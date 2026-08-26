/Walking after Dinner: જમ્યાના કેટલા સમય પછી ચાલવા જવું ? જમ્યા પછી કેટલા સ્ટેપ્સ ચાલવા યોગ્ય જાણો

Walking after Dinner: રાત્રે જમ્યા પછી અનેક લોકો વોક કરવા નીકળે છે. જમ્યા પછી ચાલવું જોઈએ તે વાતને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો વોક કરતા હોય છે પરંતુ હકીકતમાં મોટાભાગના લોકો એ જાણતા નથી કે જમ્યા પછી વોક કરવાની સાચી પદ્ધતિ કઈ છે. ઘણા લોકોના મનમાં આ પ્રશ્ન પણ હોય છે કે જમ્યા પછી તુરંત ચાલવા જવું કે થોડા સમય પછી ચાલવું, જમ્યા પછી કેટલી મિનિટ વોક કરી શકાય અથવા તો કેટલા સ્ટેપ ચાલવા જોઈએ વગેરે. જો જમ્યા પછી વોક કરવાની લઈને તમને પણ આવા જ પ્રશ્નો સતાવી રહ્યા હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ જમ્યા પછી વોક કરવાની સાચી રીત કઈ છે.
જમ્યાની કેટલી મિનિટ પછી વોક કરી શકાય ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જમ્યા પછી કલાકો સુધી રાહ જોવાની જરૂર નથી. જમી લીધા પછી ઘરના કે રસોડાના નાના-મોટા કામ પૂરા કરીને તમે વોક કરવા જઈ શકો છો. જમ્યા પછી સ્પીડમાં ચાલવા ને બદલે ધીરે ધીરે થોડી મિનિટ ચાલવું જોઈએ.
જમ્યા પછી વોક કરવામાં સ્પીડ કેવી રાખવી ?
રાત્રે તમે વોક કરવા નીકળો એટલે ઘણા લોકો સ્પીડમાં ચાલતા હોય છે અને ઘણા લોકો વાતો કરતા કરતા ધીરે ધીરે ચાલતા હોય છે. ચાલવાની સ્પીડ વ્યક્તિએ પોતાની શારીરિક સ્થિતિ ને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવી જોઈએ. જો તમે ઝડપથી ચાલવા સક્ષમ છો તો ઝડપથી ચાલી શકો છો પરંતુ શરૂઆત ધીમી કરવી. અને જો તમને શરીરમાં અન્ય તકલીફો છે તો પછી આરામથી ચાલવું ફાયદાકારક રહે છે.
જમ્યા પછી ચાલવાથી પાચન સુધરે ?
ઘણા લોકો જમ્યા પછી ચાલવાને લઈને તેવો તર્ક આપતા હોય છે કે જમ્યા પછી તુરંત ચાલવાનું શરૂ કરવામાં આવે તો પાચનમાં તકલીફ થઈ શકે છે પરંતુ આ ખોટી માન્યતા છે. જમ્યા પછી ધીરે ધીરે વોક કરવાથી પાચન ક્રિયા સારી રીતે થઈ શકે છે. જમ્યા પછી તુરંત જ બેસી જવાથી પેટ ભારે થઈ જાય છે અને પાચનની સમસ્યાઓ પણ થાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો તમે થોડું ચાલો તો પાચન સરળતાથી થશે અને પેટ હળવું લાગશે.
જમ્યા પછી કેટલા સ્ટેપ ચાલવા ?
જમ્યા પછી કેટલું ચાલવું જોઈએ તેના પણ અલગ અલગ માપદંડ હોય છે.. જો તમે ફક્ત પાચન માટે ચાલવા માંગતા હોય તો જમ્યા પછી 1000 સ્ટેપ કે 10 મિનિટ ચાલો તો પણ પૂરતું છે. પણ જો તમારું મેટાબોલિઝમ સ્લો છે અને તમે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવા માંગો છો, વજન ઓછું કરવા માંગો છો તો જમ્યા પછી 3000 જેટલા સ્ટેપ ચાલવાનું રાખો.
જમ્યા પછી તુરંત ચાલવાથી તકલીફ થાય ?
જમ્યા પછી તુરંત ચાલવાનું શરૂ કરી દેવાથી સામાન્ય રીતે કોઈ તકલીફ થતી નથી. જો તમે ધીરે ધીરે વોક કરો છો તો તેનાથી શરીરને ફાયદો જ થશે. પરંતુ જો તમે ભારે ખોરાક ખાધો હોય અને પછી ઝડપથી ચાલવાનું શરૂ કરો છો તો તેનાથી અસહજતા નો અનુભવ થઈ શકે છે.
જમ્યા પછી સ્પીડમાં ચાલવાથી શું થાય ?
રાત્રે જમ્યા પછી જો તમે સ્પીડમાં ચાલવાનું શરૂ કરી દેશો તો તેના કારણે પેટ ભારે થઈ જવું, પેટમાં દુખાવો, ગેસ, બેચેની થવા જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. સાથે સ્પીડમાં ચાલવાથી ધબકારા વધી જવા અને શ્વાસ ચડવા જેવી સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. તેથી જમ્યા પછી ચાલવાની શરૂઆત ધીરે ધીરે કરવી. શરીરના અનુકૂળતા હોય તો પછી સ્પીડ વધારી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)