આ વેલેન્ટાઈન ડે પર 3 ઘણી વધી કોન્ડોમની ડિમાન્ડ: 2025નો રેકોર્ડ તૂટ્યો, દિલ્હી-મુંબઈને પછાડી આ શહેર નીકળ્યું આગળ

Instamart Report on Valentine Day 2026: વર્ષ 2026ના વેલેન્ટાઈન વીક દરમિયાન જે આંકડા સામે આવ્યા છે તે આશ્ચર્યજનક હોવાની સાથે દેશમાં વધતી જતી જાગૃતિ પણ દર્શાવે છે. ભારત બદલાઈ રહ્યું છે અને આ પરિવર્તન હવે લોકોની પસંદગી અને ખરીદી કરવાની રીત પરથી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. જ્યાં પહેલા આ અવસરે માત્ર ફૂલો અને ચોકલેટની ચર્ચા થતી હતી, ત્યાં આ વખતે સેક્સ્યુઅલ વેલનેસ અને પર્સનલ કેર પ્રોડક્ટ્સના વેચાણે નવા રેકોર્ડ સર્જ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:21 AM IST

Consumer Trends on Valentine Day 2026: ભારત હવે પહેલાનું ભારત રહ્યું નથી, હવે રોજ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે, અને આ પરિવર્તન હવે લોકોની પસંદગીઓ અને ખરીદીની રીતોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. વેલેન્ટાઇન ડે 2026 દરમિયાન બહાર પાડવામાં આવેલા ડેટા દેશની વધતી જતી જાગૃતિ અને બદલાતી માનસિકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જ્યારે આ પ્રસંગ ફૂલો અને ચોકલેટ વિશે હતો, ત્યારે સેક્સ્યુઅલ વેલનેસ અને પર્સનલ કેર પ્રોડક્ટ્સના વેચાણે નવા રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

ક્વિક કોમર્સ એપ્સ (જેમ કે ઇન્સ્ટામાર્ટ) ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, 7 થી 14 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સેક્સ્યુઅલ વેલનેસ પ્રોડક્ટ્સના વેચાણમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો. માહિતી અનુસાર, આ વર્ષે વેલેન્ટાઇન ડે પર લોકોએ 2025 કરતા ત્રણ ગણા (3x) વધુ કોન્ડોમ અને ઇન્ટિમિટી પ્રોડક્ટ્સનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. અહેવાલ મુજબ, કોન્ડોમથી લઈને અન્ય ઇન્ટિમિટી પ્રોડક્ટ્સ સુધી, આ શ્રેણીમાં વાર્ષિક ધોરણે ત્રણ ગણો વધારો જોવા મળ્યો. બ્યુટી અને પર્સનલ કેર શ્રેણીમાં કેટલાક રસપ્રદ ઓર્ડર આવ્યા:- કટક (ઓડિશા): જ્યાં એક ગ્રાહકે એક જ વારમાં 15,093 રૂપિયાની મેકઅપ વસ્તુઓનો ઓર્ડર આપ્યો. જ્યારે સુરત: જ્યાં એક યૂઝર્સે બાથ, બોડી અને હેર કેયર પ્રોડક્ટ્સ પર 10,845 રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો.

3 ગણી વધી કોન્ડોમની માંગ
ક્વિક કોમર્સ એપ્સના તાજેતરના રિપોર્ટ અનુસાર, 7 થી 14 ફેબ્રુઆરીની વચ્ચે સેક્સ્યુઅલ વેલનેસ પ્રોડક્ટ્સના વેચાણમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આંકડાઓનું માનીએ તો, આ વર્ષે વેલેન્ટાઈન ડે પર લોકોએ વર્ષ 2025 ની સરખામણીમાં ત્રણ ગણા (3x) વધુ કોન્ડોમ અને ઈન્ટિમસી પ્રોડક્ટ્સ ઓર્ડર કર્યા છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે હવે લોકો આ વિષયોને 'ટેબૂ' માનીને છુપાવવાને બદલે પોતાની સુરક્ષા અને સંબંધોને લઈને વધુ જાગૃત બન્યા છે.

બ્યુટી અને પર્સનલ કેર પર મન મૂકીને ખર્ચ
વેલનેસની સાથે આ વેલેન્ટાઈન ડે પર લોકોએ પોતાને સજાવવા પાછળ પણ કોઈ કસર છોડી નથી. રિપોર્ટમાં કેટલાક રસપ્રદ ઓર્ડર સામે આવ્યા છે. કટક (ઓડિશા): અહીં એક ગ્રાહકે એક જ ઓર્ડરમાં ₹15,093નો મેકઅપ સામાન મંગાવ્યો હતો. સુરતના એક યુઝરે બાથ, બોડી અને હેર કેર પ્રોડક્ટ્સ પર ₹10,845નો ખર્ચ કર્યો હતો. આ આંકડા દર્શાવે છે કે વેલેન્ટાઈન ડે હવે માત્ર બીજાને ભેટ આપવાનો દિવસ નથી, પરંતુ સેલ્ફ-કેર (પોતાની સંભાળ) માટેનો પણ અવસર બની રહ્યો છે.

ચોકલેટ અને ટેડીનો જાદુ યથાવત
ભલે વેલનેસ પ્રોડક્ટ્સનું વેચાણ વધ્યું હોય, પરંતુ પરંપરાગત રોમેન્ટિક ભેટોનું આકર્ષણ હજુ પણ અકબંધ છે. કોલકાતામાં અહીં એક વ્યક્તિએ એકલા હાથે ₹25,000ની ચોકલેટ્સ ઓર્ડર કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા. ટેડી ડે પર સોફ્ટ ટોય્ઝના વેચાણમાં 568%નો જંગી વધારો નોંધાયો હતો. જ્યારે વેલેન્ટાઈન કાર્ડ મોકલવાના મામલે બેંગલુરુએ દિલ્હી, મુંબઈ અને હૈદરાબાદ જેવા મેટ્રો શહેરોને પાછળ છોડી દીધા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2026ના વેલેન્ટાઈન વીકના આ આંકડા સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે ભારતમાં સંબંધો અને વ્યક્તિગત પસંદગીઓ પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ રહ્યો છે. અહીં પરંપરા અને આધુનિકતા બંને ખભેખભા મિલાવીને આગળ વધી રહ્યા છે.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

