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Walking after Dinner: જમ્યાના કેટલા સમય પછી ચાલવા જવું ? જમ્યા પછી કેટલા સ્ટેપ્સ ચાલવા યોગ્ય જાણો

Walking after Dinner: રાત્રે જમ્યા પછી વોક કરવા જવું તો છે પણ તમને પુરતી જાણકારી નથી ? તો અહીં તમને જમ્યા પછી વોક કરવાના ફાયદાથી લઈ રીત સુધી બધું જ જાણવા મળશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:27 PM IST
Walking after Dinner: જમ્યાના કેટલા સમય પછી ચાલવા જવું ? જમ્યા પછી કેટલા સ્ટેપ્સ ચાલવા યોગ્ય જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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