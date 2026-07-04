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  • /વાળ સફેદ થવાની શરુઆત થઈ ગઈ ? તો આ રીતે ચાનું પાણી બનાવી તેનાથી વાળ ધોવાનું રાખો, થોડા જ દિવસોમાં દેખાશે કમાલ

વાળ સફેદ થવાની શરુઆત થઈ ગઈ ? તો આ રીતે ચાનું પાણી બનાવી તેનાથી વાળ ધોવાનું રાખો, થોડા જ દિવસોમાં દેખાશે કમાલ

White Hair Remedies: નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો તેને કાળા કરવા માટે ચાના પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચાનું પાણી વાળને નેચરલી કાળા કરવામાં મદદ કરી શકે છે. સફેદ વાળને કાળા કરવા ચાના પાણીનો ઉપયોગ કેવી રીતે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 04, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:54 PM IST
વાળ સફેદ થવાની શરુઆત થઈ ગઈ ? તો આ રીતે ચાનું પાણી બનાવી તેનાથી વાળ ધોવાનું રાખો, થોડા જ દિવસોમાં દેખાશે કમાલ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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