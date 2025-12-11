Prev
Cracked Heels: ફાટેલી એડીનો રામબાણ ઈલાજ, મીણબત્તીનો આ દેશી નુસખો સોશિયલ મીડિયા પર થયો વાયરલ

Cracked Heels: ઠંડીની ઋતુમાં થતી કેટલીક સામાન્ય સમસ્યાઓમાંથી એક છે ફાટેલી એડી. આ સમસ્યાને દુર કરતો એક દેશી નુસખો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. આ નુસખો કયો છે અને કેવી રીતે અસર કરે છે ચાલો તમને પણ જણાવી દઈએ.
 

Cracked Heels: શિયાળામાં સ્કિન ડ્રાઈ થવાની સમસ્યા વધી જતી હોય છે. હાથ, પગ, હોઠ અને એડીની ત્વચા પર આ ડ્રાયનેસ વધારે દેખાય છે. આ સમસ્યાથી દરેક વ્યક્તિ શિયાળામાં પરેશાન હોય છે.જેમાં એડી ફાટવાની સમસ્યા સૌથી ગંભીર અને સૌથી વધુ જોવા મળે છે. ઘણા લોકોને તો એડીમાં રીતસર ચીરા પડી જતા હોય છે. જો આ સ્થિતિ સુધી ન પહોંચવું હોય તો એડી ફાટવાની શરુઆત થાય ત્યારે જ તેનો ઈલાજ કરી દેવો. 

ઠંડીની ઋતુમાં સ્કિન ડ્રાઈ થઈ જાય છે તેના કારણે એડીની ત્વચા પણ ફાટવા લાગે છે. મહિલાઓને આ સમસ્યા વધારે થતી હોય છે. એડી ફાટવાની શરુઆત થાય ત્યારે ત્વચા ખરબચડી લાગે છે અને પછી ધીરે ધીરે સ્કિન ફાટવાની શરુઆત થાય છે. જેમ જેમ એડીની સ્કિન વધારે ફાટે તેમ તેમ તકલીફ પણ વધવા લાગે છે. ઘણા લોકોને તો એડીમાંથી લોહી પણ નીકળતું હોય છે. આ સમસ્યા વધી જાય તો ઝડપથી રાહત મળતી નથી. 

ફાટેલી એડીની સમસ્યા દુર કરવાનો એક દેશી નુસખો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ નુસખા વિશે કહેવામાં આવે છે કે તે ફાટેલી એડીનો રામબાણ ઈલાજ છે. આ નુસખામાં મીણબત્તીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 

આ નુસખાને ટ્રાય કરવો હોય તો તેના માટે એક મીણબત્તી, નાળિયેર તેલ, ગ્લિસરીન, વિટામિન ઈ કેપ્સૂલ અને એલોવેરા જેલની જરૂર પડશે. સૌથી પહેલા એક કઢાઈમાં નાળિયેર તેલ ગરમ કરો અને તેમાં મીણબત્તી ઉમેરી ઓગાળો. મીણબત્તી ઓગળે એટલે તેમાં રહેલો દોરો અલગ કરી લો અને આ મિશ્રણમાં ગ્લિસરીન, વિટામિન ઈ કેપ્સૂલ ઉમેરી મિશ્રણે ગરમ કરો. થોડીવારમાં મિશ્રણ ક્રીમ જેવું થઈ જશે ત્યારે તેમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરો. 

હવે આ મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેને કાચની ડબ્બીમાં ભરી લો અને પછી રોજ રાત્રે આ ક્રીમ પગની એડી પર સારી રીતે લગાવો. ક્રીમ લગાડી મોજા પહેરી સુઈ જવું. સવારે પગને સારી રીતે સાફ કરી લેવા. આ નુસખા વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે તેનાથી ગણતરીના દિવસોમાં ફાટેલી એડી સોફ્ટ થઈ જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

