમાં રમવાની અને બીચ જેવી જગ્યાએ ફરવાનું લોકોને ખુબ ગમતું હોય છે. વેકેશનમાં કે વીકેન્ડમાં આ જગ્યાએ લોકો પ્લાન કરતા હોય છે. 

કેમ ઓળખાય છે મિની ગોવા
દિવેરની મઢી એ નર્મદા નદીના કિનારે આવેલું એક લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળ છે. અહીં આમ તો નર્મદાનો વિશાળ તટ છે પરંતુ તેના અખૂટ કુદરતી સૌંદર્યના કારણે તે બીચ જેવી મજા આપે છે અને એટલે મીની ગોવા તરીકે ઓળખાય છે. અહીં રૂઢિયા હનુમાનજીનું મંદિર પણ પ્રખ્યાત છે. અહીં તમને સાવ મફતમાં નદીમાં બીચ જેવી મજા અને પિકનીકનો આનંદ માણી શકાય છે. નર્મદાજીનો કિનારો વિશાળ અને સ્વચ્છ છે જે દિવેરની મઢીની વિશેષતા છે. નદીનું સતત વહેતું પાણી લોકોને મોજ કરાવી દે છે. બાળકો, વૃદ્ધો, યુવાઓને આ જગ્યાએ ખુબ મજા આવે છે. માત્ર વડોદરાથી જ નહીં પરંતુ ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી લોકો અહીં આવતા હોય છે. 

મનોરંજન માટે જાત જાતની સુવિધાઓ
અહીં તમને માત્ર બીચનો આનંદ મળે એટલું પૂરતું નથી પરંતુ તમને મનોરંજન માટે બીજુ પણ ઘણુ બધુ મળી રહે છે. અહીં તમને નર્મદાના કિનારે ઘોડેસવારી, ઊંટ સવારી અને બાઈક રાઈડિંગની મજા પણ મળી શકે છે. બાળકો માટે હવા ભરેલી પ્લાસ્ટિકની ટ્યૂબ મળે છે. જે તેમને ખુબ મસ્તી કરાવે છે. આ ઉપરાંત નાસ્તા પાણીની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. 

જગ્યાનું ધાર્મિક મહત્વ
આ જગ્યાનું ધાર્મિક મહત્વ પણ ઘણું છે. અહીં નર્મદા કિનારે આવેલા હનુમાનજીના મંદિરમાં લોકો દર્શન કરવા આવતા હોય છે. 

જે લોકો ઉનાળામાં પાણીની શિતળતા અને શાંત વાતાવરણમાં મજા માણવા ઈચ્છતા હોય તેમના માટે દિવેરની મઢીનો આ બીચ સુંદર વિકલ્પ બની શકે છે. ઓછા ખર્ચે તમે સારી યાદો ભેગી કરી શકો છો. નર્મદાનું શાંત રમણીય વાતાવરણ, મનોરંજનની અઢળક સુવિધાઓ અને ધાર્મિક મહત્વ કોઈને પણ ત્યાં આકર્ષી શકે તેમ છે. અમદાવાદથી આ જગ્યા 167 કિમી જેટલી દૂર છે. જ્યારે સુરતથી 150 કિમી જેટલું અંતર થાય. 

