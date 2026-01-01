Anti Aging Nutrients: શરીરમાં આ વિટામિન ઓછું હોય તો જુવાનીમાં પણ દેખાવ થઈ જાય વૃદ્ધ જેવો
Anti Aging Nutrients: આજકાલ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ જ નહીં આહાર પણ વેસ્ટર્ન થઈ ગયો છે. લોકો જંક ફુડ અને પેકેજ્ડ ફુડ વધારે લેતા થયા છે જેના કારણે શરીરમાં પોષકતત્વો ઘટી જાય છે. તેમાં પણ જો એક વિટામિન શરીરમાં ઓછું થઈ જાય તો વ્યક્તિ નાની વયે વૃદ્ધ જેવી દેખાવા લાગે છે.
Trending Photos
Anti Aging Nutrients: આજની જીવનશૈલીમાં પોતાનું ધ્યાન રાખવું મુશ્કેલ ટાસ્ક જેવું કામ છે. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે આખો દિવસ ચેર પર બેસીને કલાકો સુધી સ્ક્રિન સામે દિવસ પસાર કરે છે. જ્યારે કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે આખો દિવસ બહાર દોડધામ કરતા હોય છે. આખા દિવસની દોડધામના કારણે લોકો ભોજનમાં પણ જંગ ફૂડ પર નિર્ભર થઈ જાય છે. આવો આહાર રોજ લેવાથી શરીરમાં વિટામીન અને ખનીજની ખામી સર્જાય છે. મોટાભાગે કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી, વિટામીન બી12 જેવા પોષક તત્વો વિશે જ વાત કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ સિવાય પણ કેટલાક વિટામિન છે જે શરીરમાં ઓછા થઈ જાય તો ગંભીર અસરો જોવા મળે છે. લોકો આ વિટામિન વિશે જાણતા પણ નથી.
જેમકે શરીર માટે અત્યંત જરૂરી છે બાયોટીન એટલે કે વિટામિન બી 7. આ વિટામીન ત્વચાને યુવાન અને સુંદર બનાવવામાં મદદ કરે છે. જો શરીરમાં આ વિટામિન ઓછું હોય તો નાની ઉંમરમાં સ્કીન વૃદ્ધ જેવી દેખાવા લાગે છે.
આ બધા જ વસા અને પાણીમાં ઘુલનશીલ હોય છે અને શરીરની તંત્રિકાઓને સુચારું રીતે કામ કરવામાં મદદ કરે છે. તેમાંથી જ એક છે વિટામીન b7. વિટામીન b7 ની ખામી હોય તો વાળ ખરવા લાગે છે, નખ તુટવા લાગે છે અને ચહેરા પર કરચલીઓ પણ પડવા લાગે છે વાળ અને સ્કીનની ડ્રાયનેસનું કારણ પણ વિટામીન b7 ની ખામી હોય છે. તેનાથી મેટાબોલિઝમ પણ સ્લો થઈ જાય છે. વિટામીન b7 ને શરીરનું સાઇલેન્ટ કિલર પણ કહેવામાં આવે છે. લાંબા સમયથી જો આ પોષક તત્વોની ખામી હોય તો શરીર અંદરથી નબળું પડી જાય છે. વિટામીન b7 બાકી વિટામીનની જેમ શરીરમાં નથી બનતું. તેથી જ રોજ આહારના માધ્યમથી તેને લેવું જરૂરી છે.
આયુર્વેદ અનુસાર બાયોટીન ત્વચા, વાળ અને નખનું બળવર્ધક તત્વ છે. સાથે જ બાયોટીન મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે અને રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધારવામાં પણ મદદ કરે છે. આ પોષક તત્વ શરીરની કોશિકાઓના વિકાસ અને રીપેરીંગમાં મહત્વનું કામ કરે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો શરીરમાં બાયોટીનની ખામી હોય તો શરીર નબળું પડી જાય છે અને બુઢાપો પણ સમય પહેલા આવી જાય છે.
વિટામીન b7 શરીર માટે કેટલું જરૂરી છે એ વાત તો જાણી લીધી. હવે મહત્વનો પ્રશ્ન એ આવે છે કે વિટામીન b7 શરીરને કેવી રીતે મળે ? કારણ કે આ વિટામિન શરીરની અંદર બનતું નથી તેથી કેવો આહાર લેવાથી આ વિટામિન શરીરને મળે તે જાણવું જરૂરી છે. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે કે તમે આહારમાં બદામ, બ્રોકલી, શક્કરિયા, સૂર્યમુખીના બી, ઓટ્સ, મગફળી, મશરૂમ, પાલક અને સોયાબીનનું સેવન કરીને શરીરને વિટામિન b7 પૂરું પાડી શકો છો. આ ખાદ્ય પદાર્થો એવા છે જેમાં બાયોટીન એટલે કે વિટામીન b7 ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આહારમાં તમે આ વસ્તુઓ સામેલ કરો તો શરીરમાં વિટામીન b7 ની ખામી દૂર થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે