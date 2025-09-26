Prev
Vitamin E: ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે રાત્રે આ રીતે સ્કિન પર લગાડો વિટામિન ઈ ઓઈલ

Vitamin E: સ્કિન પર ગ્લો રહે અને કરચલીઓ ઓછી થાય તે માટે સ્કિન પર વિટામિન ઈ લગાડી શકો છો. ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે રાત્રે સૂતા પહેલા ચહેરા પર કેવી રીતે વિટામિન ઈ લગાડવું આજે તમને જણાવીએ.
 

Sep 26, 2025

Vitamin E: ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે રાત્રે આ રીતે સ્કિન પર લગાડો વિટામિન ઈ ઓઈલ

Vitamin E: ખોટો આહાર અને વધતી ઉંમરના કારણે ચહેરાની ચમક ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગે છે. આ સમયે ત્વચા ગ્લોઇંગ અને યુવાન દેખાય તે માટે ચહેરા પર વિટામિન ઈ લગાડી શકાય છે. વિટામીન ઈ માં એન્ટી ઓક્સિડન્ટ હોય છે જે સ્કિન સેલ્સને રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે. વિટામીન ઈ લગાડવાથી સ્કિન કસાયેલી દેખાય છે જેના કારણે સ્કીન ટાઈટ રહે છે. આજે તમને જણાવીએ ત્વચાની સુંદરતા વધે તે માટે ચહેરા પર વિટામિન ઈ કેવી રીતે લગાડવું ?

વિટામીન ઈ અને એલોવેરા જેલ 

ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે ચહેરા પર વિટામિન ઈ લગાડવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વિટામિન ઈ એલોવેરા જેલ સાથે મિક્સ કરીને લગાડશો તો ચહેરાની ચમક ચાર ગણી થઈ જશે ? રાત્રે સુતા પહેલા સ્કિનને હાઇડ્રેટ કરો અને પછી વિટામીન ઈ અને એલોવેરા જેલને મિક્સ કરી ચહેરા પર સારી રીતે લગાવો. આ પેસ્ટને ચહેરા પર આખી રાત પણ રાખી શકો છો અને આખી રાત ન રાખવી હોય તો 30 મિનિટ પછી ચહેરો સાફ કરી લેવો અને પછી સુઈ જવું. 

રાત્રે એલોવેરા જેલમાં વિટામિન ઈ મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાડવાથી ડાઘ ધબ્બા ઓછા થવા લાગે છે. રોજ રાત્રે વિટામિન ઈ લગાડવાથી સ્કિનને ફાયદો થાય છે. રાતના સમયે સ્કિન રીપેર થાય છે તેવામાં વિટામિન ઈ સ્કિનને જરૂરી પોષણ આપે છે અને સ્કીન ગ્લો કરે છે. 

ગ્લોઈંગ સ્કીન માટે વિટામીન ઈને ડાયરેક્ટ પણ ચહેરા પર લગાડી શકાય છે. વિટામીન ઈ ઓઇલ ચહેરા પર લગાડી હળવા હાથે મસાજ કરો. મસાજ કર્યા પછી ચહેરા પર ચમક તુરંત દેખાવા લાગે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

