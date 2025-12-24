Beauty Tips: ચહેરા પર રેઝર ફેરવતી વખતે આ ટીપ્સ ફોલો કરજો, નહીં ઉગે પુરુષોની દાઢી જેવા જાડા વાળ
Beauty Tips: યુવતીઓ ચહેરા પરથી રૂંવાટી સાફ કરવા માટે રેઝરનો યુઝ કરવાથી ડરતી હોય છે. સૌથી મોટી ચિંતા હોય છે કે રેઝરનો ઉપયોગ કરવાથી પુરુષોની દાઢી જેવા જાડા વાળ ઉગવા લાગે છે. આવી ચિંતા તમને પણ હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ રેઝરનો યુઝ કરવાની સેફ રીત કઈ છે.
Beauty Tips: ચહેરા પર દેખાતી ઝીણી રૂંવાટીને સાફ કરવા માટે મહિલાઓ અલગ અલગ રીતો અપનાવે છે. તેમાંથી એક રીત શેવિંગની પણ છે. શેવિંગ એટલે કે રેઝર વડે ચહેરા પરના વાળ સાફ કરવા. ચહેરા પર દેખાતી રૂંવાટી સાફ થઈ જાય તો સ્કીન એકદમ સ્મુધ દેખાય છે. ચહેરા પર રૂંવાટી ન હોય તો મેકઅપ પણ સારી રીતે રહે છે અને ડેડ સ્કીન પણ નીકળી જાય છે. જોકે મોટાભાગની મહિલાઓને એવી ફરિયાદ હોય છે કે જો તેઓ સ્કિન પર રેઝરનો ઉપયોગ કરે છે તો રેશ પડી જાય છે અને પછી પીમ્પલ અને એકને પણ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. ઘણી મહિલાઓનું એવું માનવું હોય છે કે રેઝરનો ઉપયોગ કરવાથી પુરુષોની જેમ મોટા વાળ આવવા લાગે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ ચેહરા પર રેઝર યુઝ કરતી વખતે કઈ વાતોનો ધ્યાન રાખવામાં આવે તો આવી સમસ્યાઓ ન થાય.
સ્કિન એક્સપર્ટ અનુસાર મહિલાઓ પણ રેઝર વડે ચહેરાના વાળ સાફ કરી શકે છે. શેવિંગ કરવું એકદમ સેફ છે. પરંતુ મહિલાઓએ રેઝરનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે કરવો જોઈએ. રેઝર યુઝ કરતી વખતે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ થતી નથી.
રેઝરથી રૂંવાટી સાફ કરતી વખતે આ વાતોનું રાખો ધ્યાન
- ચેહરા પર રેઝર ફેરવતા પહેલા ચહેરાને હુંફાળા પાણીથી ધોવો જોઈએ. હુંફાળા પાણીના કારણે વાળ સોફ્ટ થઈ જાય છે અને રેઝર સરળતાથી ગ્લાઇડ કરે છે.
- ડ્રાય સ્કીન પર ક્યારે રેઝર ફેરવવું નહીં. રેઝરથી વાળ કાઢતા કરતા પહેલા ચહેરા પર જેલ અથવા સ્કીન ક્રીમનો ઉપયોગ કરો. આમ કરવાથી કટ્સ લાગતા નથી અને બળતરા તેમજ રેડનેસ પણ થતી નથી.
- ચેહરા પરથી રૂંવાટી સાફ કરવી હોય તો જૂનું કે કાટ લાગ્યું હોય તેવું રેઝર યુઝ કરવું નહીં, તેનાથી સ્કિનમાં ઇન્ફેક્શન પણ થઈ શકે છે અને ઈરીટેશન પણ થશે. શક્ય હોય તો ચહેરા માટે દર વખતે સાફ રેઝરનો ઉપયોગ કરવો.
- ચહેરા પરથી રૂંવાટી રેઝરથી સાફ કરવી હોય તો હંમેશા વાળના ગ્રોથની દિશામાં જ રેઝર ચલાવવું. જેમકે રેઝરને ઉપરથી નીચેની તરફ લઈ જવું. આમ કરવાથી રેઝર બર્ન અને ઇનગ્રોન હેરનું જોખમ ઘટી જાય છે. રેઝરને નીચેથી ઉપરની તરફ ક્યારેય ન લઈ જવું.
- ચહેરા પર રેટિનોલ અપ્લાય કર્યું હોય અથવા તો સ્ક્રબ કર્યું હોય તો 24 કલાક સુધી સ્કીન પર રેઝર ફેરવવું નહીં.. આમ કરવાથી સ્કીન વધારે એક્સફોલિયેટ થઈ શકે છે.
- જો ચેહરા પર પહેલાથી જ લાલ દાણા કે ખીલ થયા હોય તો રેઝરનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરો તેનાથી ઇન્ફેક્શન ફેલાઈ શકે છે.
- રેઝરથી રૂંવાટી સાફ કર્યા પછી એલોવેરા જેલ અથવા તો માઈલ્ડ મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડો તેનાથી બળતરા ઓછી થશે.
- જ્યારે રેઝરથી રૂંવાટી સાફ કરી હોય તો સ્કીન વધારે સેન્સેટિવ થઈ જાય છે. તેથી એક કે બે દિવસ ડાયરેક્ટ તડકામાં જવાનું ટાળવું, જો બહાર જવાનું થાય તો સન સ્ક્રીન લગાડવું અને ચહેરાને સારી રીતે કવર પણ કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
