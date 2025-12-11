Skin Aging Causes: આ વિટામિનની ખામીથી ચહેરા પર પડવા લાગે છે કરચલીઓ, કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી સ્કિન ટાઈટ રહે ?
Skin Aging Causes: ઘણા લોકોની ઉંમર નાની હોય છે પરંતુ તેમના ચહેરા પર તેજ નથી હોતું અને સ્કિન પણ ઢીલી પડવા લાગે છે. આવું થવાનું કારણ 3 મહત્વપૂર્ણ વિટામિનની ખામી હોય શકે છે. આ 3 વિટામિન કયા છે અને કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી આ ખામી દુર થઈ શકે ચાલો તમને જણાવી દઈએ.
Skin Aging Causes: ઉંમર વધવી એક પ્રાકૃતિક પ્રક્રિયા છે. જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ ત્વચા પર તેની અસર પણ દેખાય છે. પરંતુ ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઉંમર નાની હોય તેમ છતાં ચહેરા પર કરચલીઓ, થાક અને ડલનેસ વધી જાય છે. આ સ્થિતિમાં નાની ઉંમરમાં પણ ચહેરો વૃદ્ધ જેવો દેખાવા લાગે છે. સ્કિન ઢીલી થઈ, જવી ડ્રાય થઈ જવી અને બેજાન થઈ જવા પાછળ 3 વિટામીનની ખામી જવાબદાર હોઈ શકે છે. જ્યારે ત્વચા માટે જરૂરી પોષક તત્વ શરીરને ન મળે તો તેની અસર ત્વચા પર થવા લાગે છે. જરૂરી પોષક તત્વો ન મળવાના કારણે સ્કિનનું કોલેજન ઓછું થવા લાગે છે અને એજિંગના લક્ષણો ઝડપથી દેખાવા લાગે છે..
કયા વિટામિનની ખામીથી કરચલીઓ પડે ?
વિટામીન C
વિટામીન સી ત્વચા માટે સૌથી વધારે જરૂરી ગણાય છે. ત્વચા માટે વિટામિન સી મહત્વપૂર્ણ છે. કારણકે વિટામિન સી કોલેજન પ્રોટીન બનાવવામાં મદદ કરે છે જેના કારણે સ્કીન ટાઈટ અને હેલ્ધી રહે છે. જો વિટામીન સી ની ખામી હોય તો ત્વચા લચીલાપણું ગુમાવે છે અને ચહેરા પર કરચલીઓ ઝડપથી વધવા લાગે છે.
વિટામીન સી માટે તમે આમળા, સંતરા, લીંબુ, સ્ટ્રોબેરી, ટમેટા અને કીવી જેવી વસ્તુઓ ખાઈ શકો છો. આ સિવાય તમે ઈચ્છો તો સ્કીન કેરમાં વિટામિન સી યુક્ત સીરમ અથવા ક્રીમનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તેનાથી પણ સ્કીનને વિટામીન સી મળે છે અને સ્કીન ગ્લોઇંગ તેમજ ટાઈટ રહે છે.
વિટામીન E
વિટામીન ઈ પણ ત્વચા માટે જરૂરી પોષક તત્વ છે. વિટામીન ઈ પાવરફુલ એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ છે જે સ્કીન કોશિકાઓને ડેમેજ થતા બચાવે છે. જ્યારે શરીરમાં વિટામીન ઈ ઓછું થઈ જાય તો તેની અસર સ્કીન પર થાય છે. વિટામીન ઈ ની ખામીના કારણે સ્કીન ડ્રાય થઈ જાય છે, બેજાન થઈ જાય છે અને ખરબચડી દેખાય છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં પણ વ્યક્તિ વૃદ્ધ જેવી દેખાવા લાગે છે.
વિટામીન ઈ માટે તમે ડાયટમાં બદામ, સૂર્યમુખીના બી, એવોકાડો, પાલક અને લીલા શાકભાજીનો સમાવેશ કરી શકો છો. સ્કીન કેરમાં બદામનું તેલ અથવા વિટામિન ઈની કેપ્સુલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનાથી ચેહરા પર માલીશ કરવાથી કરચલીઓ ઓછી કરવામાં મદદ મળે છે.
વિટામીન A
સ્કીન માટે વિટામીન એ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે, વિટામીન એ ઓછું હોય તો સ્કિન રિપેર થઈ શકતી નથી. વિટામીન એ ની ખામી હોય તો સ્કીનમાં નવી કોશિકાઓ બનવાની પ્રક્રિયા અટકી જાય છે જેના કારણે ડેમેજ સ્કિન સેલ્સ રીપેર થઈ શકતા નથી અને ચહેરા પર ફાઈન લાઇન્સ અને કરચલીઓ વધવા લાગે છે.
વિટામીન એ માટે તમે ગાજર. શક્કરીયા, કોળું, ઈંડાની જરદી, પાલક જેવા વિટામીન એથી ભરપૂર ખોરાકનું સેવન કરી શકો છો. આ સિવાય ડોક્ટરની સલાહ લઈને તમે રેટિનોલ બેઝ્ડ સ્કીન કેર પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.
