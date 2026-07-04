/વાળ સફેદ થવાની શરુઆત થઈ ગઈ ? તો આ રીતે ચાનું પાણી બનાવી તેનાથી વાળ ધોવાનું રાખો, થોડા જ દિવસોમાં દેખાશે કમાલ

White Hair Remedies: નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો તેને છુપાવવા માટે કેમિકલ વાળા હેર કલર નો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. સફેદ વાળ થવાની શરૂઆત થઈ હોય તો તમે ઘરમાં રહેલી ચાની મદદથી પણ વાળને કાળા કરી શકો છો. ચાનો ઉપયોગ કરવાથી વાળને આડઅસર થશે નહીં અને સફેદ વાળ કાળા દેખાવા લાગશે. જો તમારા વાળ પણ કાળામાંથી સફેદ દેખાવા લાગ્યા હોય તો ચા નો આ ઉપાય અજમાવી જુઓ તેનાથી તમને ચોક્કસથી ફાયદો થશે.
ચાના પાણીથી વાળને ફાયદો કેવી રીતે થાય ?
ખોટી રીતે ચા પીવામાં આવે તો તે શરીરને નુકસાન કરે છે પણ ચા માં રહેલા એન્ટિઓક્સિડન્ટ અને ટેનિન વાળને ફાયદો કરે તેવા હોય છે. ચા પત્તીમાં રહેલું ટેનિંગ વાળને પ્રાકૃતિક રંગ આપે છે. ચાના પાણીથી સફેદ વાળનો રંગ ડાર્ક થવા લાગે છે, જેના કારણે તે કાળા દેખાય છે. ચાનુ પાણી વાળ માટે નેચરલ કન્ડિશનરનું કામ કરે છે તેનાથી વાળમાં શાઈન વધે છે.
સફેદ વાળ માટે ચાનું પાણી કેવી રીતે બનાવવું ?
સફેદ વાળ માટે ચાનું પાણી બનાવવું હોય તો એક વાસણમાં બે કપ પાણી લઈ તેમાં ત્રણ ચમચી ચા પત્તી ઉમેરો. કોઈપણ નોર્મલ ચાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યાર પછી પાણીને ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી પાણી એક કપ જેટલું બચે. ચા નું જે કાળા રંગનું પાણી હોય તેને ઠંડુ થવા દો અને પછી ગરણી વડે ગાળી લો.
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વાળ પર ચાના પાણીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો હોય ?
જ્યારે પણ હેર વોશ કરવા જાવ ત્યારે ચાનું પાણી સાથે લઈ જવું. વાળને શેમ્પુ કર્યા પછી ચાનું પાણી સ્કેલ્પ પર સારી રીતે લગાડવું. ચાનું પાણી લગાડ્યા પછી 5 મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો અને 10 થી 15 મિનિટ ચાનું પાણી વાળમાં રહેવા દો. ત્યાર પછી સાદા પાણીથી હેર વોશ કરી લો. જ્યારે પણ વાળને શેમ્પુ કરો ત્યારે ચાનું પાણી લગાડી લેવું. આમ કરશો એટલે થોડા જ દિવસમાં તમને વાળના રંગમાં ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)