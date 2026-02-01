Valentine Week Calendar 2026 : વેલેન્ટાઇન વીક ક્યારે શરૂ થાય છે, જાણો ક્યારે કયો દિવસ છે?
Valentine Week celebration idea: વેલેન્ટાઈન વીક શરૂ થવાનું છે. આ વીક કપલ્સ માટે ખાસ હોય છે. વેલેન્ટાઈન ડે પહેલા છ સ્પેશિયલ દિવસ હોય છે. જેમાં રોઝ ડેથી લઈને હગ ડે... આવો આજે અમે તમને ક્યારે ક્યા દિવસની ઉજવણી કરવાની છે, તેની માહિતી આપીશું.
Valentine Week Calendar 2026 : વેલેન્ટાઈન વીક કપલ્સ માટે ખાસ હોય છે. તેને પ્રેમનું સપ્તાહ કહેવામાં આવે છે. આ વીક માત્ર 14 ફેબ્રુઆરી એટલે કે વેલેન્ટાઇન ડે સુધી જ નહીં પરંતુ તે પહેલા કેટલાક રોમેન્ટિક દિવસથી શરૂ થાય છે, જ્યારે પાર્ટનર્સ, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ અને ખાસ લોકો એકબીજા પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે. આ પ્રેમના સપ્તાહમાં દરેક દિવસનું એક અલગ નામ અને અર્થ હોય છે. જેમ કે રોઝ ડે, પ્રપોઝ ડે, ચોકલેટ ડે, ટેડી ડે, પ્રોમિસ ડે, હગ ડે અને કિસ ડે. કપલ્સ આ સાતેય દિવસની અલગ-અલગ રીતે ઉજવણી કરે છે.
પરંતુ ઘણીવાર લોકો આ દિવસને લઈને મંજવણમાં હોય છે કે કઈ તારીખે કયો દિવસ હોય છે. તેવામાં આજે અમે તમને આ આર્ટિકલમાં વેલેન્ટાઇન વીકનું કેલેન્ડર જણાવીશું, જેથી તમે તમારા પાર્ટનર કે ખાસ વ્યક્તિ માટે સરપ્રાઇઝ તૈયાર કરી શકો.
ક્યારથી શરૂ થઈ રહ્યું છે વેલેન્ટાઇન વીક?
વેલેન્ટાઈન વીક 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. આ દિવસની ઉજવણી રોઝ ડે તરીકે થશે. આ દિવસે કપલ્સ, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ કે કોઈ ખાસને લોકો ગુલાબ આપી પોતાના પ્રેમની અભિવ્યક્તિ કરે છે. દરેક રંગના ગુલાબનો એક મતલબ હોય છે. તેવામાં તમે લાલ, પીળુ, સફેદ કે ગુલાબી ગુલાબ આપી શકો છો.
8 ફેબ્રુઆરી પ્રપોઝ ડે (Propose Day)
8 ફેબ્રુઆરીએ પ્રપોઝ ડે ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે દિલની વાત કહેવાની હોય છે. જો તમે લાંબા સમયથી કોઈને પસંદ કરો છો તો આ દિવસે પ્રપોઝ કરી શકો છો. જો તમે રિલેશનશિપમાં હોવ તો આ દિવસે તમારા પાર્ટનરને જીવનસાથી બનવાનું પ્રપોઝલ આપી શકો છો.
9 ફેબ્રુઆરી ચોકલેટ ડે (Chocolate Day)
પ્રપોઝ ડે બાદ આવે છે 9 ફેબ્રુઆરીએ ચોકલેટ ડે, જે સંબંધોમાં મિઠાસ વધારવાનું કામ કરે છે. આ દિવસે લોકો માત્ર પોતાના પાર્ટનર કે મિત્રોને જ નહીં પરંતુ પોતાના ઘરના કોઈ સભ્યને પણ ચોકલેટ આપી સંબંધમાં મિઠાસ વધારે છે.
10 ફેબ્રુઆરી ટેડી ડે (Teddy Day)
વેલેન્ટાઈન વીકનો આ દિવસ ખાસ હોય છે. આ દિવસે કપલ્સ એકબીજાને સોફ્ટ ટેડી બિયર ગિફ્ટ કરે છે, જે તેને પ્રેમની નિશાની તરીકે યાદ રહે છે. જેને હંમેશા તમે પાસે રાખો છો. ખાસ કરીને યુવતીઓને ટેડી ગિફ્ટ કરવાનો ટ્રેન્ડ વધુ છે.
11 ફેબ્રુઆરી પ્રોમિસ ડે (Promise Day)
પ્રોમિસ ડે સંબંધોની મજબૂતીનો દિવસ છે. આ દિવસે લોકો એકબીજાનો સાથ નિભાવવા, ભરોસો બનાવી રાખવા અને દરેક પરિસ્થિતિમાં સાથે રહેવાનું વચન આપે છે. આ માત્ર રોમેન્ટિક વચન સુધી સીમિત રહેતું નથી, પરંતુ સમજદારી, સન્માન અને વિશ્વાસનો પાયો મજબૂત કરવાનો દિવસ છે.
12 ફેબ્રુઆરી હગ ડે (Hug Day)
ફેબ્રુઆરીની 12 તારીખે હગ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તમારા કોઈ ખાસ વ્યક્તિને ગળે લગાવી શબ્દો વગર તમારી લાગણી વ્યક્ત કરી શકો છો. કોઈ ખુશી કે ઉદાસીમાં જ્યારે તમે કોઈને ગળે લગાવો છો તો તમારો બધો ગમ ભૂલી જાવ છો. તેવામાં આ દિવસને ખાસ માનવામાં આવે છે.
13 ફેબ્રુઆરી કિસ ડે (Kiss Day)
કિસ ડે વેલેન્ટાઈન વીકનો છેલ્લો દિવસ હોય છે. જે સંબંધને નજીક લાવે છે. તમે તમારા પાર્ટનરને એક કિસ દ્વારા પ્રેમ, વિશ્વાસ અને સન્માન વ્યક્ત કરો છો. આ દિવસ વેલેન્ટાઈન ડે પહેલા સંબંધને ખાસ બનાવવા માટે હોય છે.
14 ફેબ્રુઆરી વેલેન્ટાઈન ડે ( Valentine’s Day)
14 ફેબ્રુઆરીએ વેલેન્ટાઈન ડે સાથે સપ્તાહની સમાપ્તિ થાય છે. વેલેન્ટાઇન ડે કપલ્સ માટે ખાસ હોય છે. આ દિવસે પાર્ટનર એકબીજાને ગિફ્ટ આપે છે, સરપ્રાઇઝ આપે છે અને તેને સ્પેશિયલ ફીલ કરાવે છે.
