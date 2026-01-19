Wall Sits Exercise: શરીરને જ નહીં મનને પણ મજબૂત બનાવે છે આ કસરત, 1 મિનિટ હોલ્ડ સાથે કરો શરુઆત
Wall Sits Exercise: હવે મહિલાઓ પણ પોતાની ફિટનેસને લઈ જાગૃત થઈ રહી છે. મહિલાઓ ઘરમાં રહીને કરી શકાય અને ઝડપથી રિઝલ્ટ આપે તેવી કસરતો વિશે જાણવા ઈચ્છે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ વોલ સીટ એક્સરસાઈઝ વિશે જણાવીએ જે શરીર અને મનની તાકાત અને સહનશક્તિ બંને વધારે છે.
Wall Sits Exercise: મહિલાઓ પણ પોતાની ફિટનેસ અને હેલ્થને લઈને હવે જાગૃત થઈ ગઈ છે. હેલ્થ અને ફિટનેસને મહત્વ આપીને મહિલાઓ કાર્ડીઓ, એરોબિક, ઝુમ્બા, સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ વગેરે વર્કઆઉટની મદદ લેતી હોય છે. મહિલાઓ એવી એક્સરસાઇઝ વિશે વધારે જાણવા માંગે છે જે ઘરે સરળતાથી થઈ શકે અને જીમમાં ન જવું પડે. આ સિવાય મહિલાઓને એવી કસરતો વિશે પણ જાણવું હોય છે જેમાં ખાસ તો પેટ, કમર, સાથળની ચરબી ટાર્ગેટ થતી હોય. જો તમે પણ શરીરના નીચલા ભાગની ચરબીને ટાર્ગેટ કરે તેવી સરળ એકસરસાઈઝ કરવા માંગો છો તો વોલ સીટ કરી શકો છો. વોલ સીટ એક્સરસાઇઝ શરીરને ફાયદો કરે છે. તેનાથી શરીર અને મનની સ્ટ્રેન્થ વધે છે. સાથે જ આ એક્સરસાઈઝ લોવર બોડીમાં જામેલું ફેટ ઝડપથી ઓછું કરવામાં મદદ છે.
વોલ સીટ એક્સરસાઇઝ પેટ, સાથળ, કમર સહિતના અંગોની ચરબીને ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. નિયમિત વોલ સીટ કરવાથી લોવર બોડીમાં જામેલું ફેટ ઓછું થાય છે અને મસલ્સની મજબૂતી વધવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ વોલ સીટ કરવાથી શરીરને થતા ફાયદા વિશે અને આ એકસરસાઈઝ કરવાની રીત વિશે.
ઉપકરણ વિના ઘરે કરી શકાય એક્સરસાઈઝ
વોલ સીટ એક્સરસાઇઝની મદદથી ઘૂંટણ અને પીઠની મજબૂતી વધવા લાગે છે. પ્લેંક અને સ્કોટ્સ ની જેમ વોલ સીટ એક્સરસાઇઝ પણ શરીરમાં જામેલા ફેટને બર્ન કરવાનું કામ કરે છે. વોલ સીટ કરવાથી કોર મસલ્સ સ્ટ્રોંગ થાય છે અને શરીર હેલ્ધી તેમજ એક્ટિવ રહે છે. વોલ સીટ નિયમિત કરવાથી શરીરને ફાયદો થાય છે. દિવાલ સાથે પીઠ લગાવીને ખુરશી પર બેઠા હોય તેવા પોઝમાં શરીર રાખવાથી શરીરની શક્તિ અને મનની સહનશક્તિ બંને વધે છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ એક્સરસાઇઝ કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારના ઉપકરણની જરૂર પડતી નથી.
વોલ સીટ એક્સરસાઇઝના ફાયદા
મસલ્સ પાવર વધશે
વોલ સીટ એક્સરસાઇઝની મદદથી ગ્લુટ્સ અને સાથળના મસલ્સની શક્તિ વધે છે. આ જગ્યાએ જામેલું ફેટ ઓછું થાય છે અને સ્નાયુ મજબૂત બને છે. દિવાલની મદદથી કરવામાં આવતી આ એક્સરસાઇઝથી શરીરની સ્થિરતા વધે છે અને શરીરના નીચેના ભાગોમાં જે ફેટ જામેલું હોય તે ઓછું થાય છે.
વધારે કેલેરી બર્ન થશે
વજન ઘટાડવા માટે જરૂરી છે કે તમે વધારે કેલેરી બર્ન કરો. વોલ સીટ એક્સરસાઇઝમાં વધારે પડતી દોડધામ કર્યા વિના તમે એક પોઝિશનમાં રહીને પણ વધારે કેલેરી બર્ન કરી શકો છો. કેલેરી બર્ન કરીને તમે શરીરના એનર્જી લેવલને વધારી શકો છો. આ એક્સરસાઇઝ રોજ કરવાથી શરીરનો સ્ટેમિના વધી જાય છે.
કોર મસલ્સ મજબૂત થશે
નિયમિત એક મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરી લેવાથી પણ કોર મસલ્સમાં સુધારો થવા લાગશે. વોલ સીટ કરવાથી પગમાં થતા દુખાવા અને સોજાની સમસ્યા પણ ઓછી થઈ શકે છે. આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી પેટના સ્નાયુ કસાવા લાગે છે અને શરીરની ગતિશીલતા વધે છે.
સ્ટ્રેસ ઓછો થશે ફોકસ વધશે
નિયમિત રીતે વોલ સીટ કરવાથી સહનશક્તિ અને શારીરિક પ્રદર્શન સુધરે છે. વોલ સીટ કરવાથી શરીરના નીચલા ભાગની શક્તિ વધે છે અને સાથે જ સ્ટ્રેસ દૂર કરવામાં પણ મદદ કરે છે. આ એક્સરસાઇઝ ફોકસ વધારવામાં મદદરૂપ છે. દિવાલના ટેકે ચેર પર બેઠા હોય તેવી મુદ્રામાં થોડીવાર બેસવાથી એકાગ્રતા અને ઈચ્છા શક્તિમાં સુધારો થાય છે. તેનાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે. જો તમે આ એક્સરસાઇઝ નિયમિત કરો તો તમારું ફોકસ ધરશે અને તમે દરેક કામ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કરી શકશો.
વોલ સીટ કસરત કરવાની રીત
વોલ સીટ એક્સરસાઇઝ કરવા માટે દિવાલ પાસે સીધા ઊભા રહો. કરોડરજ્જુ એકદમ સીધી રહે તે રીતે પીઠને દિવાલનો સપોર્ટ આપો. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે પગ અને ઘૂંટણ વાળતા જાવ અને ચેર પર બેઠા હોય તે પોઝિશનમાં આવી જાવ. આ પોઝીશનમાં આવો ત્યારે માથું અને હિપ્સ દીવાલને સ્પર્શ કરતા રહે તે રીતે રાખવું. ત્યાર પછી બંને હાથને સામેની તરફ રાખો. આ પોઝિશનમાં રહીને ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવાની પ્રેક્ટિસ કરો. વોલ સીટ પોઝીશનમાં શરીરની ક્ષમતા અનુસાર થોડી સેકન્ડ કે મિનિટ માટે શરીરને સ્થિર કરો. ત્યાર પછી નોર્મલ પોઝિશનમાં આવી જવું અને ફરીથી વોલ સીટ કરો.
